Arvind Krishna Président et PDG IBM

Que fait IBM ? Nous réunissons toutes les technologies et tous les services nécessaires pour aider nos clients à résoudre leurs problèmes métier

Conseil Nous offrons à nos clients un partenariat de confiance pour les aider à avoir plus d'impact, rapidement. Logiciel Permet aux clients d'exploiter toute la puissance du cloud hybride et de l'IA, avec une forte demande pour l'innovation open source. Red Hat Nous accélérons les activités de nos clients pour leur permettre de gagner en productivité, de réduire leurs coûts et d'améliorer leurs résultats. Infrastructure Nous fournissons l'espace de stockage, les serveurs et les systèmes mainframe servant de base au cloud hybride. Écosystème Nous réunissons les principaux partenaires de plateforme et d'infrastructure du monde pour ajouter de la valeur aux solutions que nous proposons.

IBM Trust Center Découvrez comment IBM protège ses clients et son entreprise grâce à des pratiques de sécurité et de confidentialité Bien social des entreprises Découvrez comment IBM cherche à encourager le changement positif dans le monde La technologie au service du social IBM met la puissance de sa technologie, de ses ressources et de ses équipes au service d'initiatives à travers le monde Programme P-TECH Un partenariat entre le public et le privé qui élargit le champ d'action des lycées traditionnels pour former des talents dans le domaine de la technologie

Grands moments de l’histoire d’IBM 2021 : la première puce de 2 nanomètres de l’histoire Avec 50 milliards de transistors sur une puce de la taille d’un ongle, la plus dense à ce jour, cette innovation ouvre la voie à des centres de données plus écologiques et à des véhicules autonomes plus sûrs. 1997 : l’IA bat l’un des champions d’échecs en titre Le supercalculateur IBM Deep Blue bat le meilleur joueur d’échecs du monde. Les ordinateurs pensants font un pas de géant vers le type d’IA que nous connaissons et utilisons aujourd’hui. 1696 : les premiers pas de l’homme sur la Lune Dans un exploit épique d’ingénierie, IBM conçoit les ordinateurs et les logiciels des missions Apollo, qui ont permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de se poser sur la Lune avant de revenir sur Terre. 1956 : l’IA avant l’IA Arthur L. Samuel programme un IBM 704 pour jouer aux dames et tirer des leçons de son expérience. Ce programme est considéré comme la première démonstration de l’intelligence artificielle. 1952 : la création du stockage numérique IBM présente au monde le stockage numérique des données sur bande magnétique, marquant ainsi la transition entre les calculateurs à cartes perforées et les ordinateurs électroniques. 1928 : la carte perforée et le recensement américain Les cartes perforées IBM deviennent la norme de l’industrie pour les 50 années suivantes, contenant presque toutes les informations connues dans le monde et permettant la réalisation de projets à grande échelle tels que le recensement américain.