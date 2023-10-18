Amazon Web Services（ibm.com 外部链接）在云端提供了一个极其可靠、可扩展、低成本的基础设施平台，为全球 190 个国家或地区的数十万家企业提供支持。通过在美国、欧洲、新加坡和日本建立数据中心，各行各业的客户都在利用该公司提供的低成本、弹性、开放、灵活、安全的平台。