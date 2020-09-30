保函是 银行代表已与供应商签订了商品或服务购买合同的客户签发的合同。 保函旨在让供应商放心，因为他们知道即使该银行客户违约，他们也会收到付款。 要获得保函，客户需要提出申请。
区块链技术可以实现保函的完全无纸化、数字化和透明化，从而帮助改变保函流程。 这种透明度有助于消除欺诈和伪造，因为区块链网络由获得许可的参与者（包括信誉良好的金融机构）提供保护。 这就产生了一个极为安全的文件归档和检索网络，其中每笔交易都被记录在一个不可更改的、可审查的、不属于任何中央实体的分类账中。
从申请到签发，基于区块链的标准化网络可将这个时间从几天或几周压缩成一天。 拥有“单一事实源”可降低争议风险、减少处理时间并改进报告和跟踪流程。
只有经过授权的网络参与者才能执行加密的保函，并且不可更改的记录是存储在区块链上的。 该记录可由获得许可的所有各方进行审查。
全数字化工作流，所有主要功能均通过简单的用户界面在线提供，以便申请人、受益人和发行人能够轻松地查看、管理和报告他们的保函。
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