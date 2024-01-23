Akropolis Decentralised Ltd.

2008 年的金融危机冲击了华尔街，其影响波及全世界。受影响最大的是拥有养老基金的个人，尤其是老年人。

Akropolis 的创始人兼首席执行官 (CEO) Anastasia Andrianova 敏锐地意识到这对个人造成的痛苦后果。当投资银行崩溃时，她不仅在伦敦雷曼兄弟担任金融分析师，而且她居住在立陶宛的父母也受到了直接影响。

“由于银行间借贷系统的结构，当纽约的一家银行倒闭时，普通民众，特别是最脆弱的人群，会发现自己陷入无法访问自己账户的境地，”Andrianova 说。 “他们的长期储蓄遭到掠夺，因为公共基金通常是政府在金融危机期间动用的第一笔钱。”

这段经历成为创立 Akropolis 的动力，该公司的使命是保护弱势群体免受未来经济崩溃的多米诺骨牌效应的影响。事实上，该公司的名称来自“卫城”一词，指的是古代为保护居民免受外部攻击而建造的堡垒状结构。

“我们正在努力做的是创建一个不依赖于银行间借贷系统的不可攻击的基金，”Andrianova 说。 “一个被设计为点对点金融网络并提供三重基本服务的网络：获得可靠的储蓄、信贷和保险。”

为此，Akropolis 正在构建一个协议和特定领域的链，为去中心化金融网络提供基于区块链的基础设施。该网络的目的是促进非正式自治金融组织（例如数字合作社、行会和互助组织）的形成、运营和互连。

区块链账本的不变特征使其在全球市场的波动面前具有弹性。由于区块链中的每个信息块（例如一组交易详细信息）都记录在后续块中，因此无法在不被检测的情况下进行更改。这使得两方可以直接使用区块链交换资金，而不需要银行或其他实体来处理或跟踪交易。

在对其在云平台上运行的区块链协议进行初步测试后，Akropolis 得出的结论是，它需要一个更强大、更有弹性的解决方案——一个安全、可持续、分布式的云基础设施，可以在全球范围内扩展并处理大量交易。