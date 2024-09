亚利桑那州土地部门开始研究市场上最新的存储技术。Bill Reed 解释说:“我们想到的解决方案需要加速数据访问,支持通过移动设备进行现场访问,并做好认知准备。

“经过详尽、比较的概念验证测试(我们构建了多种类型和配置的虚拟机来测试速度和性能),我们选择了带有 Cisco Nexus 9000 交换机、MDS 交换机和 UCS 服务器的 IBM FlashSystem V9000。



“除了提供最适合我们需求的存储技术之外,IBM 还是世界一流的业务合作伙伴,并且我们现在已经与他们建立了长期、牢固的合作关系。选择与 IBM 合作完成这个复杂的项目简直是正确的选择。我们还得到了 IBM 合作伙伴 QCM Technologies 的大力支持。他们的管理人员和技术人员在整个项目中彰显了对 IBM 产品和服务的专业知识和经验。”



该部门部署了单个 FlashSystem 阵列作为其 VDI 的主要低延迟存储环境。新平台提供了该部门所寻求的速度、敏捷性和效率,使其能够根据各业务部门员工的需要尽快提供 IT 服务。



为了完善该环境,该部门还实施了 IBM Storwize V3700 来增加存储容量,这是支持该组织使用的先进、复杂的图形应用程序的另一个关键要求。



“IBM 解决方案使我们能够让员工随时随地完全、始终在线地访问其 VDI,”Bill Reed 评论道。“工作人员可以在现场进行检查,或在我们的五个远程办公室之一进行检查,并且仍然能够通过移动设备快速访问自己的虚拟机,高效、安全地执行任务。”



亚利桑那州土地部门选择的 IBM 和 Cisco 技术组合随后被验证为 VersaStack 解决方案。VersaStack 是 Cisco 和 IBM 提出的集成基础架构概念,将包括服务器、网络和软件组件的 Cisco UCS 集成基础设施与 IBM Storwize 存储系统相结合,为业务解决方案提供了最佳平台。



“我们选择 Cisco UCS 服务器和 Nexus 交换机作为与我们的 FlashSystem 和 Storwize 技术搭配的最佳解决方案,”Bill Reed 评论道。“看到我们选择的配置成为官方的 Cisco 验证设计 VersaStack 解决方案真是太棒了,原因有两个。首先,它认可了我们在基准测试和选择流程中所做的出色工作;其次,这意味着我们享受来自 IBM 和 Cisco 的完全集成的支持。”



他补充道:“这个项目代表了我们提供 IT 服务方式的范式转变。我们的融合、虚拟化 VersaStack 解决方案和 IBM FlashSystem V9000 使我们变得灵活、高效,并能够快速响应服务请求。这还简化了我们的 IT 基础架构,加快了 Oracle 和 GIS 应用程序的开发和性能。因此,无论何时何地业务部门需要新的 IT 服务,我们都可以快速部署。”