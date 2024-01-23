Akropolis Decentralised Ltd.

Akropolis 需要一个云基础设施来支持自治金融组织基于分布式区块链的生态系统。该公司用更强大、可扩展的 IBM® Cloud™ 基础架构取代了现有的云平台，该基础架构能够稳定地处理高交易量。
Akropolis 选择了 IBM Cloud及其容器、安全性和 DevOps 功能，因为该解决方案的可扩展性、IBM 的长期跟踪记录和质量标准，加上行业信任以及 IBM 团队的充分支持。
2008 年的金融危机冲击了华尔街，其影响波及全世界。受影响最大的是拥有养老基金的个人，尤其是老年人。
Akropolis 的创始人兼首席执行官 (CEO) Anastasia Andrianova 敏锐地意识到这对个人造成的痛苦后果。当投资银行崩溃时，她不仅在伦敦雷曼兄弟担任金融分析师，而且她居住在立陶宛的父母也受到了直接影响。
“由于银行间借贷系统的结构，当纽约的一家银行倒闭时，普通民众，特别是最脆弱的人群，会发现自己陷入无法访问自己账户的境地，”Andrianova 说。 “他们的长期储蓄遭到掠夺，因为公共基金通常是政府在金融危机期间动用的第一笔钱。”
这段经历成为创立 Akropolis 的动力，该公司的使命是保护弱势群体免受未来经济崩溃的多米诺骨牌效应的影响。事实上，该公司的名称来自“卫城”一词，指的是古代为保护居民免受外部攻击而建造的堡垒状结构。
“我们正在努力做的是创建一个不依赖于银行间借贷系统的不可攻击的基金，”Andrianova 说。 “一个被设计为点对点金融网络并提供三重基本服务的网络：获得可靠的储蓄、信贷和保险。”
为此，Akropolis 正在构建一个协议和特定领域的链，为去中心化金融网络提供基于区块链的基础设施。该网络的目的是促进非正式自治金融组织（例如数字合作社、行会和互助组织）的形成、运营和互连。
区块链账本的不变特征使其在全球市场的波动面前具有弹性。由于区块链中的每个信息块（例如一组交易详细信息）都记录在后续块中，因此无法在不被检测的情况下进行更改。这使得两方可以直接使用区块链交换资金，而不需要银行或其他实体来处理或跟踪交易。
在对其在云平台上运行的区块链协议进行初步测试后，Akropolis 得出的结论是，它需要一个更强大、更有弹性的解决方案——一个安全、可持续、分布式的云基础设施，可以在全球范围内扩展并处理大量交易。
在调查云平台选项时，Akropolis 团队最初没有考虑 IBM。事实上，当一名团队成员建议 IBM 时，Andrianova 和其他人并不认为这是合适的。
“我们一直说，‘我们是一家初创公司。IBM 与企业客户合作。这有什么意义呢？”Andrianova 说。但在与 IBM 会面后，Akropolis 团队有了不同的看法。“我们很高兴地发现 IBM 实际上与初创公司合作，提供足够灵活和可扩展的设计，以适应年轻公司及其产品销售周期。”
最终，该团队选择了 IBM 来开发其新的公共云基础架构。该解决方案由 IBM Cloud 及其容器和安全性以及 IBM Cloud Functions 和 DevOps 组成。
有几个因素促使我们选择 IBM 而不是竞争对手。除了来自 IBM 的初创公司支持之外，IBM 的名称对于想要与股东和潜在客户建立信任的新兴公司来说也是一个福音。
经济因素也是做出这一决定的原因之一。与许多其他公司不同，IBM 不向客户收取内部流量费用。这种能力对于区块链尤其重要，因为数据中心网络内部会发生大量变化。此外，IBM 的解决方案还提供足够的支持，使客户能够在云中维护业务生产环境，而无需支付额外费用。
IBM 提供的丰富安全功能也很有吸引力。IBM Cloud 解决方案具有独特的三网架构，其中公共网络、管理网络和专用网络是分开的，因此不存在一个网络的用户访问其他网络的风险。最后，IBM 拥有云计算合规性控制目录 (C5) 认证，以证明其符合欧洲通用数据保护条例 (GDPR) 标准，而许多竞争对手都缺乏这一标准。
目前，Akropolis 正在最终确定其战略路线图，其中 IBM 是其云基础设施的核心。该公司预计与纽约市的 IBM 孵化器合作，更详细地探索设计解决方案。
“现在我们正在构建基础层。然后我们将在该层之上开发应用程序，并开始致力于连接我们架构中的各个实体。”Andrianova 说道。 “当我们开始测试它时，我们将跨地域对其进行扩展。确保网络的稳健性不会受到损害至关重要。”
随着 Akropolis 团队逐步实现其愿景，他们最初对 IBM 作为一家专门服务于大型企业的公司的警惕已经转变为共同的赞赏。Andrianova 表示：“看到这样一家跨国公司对我们正在努力做的事情感兴趣，我们感到非常高兴。”
Akropolis 成立于 2017 年（链接位于 ibm.com 之外），正在开发基于区块链技术的特定领域金融协议。该公司的目标是利用该平台使非正式自治金融组织 (AFO) 能够快速组建和运营，培育一个可互操作、可扩展的网络，通过该网络，AFO 可以在可信环境中交换价值，并最终减少欺诈和滥用资金的情况。Akropolis 在直布罗陀注册成立，目前在新加坡开展业务，并计划向全球扩张。
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美国出品，2019 年 10 月。
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