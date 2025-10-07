基于 AI 的实时欺诈检测

阿拉伯国家银行、ejada Systems 与 IBM

智能信用卡待支付
在满足合规要求的同时抵御金融欺诈

数字银行与电子商务的兴起在为消费者带来极大便利的同时，也打开了新的威胁之门。欺诈者开始利用数字渠道作案，使得追踪金融欺诈行为变得愈发困难。为应对这波新型金融犯罪浪潮，沙特阿拉伯货币管理局 (SAMA) 发布了名为《反欺诈框架》的指导方针。该框架要求国内银行对现金及无现金交易采取强效的欺诈检测与预防措施。

为符合新监管要求，阿拉伯国家银行 (anb) 决定提升其欺诈检测能力。尽管该行已具备反欺诈措施，但尚未建立完整的欺诈检测体系，导致合规团队工作效率受损。

anb 投资组合经理 Khurram Inayat 指出：“我们仅能有限度地分析客户跨数字渠道的全流程行为。每当发生欺诈事件，合规团队需耗费大量时间挖掘数据、重构事件因果。”

为此，anb 着手革新金融欺诈预防方案，寻求能对全量交易实现统一监控与管理的解决方案。
少于 10 毫秒级欺诈检测 90 数日完成部署
IBM Safer Payments 以卓越速度在 10 毫秒内完成决策。这为我们有效解决问题、为客户提供最佳支持创造了缓冲空间。
Khurram Inayat 产品组合经理 anb
构建统一监控面板，直观掌握欺诈动态

为满足监管要求，anb 携手长期合作伙伴 ejada Systems 。 

“ejada 长期以来一直是我们卓越的技术合作伙伴，”Inayat 表示。“即便在深夜的任何时刻致电，他们总能及时响应。因此面对这项时效性极强的项目时，我们确信可以信赖他们的交付能力。”

借对 SAMA 反欺诈框架的深刻理解及数十年合规经验，ejada 为银行演示了 IBM Safer Payments 解决方案。Safer Payments 是一款 AI 赋能的金融欺诈预防工具，提供统一控制面板，可监控包括卡处理、移动银行及替代支付方式在内的全渠道交易。

该银行对 Safer Payments 解决方案的易用性印象深刻——业务人员无需依赖数据或 IT 团队即可自主构建新的决策模型。平台的技术灵活性是选择 Safer Payments 的另一关键因素。

“IBM Safer Payments 帮助我们保持前瞻性，”Inayat 评论道。“随着业务发展及新技术涌现，我们有望实现与解决方案的无缝集成。”

通过与 ejada 和 IBM 合作，anb 在 90 天内成功部署并配置了 Safer Payments。Inayat 坦言：“这并非易事——需要各部门通力协作才能落地解决方案。但在 ejada 和 IBM 的支持下，我们以前所未有的速度达成了目标。”

凭借在复杂银行架构与集成项目管理的深厚经验，ejada 快速实现了跨数字渠道的系统集成，助力阿拉伯国家银行获得统一的客户行为视图。通过配置平台向 SAMA 自动生成合规报告，ejada 进一步帮助该行最大化 Safer Payments 的应用价值。 
在欺诈发生前精准拦截

在 IBM Safer Payments 与 ejada 的共同支持下，阿拉伯国家银行的欺诈检测转型项目顺利推进：不仅轻松满足监管要求、优化客户旅程，更为数百万用户筑牢资金安全防线。

anb 的决策模型可自动暂停可疑交易，为反欺诈业务部门留出联系客户核验交易真实性的时间窗口。新系统上线后，anb 的欺诈事件（尤其是电商相关交易）显著减少。

Inayat 表示：“IBM Safer Payments 以低于 10 毫秒的决策速度带来卓越效能。”“这为我们有效解决问题、优化客户服务提供了关键缓冲空间。”

与此同时，通过前置拦截欺诈行为，银行运营效率显著提升，无需再为事后案件分析投入大量时间。

“IBM Safer Payments 已成为我行核心应用系统，”Inayat 总结道。“我们期待与 IBM、ejada 携手进一步升级反欺诈流程。” 
关于阿拉伯国家银行

阿拉伯国家银行成立于 1979 年，是中东地区规模最大的银行之一。anb  总部位于利雅得，在沙特境内设有 156 家分行，并于英国伦敦设有国际分支机构。 
关于 ejada

ejada  近二十年来始终是中东和北非地区政府及蓝筹企业信赖的关键技术合作伙伴。凭借助力数字化转型的前沿解决方案组合，ejada 为各蓬勃发展的商业领域提供广泛服务。依托数十年积累的深厚专业经验，ejada 拥有经验丰富的核心领导团队及超过 3500 名员工。 

