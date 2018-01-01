we.trade 正在加快贸易融资和贸易进程

加入我们的商业网络，让国际贸易变得更快、更高效。 we.trade 是一个基于区块链的平台，由 15 家欧洲主流银行共享，目前正在与 IBM 合作，以求加快其全球商业化进程。 we.trade 区块链平台减少了摩擦并简化了参与公司的交易流程，为全球贸易创造了一个值得信赖的生态系统。 使用标准化规则和简化的交易选项可减少风险，同时为银行和中小企业增加商机。(PDF, 710 KB)