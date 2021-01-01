IBM 员工可以体验到真正多元化且长远的职业发展。科技行业瞬息万变，发展速度惊人，而我们必须不断提升技能，才能跟上变化。IBM 员工会定期与经理进行职业对话，并拥有的大量资源以支持其职业发展和尝试不同发展方向。
IBM 员工会每年通过名为 Checkpoint 的工具进行两次绩效评估。这种体验称为“绩效反思”，因为它鼓励 IBM 员工展示工作成就，规划未来的重点关注领域。绩效根据业务成果和技能两个维度进行评估。其结果是经理在为团队成员做出奖金和薪酬决策时考虑的标准之一。
加入我们后，您将获得一个全面的指引计划，帮助您了解您职业发展下一步所需的技能，包括导师、课程、延伸机会、认证培训等等。此外，IBM 还提供在线学习平台和课程，内容包罗万象，应有尽有。事实上，我们鼓励 IBM 员工每年学习至少 40 小时。我们称之为 Think40！您可以学习任何与您职位相关的知识，也可完全因为兴趣爱好而确定深入学习的内容。我们还会为完成特定学习课程的 IBM 员工授予虚拟技能徽章。
IBM 致力于创造多元化的环境，为成为提供平等机会的雇主而自豪。所有技能合格的申请人都会纳入考虑范围，无论其种族、肤色、宗教、性别、性别身份认同或表达、性取向、国籍、基因、怀孕、残障、年龄、退伍军人身份或其他特征等。
我们将根据您的需求为您提供完成工作所需的一切条件。如需了解更多信息，请访问 Be Equal 页面。
多元化和包容性是构成 IBM 基因的重要组成部分。我们确保每个人都能感受到受欢迎、受重视，更鼓励员工在工作中成长，并在工作中做最真实的自己。
这不仅是加入一个团队，还意味着开放、协作、信任的氛围，也意味着能够蓬勃发展、畅所欲言、积极参与和创造 IBM 的未来。在 IBM，我们在每件事上都会提倡思想和经历的多元化。我们一起互相激励、努力创新、改变世界。
您可以加入 IBM 社区，这些社区提倡多元化，促进相互了解、包容和平等。这些由员工领导的团体得到公司支持，但独立运作，以确保其内部的多元化和包容环境，同时还能在外界开展富有影响力的行动。
IBM 当前就有一个军事和退役军人计划，致力于长期招聘最优秀的人才。如欲了解有关详细信息，请访问 IBM 军事和退伍军人页面。
我们希望了解真实的您 – 您的经历、个性、动机以及任何值得分享的东西。所以不要害怕展现自己。您会如何为公司带来价值？将之展现出来，您就会脱颖而出。IBM 员工撰写的一些博客很有用，可助您展现优势，增加您的录用机会：
在 IBM，我们寻找职位所需的特定技能，有时可能是非常专业的技能。所有职位描述中都包含这些信息。如果您不是 100% 符合要求，但有很强的相关背景，热爱自己的专业领域，非常愿意每天不断成长、拓展新技能，请不要犹豫，立即开始申请吧。如果您仍需培养一些技能，我们也可为您提供大量课程和培训。查看这些课程和培训：
Coursera 上的 IBM 课程（ibm.com 外部链接）
edX 中的 IBM 课程（ibm.com 外部链接）
在 IBM 我们采用多种多样编程语言、操作系统和框架，这取决于具体的工作需求。其中一些包括：Java、C、C++、Perl、Bash、Javascript、Python、Go、Ruby、Swift、PL/X 等等。
此外，您可能还需要学习新语言或技能，如敏捷方法、云计算、新框架等等。环境在不断变化，需要不断适应新情况，为了客户的最佳利益而不断调整，所以培养一个成长型思维有助于您在这种环境下茁壮发展。
如需了解更多详情，请浏览我们的开发者社区，在这里您可访问超过 100 个开源程序、知识资源库，也可联系开发技术推广专家，寻求适当的帮助。
能不能远程办公取决于您将从事的工作和团队的成员构成。视项目性质而定，有些团队分布在全球各地，但有些团队需要在现场工作。
