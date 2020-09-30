主页 IBM Blockchain - Enterprise Blockchain Solutions & Services Page Title 保函和区块链 - IBM Blockchain 保函区块链解决方案
通过消除过多的文书工作以及提高端到端的可视性来加快银行担保流程
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Malay man signing papers at a business meeting

概述

保函：需要改变的流程

保函是 银行代表已与供应商签订了商品或服务购买合同的客户签发的合同。 保函旨在让供应商放心，因为他们知道即使该银行客户违约，他们也会收到付款。 要获得保函，客户需要提出申请。

区块链技术可以实现保函的完全无纸化、数字化和透明化，从而帮助改变保函流程。 这种透明度有助于消除欺诈和伪造，因为区块链网络由获得许可的参与者（包括信誉良好的金融机构）提供保护。 这就产生了一个极为安全的文件归档和检索网络，其中每笔交易都被记录在一个不可更改的、可审查的、不属于任何中央实体的分类账中。

优势

基于 IBM Blockchain 构建的保函解决方案的优势 减少周期时间和成本

从申请到签发，基于区块链的标准化网络可将这个时间从几天或几周压缩成一天。 拥有“单一事实源”可降低争议风险、减少处理时间并改进报告和跟踪流程。

增强安全性并防止欺诈

只有经过授权的网络参与者才能执行加密的保函，并且不可更改的记录是存储在区块链上的。 该记录可由获得许可的所有各方进行审查。

提高生产力和可视性

全数字化工作流，所有主要功能均通过简单的用户界面在线提供，以便申请人、受益人和发行人能够轻松地查看、管理和报告他们的保函。

成功案例

使用 Lygon 平台建立对银行担保的信任 澳大利亚的三大银行以及一家大型房地产和购物中心业主与 IBM 合作创建了同类首个区块链平台 Lygon，用于对银行的财务和绩效担保流程实施数字化和转型。 Lygon 使申请人、发行人和受益人都能获得并管理具有法律约束力的担保。 除其他好处外，该平台还将签发时间从一个月缩短为一天。 博客：Lygon 通过区块链为全数字保函提供支持
BCI 通过区块链简化保函管理流程 22 家银行和 9 家大型组织加入了“泰国区块链社区倡议”(Thailand Blockchain CommunityInitiative, BCI)，使用区块链网络为各种规模的企业签发并管理电子保函。 BCI 有助于降低流程复杂性、简化数据验证、减少欺诈并提高效率。 据报告，一些成员公司已将交易成本降低了 200%。 IBM 新闻室：BCI 推进试点项目，将各种规模的企业包含在内

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