API Holdings Limited (API) 作为 PharmEasy、Thyrocare 和 Retailio 等领先数字医疗品牌的母公司，在为数百万印度消费者及企业提供医疗服务方面发挥着关键作用。随着业务规模扩大与服务多元化，该公司基于动态微服务架构构建的应用生态系统日趋复杂。

要在此环境下维持性能、可用性与敏捷性，需要更深入的可见性、更快速的事件响应及主动管理能力。为保障业务连续性并提供无缝客户体验，API 需要一套能实时监控端到端堆栈、赋能工程团队快速果断行动的先进可观测性解决方案。