主页 IBM Blockchain - Enterprise Blockchain Solutions & Services Blockchain for Trade Finance - IBM Blockchain IBM Blockchain 贸易融资解决方案
借助我们的网络召集专业知识和行业领先的平台，重塑贸易和贸易融资流程
扫除发展道路中的无形障碍

过时的流程会阻碍许多贸易融资系统的发展，从而增加风险和成本。 IBM Blockchain 贸易融资解决方案建立在我们市场领先的区块链服务和平台之上 -  帮助您建立新的贸易伙伴关系、发现新的流动资金池 并创建新的商业模式。 现在，您可以依靠分布式账本技术、智能合约、增强的安全性、内置治理 和广泛的控制功能来实时访问贸易融资数据。
为所有人寻找更好的贸易融资体验
60%

的中小企业贸易融资申请都遭到了拒绝¹

1.5

万亿美元是由此产生的全球贸易融资缺口¹

重新构想贸易可能性 为各种规模的买家和卖家提供更好的贸易体验。 IBM Blockchain for Trade Finance 解决方案可以为您提供帮助。 降低风险和运营成本

以电子方式快速处理信用和担保，深入了解客户的财务状况和交易历史，并从头到尾监控交易。

寻找新的商机和市场

通过一种透明、风险更小且标准化的新型贸易融资和贸易信用保险解决方案来发现新的商机。

在新的贸易时代中确立领导地位

提高跨境贸易的信任度和透明度。 通过集结新的贸易网络和创建新的贸易中心，享受先发优势。

提升交易领导地位

我们正在重塑复杂的贸易流程，帮助启动、加速和革新区块链网络 - 包括 we.trade（目前由 15 家欧洲银行组成）的成功研发。

网络集结能力

我们在战略、快速产品开发、治理和监管方面有着无与伦比的经验，可以帮助扩大区块链网络的会员范围 - 并与其他企业联手。

值得信赖的业务专业知识

IBM 了解贸易和贸易流程、复杂的系统集成、受监管的行业以及如何发掘区块链的价值（迄今为止已有 500 多个客户参与）。 我们提供了整个堆栈，以供您开展业务。

在电脑前工作的员工的特写
we.trade 正在加快贸易融资和贸易进程

加入我们的商业网络，让国际贸易变得更快、更高效。 we.trade 是一个基于区块链的平台，由 15 家欧洲主流银行共享，目前正在与 IBM 合作，以求加快其全球商业化进程。 we.trade 区块链平台减少了摩擦并简化了参与公司的交易流程，为全球贸易创造了一个值得信赖的生态系统。 使用标准化规则和简化的交易选项可减少风险，同时为银行和中小企业增加商机。(PDF, 710 KB)

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