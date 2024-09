Ne vous inquiétez pas : nos évaluations, validées de façon scientifique, sont conçues pour être intéressantes, équitables et pertinentes pour chaque poste. Nous avons recours aux évaluations pour mesurer les compétences et les aptitudes qui ne ressortent généralement pas lors des entretiens. Cette étape de la procédure vous permet de pleinement montrer qui vous êtes et quelles valeurs vous pouvez apporter au poste.

Chez IBM, nous sommes fiers d’œuvrer depuis plus de 100 ans en faveur de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité sur le lieu de travail. Cet héritage et notre engagement continu à promouvoir l’équité dans l’environnement professionnel sont à la base de notre approche de l’évaluation. Nous reconnaissons la valeur que des équipés diversifiées apportent à IBM et à ses employés. C’est pourquoi nous n’avons aucune politique ni procédure générale concernant les aménagements ou adaptations dédiés aux personnes en situation de handicap lors des évaluations ou des entretiens. À la place, au début du processus d’évaluation, nous vous donnons un aperçu des conditions d’évaluation pour vous faire une idée de l’expérience qui vous attend.

Si vous êtes en situation de handicap, vous pourrez nous le signaler en toute confidentialité et nous fournir des informations sur votre demande d’aménagement ou d’adaptation afin de procéder à l’évaluation.



Notre équipe examinera ensuite vos besoins en détail et travaillera avec vous pour établir les possibilités d’aménagement ou d’adaptation pour votre candidature.