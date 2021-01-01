多元化和包容性是构成 IBM 基因的重要组成部分。我们确保每个人都能感受到受欢迎、受重视，更鼓励员工在工作中成长，并在工作中做最真实的自己。

这不仅是加入一个团队，还意味着开放、协作、信任的氛围，也意味着能够蓬勃发展、畅所欲言、积极参与和创造 IBM 的未来。在 IBM，我们在每件事上都会提倡思想和经历的多元化。我们一起互相激励、努力创新、改变世界。

您可以加入 IBM 社区，这些社区提倡多元化，促进相互了解、包容和平等。这些由员工领导的团体得到公司支持，但独立运作，以确保其内部的多元化和包容环境，同时还能在外界开展富有影响力的行动。