亚利桑那州土地部门为该州的教育服务创造收入，但缓慢的信息获取可能会导致效率下降。通过升级支持虚拟桌面解决方案的存储技术，该部门缩短了响应时间，帮助团队在办公室和现场提高了工作效率。
为了提高性能并实现对关键业务数据和工具的移动访问，该部门部署了 IBM 和 Cisco 的 VersaStack，包括 IBM® FlashSystem® 9000 和 IBM Storwize® V3700。
亚利桑那州土地部门监管着极其多样化的州信托土地——从沙漠和草原到山脉和森林。为了有效地管理这一切，该部门的员工依赖各种各样的工具，包括用于地形测绘的计算机辅助绘图 (CAD) 软件、地理信息系统 (GIS) 应用程序、卫星图像以及在 Oracle WebLogic Server、Oracle Fusion Middleware 和 Oracle Database 11g 上运行的全套应用程序。该组织还使用 Oracle BI Publisher 进行业务报告。
这些工具生成大量信息，包括非常大和复杂的图形数据集。亚利桑那州土地部门必须确保这些数据得到有效管理，并随时提供给需要这些数据的员工，以便他们能够高效工作。
该部门依靠虚拟桌面基础设施 (VDI) 向员工提供这些工具。为确保快速、可靠地访问应用程序和信息，该部门必须保证支持其 VDI 环境的基础架构具有最高水平的可用性和性能。
亚利桑那州土地部门首席技术官 Bill Reed 表示：“为我们的员工提供一流的技术对我们来说至关重要，因为本部门正是通过复杂的软件工具开展日常活动，最终支持我们州的公共教育系统。
“我们的员工需要更高水平的速度和性能，以及更轻松地随时随地访问企业应用程序，但支持 VDI 环境的现有存储技术根本无法应对挑战。例如，响应时间慢意味着我们无法提供移动应用程序访问，这限制了员工在现场能够执行的工作，降低了工作效率。
“同样，存储性能低下会导致虚拟机启动时间过长；用户有时需要长达 15 分钟的时间才能启动虚拟机，这给整个组织带来了挫败感。”
该部门希望为其员工（从初级员工到土地管理者）提供工具，使其能够更高效地执行任务，并为州信托土地的受益人（尤其是公立学校）做出更明智的决策，因此该部门深知，技术更新势在必行。
亚利桑那州土地部门开始研究市场上最新的存储技术。Bill Reed 解释说：“我们想到的解决方案需要加速数据访问，支持通过移动设备进行现场访问，并做好认知准备。
“经过详尽、比较的概念验证测试（我们构建了多种类型和配置的虚拟机来测试速度和性能），我们选择了带有 Cisco Nexus 9000 交换机、MDS 交换机和 UCS 服务器的 IBM FlashSystem V9000。
“除了提供最适合我们需求的存储技术之外，IBM 还是世界一流的业务合作伙伴，并且我们现在已经与他们建立了长期、牢固的合作关系。选择与 IBM 合作完成这个复杂的项目简直是正确的选择。我们还得到了 IBM 合作伙伴 QCM Technologies 的大力支持。他们的管理人员和技术人员在整个项目中彰显了对 IBM 产品和服务的专业知识和经验。”
该部门部署了单个 FlashSystem 阵列作为其 VDI 的主要低延迟存储环境。新平台提供了该部门所寻求的速度、敏捷性和效率，使其能够根据各业务部门员工的需要尽快提供 IT 服务。
为了完善该环境，该部门还实施了 IBM Storwize V3700 来增加存储容量，这是支持该组织使用的先进、复杂的图形应用程序的另一个关键要求。
“IBM 解决方案使我们能够让员工随时随地完全、始终在线地访问其 VDI，”Bill Reed 评论道。“工作人员可以在现场进行检查，或在我们的五个远程办公室之一进行检查，并且仍然能够通过移动设备快速访问自己的虚拟机，高效、安全地执行任务。”
亚利桑那州土地部门选择的 IBM 和 Cisco 技术组合随后被验证为 VersaStack 解决方案。VersaStack 是 Cisco 和 IBM 提出的集成基础架构概念，将包括服务器、网络和软件组件的 Cisco UCS 集成基础设施与 IBM Storwize 存储系统相结合，为业务解决方案提供了最佳平台。
“我们选择 Cisco UCS 服务器和 Nexus 交换机作为与我们的 FlashSystem 和 Storwize 技术搭配的最佳解决方案，”Bill Reed 评论道。“看到我们选择的配置成为官方的 Cisco 验证设计 VersaStack 解决方案真是太棒了，原因有两个。首先，它认可了我们在基准测试和选择流程中所做的出色工作；其次，这意味着我们享受来自 IBM 和 Cisco 的完全集成的支持。”
