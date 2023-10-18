“各个组织正在越来越多地采用湖仓一体解决方案，以支持自己不断增长的数据需求，尤其是在这样一个背景下：我们发现整个行业都在向 AI 解决方案转变，”AWS 全球战略联盟总监 Soo Lee 表示。“通过将 watsonx.data 作为一项服务在 AWS Marketplace 中推出，可以进一步帮助满足我们的客户对混合云日益增长的需求，这样，他们就能够更灵活地随时随地运行业务流程，同时提供适合他们独特需求的多种 AWS 服务和 IBM 云原生软件。”
AWS
全球战略联盟总监
Soo Lee
Amazon Web Services（ibm.com 外部链接）在云端提供了一个极其可靠、可扩展、低成本的基础设施平台，为全球 190 个国家或地区的数十万家企业提供支持。通过在美国、欧洲、新加坡和日本建立数据中心，各行各业的客户都在利用该公司提供的低成本、弹性、开放、灵活、安全的平台。
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美国出品。2023 年 7 月
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