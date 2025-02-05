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Case Studies
AGL Energy
AGL Energy 是澳大利亚历史最悠久的能源公司之一，180 多年来一直是澳大利亚能源行业的基石。作为领先的综合能源提供商，AGL 运营多元化产品组合，为全国数百万家庭和企业供电。该公司专用于开创可持续能源解决方案和创新，推动澳大利亚向低碳未来转型。
作为重要的服务提供商，AGL 致力于在需要时为客户提供帮助和支持。AGL Assistant 为客户提供另一种全天候支持选项。
这一旅程始于 2016 年，当时一个面向客户的机器人概念诞生，其目标是帮助客户使用 AGL 的数字渠道进行自助服务。2017 年，使用 AI 和自动化的 Alfie 机器人的第一个版本发布，用于帮助客户更新帐户详细信息。
2020 年年初，AGL Assist 和 AI 团队与 IBM 密切合作，使用新的虚拟助理取代了 Alfie 机器人，该虚拟助理可以回答常见问题，并使用 API 实现个性化。从那时起，该团队对现在称为 AGL Assistant 不断进行改进。从特定于渠道的内容开始，以便客户无论是在 AGL.com.au、My Account（经过认证的网站）还是在 AGL 移动应用程序上聊天，都可以获得相关帮助。最近，该团队建立了几个交易流程，使 Assistant 不仅能为客户提供帮助，还能为客户完成实际操作。这些流程是使用与公司 ERP 软件集成的 IBM watsonx Assistant 构建而成。在 ISW 的协助下，该团队还进行了多项 watsonx Assistant 更新，包括移动到 Watson Actions。
如今，每月有 125,000 个客户开始使用 AGL Assistant 聊天，其中 36%-38% 的聊天无需一线客服即可成功处理。
在过去五年中，AGL 不断设计 AGL Assistant 以满足广泛的客户需求，包括新的旅程，让客户能够以数字方式查看和添加他们的优惠卡。客户可以向 AGL Assistant 提供优惠卡详细信息。AGL Assistant 将与发卡机构实时验证卡，并将卡添加到 CRM 中，无需代理干预。
随着公司步入生成式 AI 时代，AGL Assist 和 AI 团队正在深入了解增加生成式 AI 能力，以进一步增强 AGL Assistant 回答客户问题和协助自助服务的能力。该团队致力于继续深入了解新技术，以进一步增强客户体验。
在 AGL（ibm.com 外部链接），我们相信能源可以改善生活，并热衷于为澳大利亚人的生活、移动和工作方式提供动力。AGL 是澳大利亚一家拥有 185 年历史的公司，为约 450 万[1] 个能源、电信和 Netflix 客户提供服务。AGL 致力于为客户提供简洁、公平且无障碍的基本服务，推动他们的生活、移动和工作方式实现脱碳和电气化。AGL 在国家电力市场中运营澳大利亚最大的私人发电组合，包括煤炭和燃气发电、风能、水力发电和太阳能等可再生能源、电池和其他科技以及存储资产。作为澳大利亚领先的可再生能源私人投资者之一，我们正在基于自己的历史，引领企业向低排放、经济实惠和智能的能源未来转型，并遵循我们的气候转型行动计划的目标。我们将继续在能源和其他基本服务方面进行创新，以改善澳大利亚人的生活方式，并帮助为子孙后代保护我们赖以生存的世界。
如需更多信息，请访问 agl.com.au
ISW（ibm.com 外部链接）是一家屡获殊荣的澳大利亚系统集成商和 IT 解决方案提供商，提供广泛的服务，包括云基础设施、软件开发、数据集成、企业安全和 AI 驱动的解决方案。ISW 专注于创新和以客户为中心的解决方案，充分利用深厚的科技专业知识帮助企业提高运营效率，实现战略目标。ISW 提供从咨询和实施到托管服务和支持等全面服务，他们与客户合作提供量身定制的解决方案，以推动增长并获得竞争优势。ISW 因致力于提供卓越服务和助力客户取得成功而闻名，对于需要应对数字时代复杂局面的企业来说，ISW 始终是值得信赖的合作伙伴。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。