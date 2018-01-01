过时的流程会阻碍许多贸易融资系统的发展，从而增加风险和成本。 IBM Blockchain 贸易融资解决方案建立在我们市场领先的区块链服务和平台之上 - 帮助您建立新的贸易伙伴关系、发现新的流动资金池 并创建新的商业模式。 现在，您可以依靠分布式账本技术、智能合约、增强的安全性、内置治理 和广泛的控制功能来实时访问贸易融资数据。
的中小企业贸易融资申请都遭到了拒绝¹
万亿美元是由此产生的全球贸易融资缺口¹
以电子方式快速处理信用和担保，深入了解客户的财务状况和交易历史，并从头到尾监控交易。
通过一种透明、风险更小且标准化的新型贸易融资和贸易信用保险解决方案来发现新的商机。
提高跨境贸易的信任度和透明度。 通过集结新的贸易网络和创建新的贸易中心，享受先发优势。
我们正在重塑复杂的贸易流程，帮助启动、加速和革新区块链网络 - 包括 we.trade（目前由 15 家欧洲银行组成）的成功研发。
我们在战略、快速产品开发、治理和监管方面有着无与伦比的经验，可以帮助扩大区块链网络的会员范围 - 并与其他企业联手。
IBM 了解贸易和贸易流程、复杂的系统集成、受监管的行业以及如何发掘区块链的价值（迄今为止已有 500 多个客户参与）。 我们提供了整个堆栈，以供您开展业务。
IBM Food Trust 通过提高食品供应链中每个步骤的可见性，明确各自的责任，帮助种植者、分销商和零售商建立信任，使我们的食品更加安全。
Trust Your Supplier 是基于区块链、值得信赖的供应商信息和数字身份来源，能够简化和加速供应商准入和供应商管理，同时降低风险。