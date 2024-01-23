亚利桑那州土地部门监管着极其多样化的州信托土地——从沙漠和草原到山脉和森林。为了有效地管理这一切，该部门的员工依赖各种各样的工具，包括用于地形测绘的计算机辅助绘图 (CAD) 软件、地理信息系统 (GIS) 应用程序、卫星图像以及在 Oracle WebLogic Server、Oracle Fusion Middleware 和 Oracle Database 11g 上运行的全套应用程序。该组织还使用 Oracle BI Publisher 进行业务报告。

这些工具生成大量信息，包括非常大和复杂的图形数据集。亚利桑那州土地部门必须确保这些数据得到有效管理，并随时提供给需要这些数据的员工，以便他们能够高效工作。



该部门依靠虚拟桌面基础设施 (VDI) 向员工提供这些工具。为确保快速、可靠地访问应用程序和信息，该部门必须保证支持其 VDI 环境的基础架构具有最高水平的可用性和性能。



亚利桑那州土地部门首席技术官 Bill Reed 表示：“为我们的员工提供一流的技术对我们来说至关重要，因为本部门正是通过复杂的软件工具开展日常活动，最终支持我们州的公共教育系统。



“我们的员工需要更高水平的速度和性能，以及更轻松地随时随地访问企业应用程序，但支持 VDI 环境的现有存储技术根本无法应对挑战。例如，响应时间慢意味着我们无法提供移动应用程序访问，这限制了员工在现场能够执行的工作，降低了工作效率。



“同样，存储性能低下会导致虚拟机启动时间过长；用户有时需要长达 15 分钟的时间才能启动虚拟机，这给整个组织带来了挫败感。”

该部门希望为其员工（从初级员工到土地管理者）提供工具，使其能够更高效地执行任务，并为州信托土地的受益人（尤其是公立学校）做出更明智的决策，因此该部门深知，技术更新势在必行。