Os modelos de otimização são projetados para ajudar organizações e indivíduos a tomar decisões informadas, maximizando ou minimizando uma função objetiva enquanto aderem a restrições específicas.

As funções objetivas são expressões matemáticas que definem o que você deseja maximizar (por exemplo, lucro, receita, eficiência) ou minimizar (por exemplo, custo, desperdício, tempo). A função objetivo é o núcleo do problema de otimização.

Variáveis de decisão são as variáveis que você pode controlar ou ajustar para influenciar o resultado, normalmente representadas por símbolos e sujeitas a certas restrições. Essas restrições são expressões matemáticas que limitam os valores ou relacionamentos entre as variáveis de decisão. As restrições representam limitações do mundo real, como disponibilidade de recursos, limites de capacidade ou requisitos regulatórios.

Existem diferentes tipos de modelagem de otimização que servem a diferentes propósitos. A otimização estocástica é um ramo da otimização matemática que lida com problemas de otimização envolvendo incerteza ou aleatoriedade. Na otimização estocástica, a função objetiva e/ou restrições são influenciadas por variáveis probabilísticas ou aleatórias, tornando o processo de otimização mais complexo do que a otimização determinística tradicional.

A modelagem de otimização não linear lida com problemas de otimização matemática em que a função objetiva, as restrições ou ambas contêm funções não lineares das variáveis de decisão.

A modelagem de otimização sem restrições é um tipo de otimização matemática em que o objetivo é encontrar o máximo ou o mínimo de uma função objetiva sem restrições sobre as variáveis de decisão.

Na modelagem de otimização, uma heurística é uma abordagem ou técnica de resolução de problemas que visa encontrar soluções aproximadas para problemas complexos de otimização, sobretudo quando encontrar uma solução ideal exata é computacionalmente inviável em um período de tempo razoável. As heurísticas geralmente envolvem compensações entre a qualidade da solução e o tempo de computação.