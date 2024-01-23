衣服在网上看起来总是与模特完美合身，但当您亲自试穿时却显得不太讨人喜欢，这不是很烦人吗？您不仅要面对理想服装不合身的失望，还要费尽心思安排取货或前往邮局退回订单。

作为希望撼动印度电子商务市场的新参与者，abof 希望创造一种让顾客惊叹的购物体验，让他们更容易找到最适合自己的衣服。

abof 的一位发言人详细阐述道：“我们非常关注千禧一代，知道吸引他们的注意力让他们掏钱需要的不仅仅是千篇一律的体验。这就是为什么我们围绕三大差异化支柱打造品牌的原因：用户体验、个性化和服装合身。

“我们的首要任务是创建移动优先的概念，为客户提供跨所有接触点的无缝购物之旅。我们还致力于打造高度个性化且引人入胜的体验。如今，人们被网上的大量内容轰炸，以至于他们只有有限的时间来吸收所有内容。我们面临的挑战是找到方法来吸引消费者有限的注意力，然后尽可能长时间地保持这种注意力。

“最后，我们认识到，对于消费者和零售商来说，服装不合身是网上购物的最大痛点之一。这会给购物者带来挫败感和不便，而且与合身相关的退货可能会给零售商带来数百万美元的损失，不仅是收入损失，还因为与运输和处理相关的费用。我们知道，如果我们能够更好地为客户提供合适的服装，那么我们就有机会赢得客户信任和回头客，并提高我们的利润。”