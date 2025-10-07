为满足监管要求，anb 携手长期合作伙伴 ejada Systems 。

“ejada 长期以来一直是我们卓越的技术合作伙伴，”Inayat 表示。“即便在深夜的任何时刻致电，他们总能及时响应。因此面对这项时效性极强的项目时，我们确信可以信赖他们的交付能力。”

借对 SAMA 反欺诈框架的深刻理解及数十年合规经验，ejada 为银行演示了 IBM Safer Payments 解决方案。Safer Payments 是一款 AI 赋能的金融欺诈预防工具，提供统一控制面板，可监控包括卡处理、移动银行及替代支付方式在内的全渠道交易。

该银行对 Safer Payments 解决方案的易用性印象深刻——业务人员无需依赖数据或 IT 团队即可自主构建新的决策模型。平台的技术灵活性是选择 Safer Payments 的另一关键因素。

“IBM Safer Payments 帮助我们保持前瞻性，”Inayat 评论道。“随着业务发展及新技术涌现，我们有望实现与解决方案的无缝集成。”

通过与 ejada 和 IBM 合作，anb 在 90 天内成功部署并配置了 Safer Payments。Inayat 坦言：“这并非易事——需要各部门通力协作才能落地解决方案。但在 ejada 和 IBM 的支持下，我们以前所未有的速度达成了目标。”

凭借在复杂银行架构与集成项目管理的深厚经验，ejada 快速实现了跨数字渠道的系统集成，助力阿拉伯国家银行获得统一的客户行为视图。通过配置平台向 SAMA 自动生成合规报告，ejada 进一步帮助该行最大化 Safer Payments 的应用价值。