当您在网上订购衣服却发现它们不合身时，您可能会感到非常失望。abof 与 Metail 合作推出了数字体验，让顾客可以在购买之前试穿衣服。使用该工具的购物者的消费增加了三倍，转化率提高了 2.77 倍，重复消费的可能性提高了 1.78 倍。
衣服在网上看起来总是与模特完美合身，但当您亲自试穿时却显得不太讨人喜欢，这不是很烦人吗？您不仅要面对理想服装不合身的失望，还要费尽心思安排取货或前往邮局退回订单。
作为希望撼动印度电子商务市场的新参与者，abof 希望创造一种让顾客惊叹的购物体验，让他们更容易找到最适合自己的衣服。
abof 的一位发言人详细阐述道：“我们非常关注千禧一代，知道吸引他们的注意力让他们掏钱需要的不仅仅是千篇一律的体验。这就是为什么我们围绕三大差异化支柱打造品牌的原因：用户体验、个性化和服装合身。
“我们的首要任务是创建移动优先的概念，为客户提供跨所有接触点的无缝购物之旅。我们还致力于打造高度个性化且引人入胜的体验。如今，人们被网上的大量内容轰炸，以至于他们只有有限的时间来吸收所有内容。我们面临的挑战是找到方法来吸引消费者有限的注意力，然后尽可能长时间地保持这种注意力。
“最后，我们认识到，对于消费者和零售商来说，服装不合身是网上购物的最大痛点之一。这会给购物者带来挫败感和不便，而且与合身相关的退货可能会给零售商带来数百万美元的损失，不仅是收入损失，还因为与运输和处理相关的费用。我们知道，如果我们能够更好地为客户提供合适的服装，那么我们就有机会赢得客户信任和回头客，并提高我们的利润。”
为了将其大胆的愿景变为现实，abof 需要最好的电子商务平台，事实证明 IBM 和 Metail 的联合产品是理想的解决方案。
如今，abof 正在通过所有接触点为客户提供无缝、个性化的购物体验。无论购物者选择在线浏览还是通过移动设备（通过桌面浏览器或 abof 移动应用程序）浏览，他们都会受到源源不断的时尚内容、故事和风格提示的欢迎，所有这些都与 abof 在线目录中的最新趋势相关。
“我们的主页设计与 Pinterest 和 Instagram 等网站类似，”一位发言人解释道。“访问者可以滚动浏览精选内容，当他们点击特定故事时，他们会看到相似外观的照片，并被邀请购买该故事，从而引导他们进入我们目录的特定部分，在那里他们可以浏览和购买产品。
“我们发现，向访问者展示这种故事驱动的‘零食’内容（而不是一堵巨大的产品墙）是吸引他们注意力、鼓励他们花更多时间思考和查看我们产品的更好方式，并最终激励他们进行购买。当然，如果客户只是想浏览我们的主要目录，那么他们也可以轻松做到这一点。”
当顾客找到自己喜欢的衣服时，他们可以使用 Metalil 虚拟试衣间工具查看这件衣服上身后的样子。用户只需点击产品旁边显示的“试穿”图标，输入他们的身高、体重和胸罩尺寸，该工具就会使用这些数据生成自定义“MeModel”，以可视化服装如何适合他们独特的体型。用户甚至可以混合搭配不同的衣服，营造出从头到脚的造型。此外，该解决方案可以根据用户提供的测量数据和上面的尺码表提供个性化的尺码建议。
目前，该体验面向女性购物者，计划在不久的将来推出面向男性顾客的体验。最终，abof 计划将共享功能与该工具集成，使用户能够将他们制作的服装发布到社交媒体上。
在幕后，abof 正在捕获有关客户偏好和尺寸的丰富数据，并将利用这些数据来完善服装尺码和产品推荐。
“我们的目标是为消费者提供适合其体型和风格偏好的服装，”一位发言人表示。“通过获取用户数据并将其输入机器学习算法，我们可以开始更准确地了解哪些产品和尺寸可能最适合每个客户。这将使我们能够提供更加个性化的购物体验，鼓励消费者购买。更好的合身指导将使我们能够降低退货率，从而提高客户满意度并为 abof 节省成本。”
abof 的全新在线购物方法已经取得了切实的成果。特别是，虚拟试衣间工具正在鼓励客户进行更多购买，每笔交易花费更多的钱，更频繁地再次光顾。
“客户参与度大幅上升，”一位发言人表示。“我们发现，与不使用 Metail 的购物者相比，使用 Metail 的购物者的转化率往往高出 2.77 倍，消费额高出 3 倍，重复消费率高出 1.78 倍。
“随着我们不断完善尺码和款式建议，我们希望提高客户满意度和信任度。我们希望将自己定位为最新时尚的首选来源、了解消费者独特需求的零售商以及他们可以信赖的提供合适款式和尺寸的零售商。”
通过提供吸引客户注意力的个性化内容以及与时尚互动的新颖方式，abof 创造了一种脱颖而出的在线购物体验。
一位发言人总结道：“我们坚信，我们正在为消费者提供印度其他地方甚至国际上无法获得的零售体验，尤其是在网上试穿衣服时。在像我们这样拥挤的市场中，这种竞争差异化是无价的。
“abof 成立的愿景是成为印度领先的在线时尚品牌，我们认为我们正在朝着实现这一目标迈出巨大的步伐。我们正在打造无缝的购物体验，吸引消费者的注意力并激发他们的创造力，同时让顾客比以往更容易找到和购买适合他们的时尚。”
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