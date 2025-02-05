AGL Energy

这一旅程始于 2016 年，当时一个面向客户的机器人概念诞生，其目标是帮助客户使用 AGL 的数字渠道进行自助服务。2017 年，使用 AI 和自动化的 Alfie 机器人的第一个版本发布，用于帮助客户更新帐户详细信息。

2020 年年初，AGL Assist 和 AI 团队与 IBM 密切合作，使用新的虚拟助理取代了 Alfie 机器人，该虚拟助理可以回答常见问题，并使用 API 实现个性化。从那时起，该团队对现在称为 AGL Assistant 不断进行改进。从特定于渠道的内容开始，以便客户无论是在 AGL.com.au、My Account（经过认证的网站）还是在 AGL 移动应用程序上聊天，都可以获得相关帮助。最近，该团队建立了几个交易流程，使 Assistant 不仅能为客户提供帮助，还能为客户完成实际操作。这些流程是使用与公司 ERP 软件集成的 IBM watsonx Assistant 构建而成。在 ISW 的协助下，该团队还进行了多项 watsonx Assistant 更新，包括移动到 Watson Actions。

如今，每月有 125,000 个客户开始使用 AGL Assistant 聊天，其中 36%-38% 的聊天无需一线客服即可成功处理。