作为 IBM 员工，出差次数并没有通用指导原则。但某些岗位确实需要经常出差，这取决于培训、会议、项目等具体情况。您将获得全面的差旅支持，您的经理将按需与员工一起处理所有相关后勤事宜。
我们在工作中使用 Linux、Windows 或 Mac，具体取决于我们需要或更适合应用哪种工作站来完成工作。此外，IBM 办公室还配备了任何必要的工具，如显示器、iPad 等等！此外我们还有很多项目，比如以独家价格获得笔记本电脑和其他设备，供个人使用。
如其他大型科技公司一般，IBM 也会采用一些最常见的协作工具。例如 Slack、MURAL、Trello、Box、Jira、GitHub 等等，我们也在不断尝试各种新工具，努力让工作变得更加轻松便捷。
我们会采用“结构化或行为面试法”来评估您的技能和能力。我们将询问胜任这个职位所需的技术技能和行为相关的问题。当然，具体问题会根据不同的职位和经验水平而有所不同。
如果您想为这类面试做准备，可以试着回想一下您过往借助与这个职位相关的技能和行为取得成果的具体例子，但最重要的是，想想都取得了哪些成果。您取得过什么成就？如何衡量成功？您在实现此目标的过程中发挥了什么作用？
我们也可能询问您的短期、中期和长期职业目标。
对于技术相关职位，请通过 LeetCode （ibm.com 外部链接）、Pramp（ibm.com 外部链接）和 HackerRank（ibm.com 外部链接）等网站进行大量的练习测试。这个将帮助您为技术编码评估和技术面试做好准备。
这个问题的答案取决于很多不同的因素（即您申请何种职位、申请人提交简历后对特定问题的回复速度、我们的招聘人员收到的申请数量等）。
要知道，我们的招聘人员会全力以赴尽快处理各种申请事宜！
IBM 拥有非常棒的员工推荐计划，内部员工可以推荐朋友、家人和同事加入IBM。如果您认识在 IBM 工作的人，请让他们通过 IBM 员工推荐平台推荐您，并通过他们提供的个人推荐链接来完成您的申请。
您将收到一封录用通知书。接受录用后，我们会邀请您登录入职前网站。在这里，您将找到找到入职当天所需准备的一切：包括工具、学习资料等等。您还可以与其他像您一样即将成为 IBM 员工的新人建立联系。
我们会为新入职的员工举办“IBM 启程计划”(Start at IBM) 迎新会。您将更加深入了解 IBM、企业价值观以及当今业务核心等内容。我们还将邀请您深入了解在 IBM 的未来职业前景。
最初几周，您的经理和同事会指导您学习所有能帮您快速上手的各种事宜。记得去了解可能与您相关的员工社团（我们称之为 BRG）。无需犹豫，您可以即刻加入并且发挥您的影响。
在我们的网站上搜索您想要申请的职位。通过职位名称、技能或城市来优化搜索，再按工作类别或经验水平进行筛选。找到您心仪的岗位并在网上完成申请。
IBM 是全球最大的技术和咨询公司，拥有 28 万多名员工，并且在 170 个国家或地区为客户提供服务。我们的总部位于美国纽约州阿蒙克。您可以在 IBM 全球范围 (Planetwide) 查看全球 IBM 联系人和工作地点目录。
当然。加入我们的人才网络，您就能够根据自己的技能和兴趣发送简历并订阅相应的职位提醒。
IBM 的文化就是我们迈步前进的动力。我们认可每个人为工作带来的独特价值和技能，因此我们的文化就是一种思想：凡有期待，必有回报。当被问及“您愿意帮我这个忙吗？”时，我们的回答是“是”，这点让我们与众不同，因为我们是友好协作的团队，团队成员都喜欢尝试新事物，也乐意接纳新人。因此，我们富有包容心的团队能够帮助公司为客户、同事和世界带来最大的影响。
IBM 没有正式的着装要求，我们鼓励您穿着自己觉得舒服的服装。具体情况因国家或地区及具体工作而有所不同，但我们希望您的穿着符合您的职位和任何特定工作需求。对我们来说，我们更关注的是您作为个人能够为组织带来什么。
IBM 致力于执行灵活的工作场所政策，还提供全面的工作与生活计划，助您在取得工作成功的同时，也能兼顾生活平衡。您将享受一系列福利和计划，如休假、弹性工作时间、育儿福利等等。