他补充道：“这个项目代表了我们提供 IT 服务方式的范式转变。我们的融合、虚拟化 VersaStack 解决方案和 IBM FlashSystem V9000 使我们变得灵活、高效，并能够快速响应服务请求。这还简化了我们的 IT 基础架构，加快了 Oracle 和 GIS 应用程序的开发和性能。因此，无论何时何地业务部门需要新的 IT 服务，我们都可以快速部署。”
如今，亚利桑那州土地部门正在为其员工提供快速、可靠的访问权限，以便其获得有效执行日常运营所需的先进工具。
现在，虚拟桌面得到了强大的 IBM 存储解决方案的支持，该部门的用户正受益于更优的性能和显著的工作效率提升。例如，工作人员可以即时加载多层 GIS 地图，使他们能够快速高效地执行地理信息测绘任务。这最终有助于他们在管理超过 900 万英亩的州信托土地时做出更及时、更明智的决策，特别是在公立学校土地的管理方面。
Bill Reed 证实：“新平台的成功，尤其是其移动、移动就绪功能，可以通过用户接受度的提高来轻松衡量，这确实令人印象深刻。IBM 解决方案不仅帮助我们显著提高了员工满意度和工作效率，而且还显著简化了管理，这使我们能够降低 IT 支持成本。”
查询大量空间和非空间数据，给亚利桑那州土地部门使用的 Oracle 应用程序带来了沉重的压力。有些分析以前需要 15 到 20 分钟才能完成。部署 IBM FlashSystem 后，数据访问速度大大加快，这些作业现在几乎可以即时运行。“新解决方案速度如此之快，执行效率如此之高，以至于一开始，我们的员工会打电话给我们说该平台无法正常工作，”Bill Reed 说道。“因为性能是即时实现的，他们认为系统坏了——当我们向他们保证这只是因为解决方案大大提速了，他们绝对惊呆了。总体而言，用户表示 Oracle 在 FlashSystem 和 VersaStack 基础架构上的运行速度提高了几个数量级。”
通过在 IBM 和 Cisco 的 VersaStack 上虚拟化其存储、计算和网络基础架构，亚利桑那州土地部门能够在更少的物理服务器上打包更多的虚拟机，从而将服务器利用率提高 60% 到 70%。Bill Reed 说：“更高的服务器利用率直接降低了硬件、维护合同、冷却和电力消耗的成本。通过这种方法，我们节省了大量成本，提高了灵活性，并显著提升了系统性能水平。”
使用 FlashSystem V9000，该部门还将 VDI 环境中的虚拟机启动时间缩短了 86% 以上，从 15 分钟缩短到 2 分钟：用时大大缩短，对用户满意度和组织的盈利能力产生了积极影响。该组织现在还可以支持从任何可访问互联网的设备进行安全用户访问，从而实现深受员工欢迎、提高工作效率的 BYOD 策略。员工可以通过任何设备自由登录，例如，可以在会议室的投影仪上显示自己的虚拟桌面。
新的架构还消除了在区域办事处维护昂贵的局域网的需要，并将所有数据在总部安全地存储和管理，并在断电时得到保护。如果发生本地断电，用户不会丢失任何工作，并且可以在电源恢复后继续上次中断的位置，因为他们的会话将继续在受 UPS 保护的中央基础设施上运行。
Bill Reed 总结道：“对我们来说，生产力更高的员工意味着更快乐的学生和更好的教育环境。通过 IBM，我们实现了这两点，并期待通过 IBM 存储解决方案支持的认知分析，在未来的项目中获得更多收益。”
亚利桑那州土地部门 （链接位于 ibm.com 外部）管理着美国亚利桑那州境内约 920 万英亩的土地。这块土地属于一个公共信托基金，旨在支持该州的公共教育系统。该部门管理土地和资源，提高其价值，并优化信托受益人的经济回报。
要了解有关 IBM FlashSystem V9000 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：https://www.ibm.com/cn-zh/flashsystem。
要了解有关 QCM 技术的更多信息，请访问 www.qcmtech.com（链接位于 ibm.com 之外）。
© Copyright IBM Corporation 2016. IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589.
美国出品，2016 年 10 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、FlashSystem 和 Storwize 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网址的 “Copyright and trademark information” 部分中包含了最新的 IBM 商标列表：ibm.com/legal/copytrade.shtml。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。