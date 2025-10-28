通过 AI 驱动可观测性，旗下拥有 PharmEasy、Thyrocare 和 Retailio 的 API Holdings 提高了系统稳定性，加速创新进程并优化开发效率
API Holdings Limited (API) 作为 PharmEasy、Thyrocare 和 Retailio 等领先数字医疗品牌的母公司，在为数百万印度消费者及企业提供医疗服务方面发挥着关键作用。随着业务规模扩大与服务多元化，该公司基于动态微服务架构构建的应用生态系统日趋复杂。
要在此环境下维持性能、可用性与敏捷性，需要更深入的可见性、更快速的事件响应及主动管理能力。为保障业务连续性并提供无缝客户体验，API 需要一套能实时监控端到端堆栈、赋能工程团队快速果断行动的先进可观测性解决方案。
基于这些需求，API 与 IBM 合作实施 IBM Instana Observability——一个由 AI 驱动的可观测性解决方案。API 在其核心业务全线部署 IBM Instana，实现了对分布式系统的实时全栈可视化监控。
该平台直观易用的界面，结合自动化警报与快速根因分析功能，彻底改变了 API 工程团队管理系统运营与事件的处理方式。Instana 现已与现有协作及自动化工具无缝集成，成为该组织的核心事件管理指挥中心——同时提升系统可靠性与业务敏捷性。
这一转变使团队能专注于创新，同时确保为客户提供不间断的数字医疗服务。
自实施 Instana 以来，API 将系统问题的平均解决时间缩短了 30%，显著提升了应用可用性与用户体验。开发团队因此拥有更多资源来更快地构建和推出新服务，直接推动 API 的业务增长。
随着可观测能力深度融入运营体系，API 已构建起可扩展的基础架构来支持未来业务发展与数字化战略演进。与 IBM 的合作不仅增强了 API 的运营弹性，更巩固了其在快节奏数字医疗领域持续创新的能力。
API Holdings Limited 成立于 2019 年，是印度领先的数字医疗平台，运营着满足多元医疗需求的综合生态系统。该公司旗下拥有 PharmEasy、Docon、Thyrocare、Retailio 和 Aknamed 等知名品牌。通过这些品牌，API 提供包括处方药与非处方药配送、远程问诊及诊断检测等一系列服务。该公司的使命是通过科技与医疗服务的融合，让印度全民都能获得可负担的、优质的医疗服务。