IBM 支持的相关计划涵盖各种级别：全球性、全国性、区域性和地方性。这包括各种员工贡献计划，以及参与当地活动等等，例如在前往 VA（退役军人）医院、学校项目和食物庇护所等地提供帮助。每个当地办事处都配备一个团队，致力于支持社交以及社区服务的机会。同时也有参与建设企业社会责任 (CSR) 的机会。您必须表现优秀，并受到相应邀请。还有部分慈善计划能让您在带薪休假的情况下去帮助某些发展中国家/地区做公益。
IBM 员工对自己的工作充满热情，更乐于与他人分享经验！大多数 IBM 员工都愿意通过 LinkedIn 建立联系。不妨尝试使用 LinkedIn 来寻找您感兴趣的公司和行业中的专业人士。LinkedIn 还提供了“职业建议”功能，可为寻求职业发展建议的用户建立联系，深入了解各行业，以及分享目前所从事项目的最佳实践。
通常情况下，我们需要您先申请其中一个职位。这也是为了让我们能够合法合规地将您纳入 IBM 任何职位的招聘范畴。我们的招聘团队会评估多位候选人，如果您通过筛选进入申请流程的下一阶段，我们的招聘人员将会直接联系您。
您必须通过申请门户网站（也就是您提交职位申请的地方），了解所提交申请的最新状态。当然，我们的招聘专员会尽快处理申请。如果您的申请流程中有任何进展，招聘人员都会直接与您联系。如果您有任何关于申请的具体问题，可随时通过我们的社交媒体帐户给我们留言，我们将尽最大努力为您提供帮助。
在首次申请时，系统会指示您设置用户名和密码。如果忘记了用户名或密码，请在“登录”对话框中点击“忘记密码”。您将在浏览器中收到一个弹出窗口，其中提供了密码找回说明。
注意：IBM 知晓有犯罪分子以本公司名义发布虚假职位描述和提供欺诈性聘书的事件。请阅读以下内容以了解更多：
作为外部申请人，您可以创建在线申请、上传简历，并通过候选人门户网站跟踪申请状态。您最初投入的时间会减少今后申请中的数据填写工作量。您还可以查看和申请所有全球对外招聘职位，更新联系信息，并通过社交网络将职位推荐给朋友。所有这些都可以通过移动设备在候选人门户网站上轻松完成。
不可以。由于每个职位都有各自的要求，您一次只能申请一个职位。您可申请职位的数量不受限制，但必须分别完成每个职位申请。您在申请流程中提供的信息将沿用到下一次申请中，并且每次申请时都可以查看和编辑这些信息。
没有。您可以在系统中提交的有效申请数量没有限制。
可以。您可以在候选人门户网站中查看当前的简历、申请状态，甚至可以查看录用信息。只需从您申请的网关登录到您的帐户，登录页面将为您提供多个选项，供您查看与申请流程相关的信息。
您可以随时跟踪申请状态。从候选人门户网站登录您的帐户，在登陆页面上点击“职位提交状态”链接。如果您在“搜索空缺职位”页面，则需要先返回“主页”页面，才能看到“职位提交状态”链接。您可以在此页面查看所有申请的状态。如果您未通过该职位的筛选，您的状态也会相应更新。
IBM 致力于帮助残障人士就业。受邀完成 IBM 评估期间，所有候选人都会收到关于残障人士如何申请帮助或面试协助的说明。IBM 选拔和评估团队将单独与需要协助的候选人进行联系。
如果您撤回申请，我们将不再考虑录用您；但如果没有其他申请人成功获得职位，您仍能重新激活职位申请。
如果您收到通知说您没有入选某个职位，请相信我们已根据职位的需要慎重审查、考虑了您的申请。虽然您不适合这个职位，但我们鼓励您继续尝试 IBM 的其他工作机会，也许会有其他更适合您、与您技能相匹配的机会。在填写申请表时，请务必仔细阅读所提的问题，准确完整回答所有必选问题。
在候选人门户网站登录您的帐户，在登陆页面上，您会看到“编辑您的个人资料”选项。点击该选项后，您就可以更改密码、联系信息、教育背景和工作经历。
如果您遇到上述常见问题解答中未提及的登录或技术问题，请发送电子邮件至 ibmopps@us.ibm.com/cn-zh，告知我们您的问题。请在邮件主题栏注明您申请的国家/地区。如果发送到此电子邮件地址的询问与登录或技术问题无关，我们将不予回复。
IBM 不会使用根据 2021 年纽约市第 144 号地方法律 (NYC LL114) 规定属于自动化雇用决策工具的任何工具。IBM 会定期重新评估其在这方面的决定，以确保仍然符合 NYC LL144 的要求。