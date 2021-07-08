Não seja rude, fique: evitando a execução .NET via Fork&Run com InlineExecute-Assembly

O Cobalt Strike, um popular software de simulação de adversários, reconheceu a tendência dos red teams de abandonar as ferramentas do PowerShell em favor do C#, devido ao aumento de recursos de detecção do PowerShell, em 2018, com a versão 3.11 do Cobalt Strike, o módulo execute-assembly foi introduzido. Isso permitiu que os operadores aproveitassem o poder dos assemblies .NET pós-invasão, executando-os na memória sem o risco adicional de gravar essas ferramentas em disco. Embora os recursos de carregamento de assemblies .NET na memória via código não gerenciado não fossem novos ou desconhecidos na época do lançamento, eu diria que o Cobalt Strike popularizou esses recursos e ajudou a impulsionar a popularidade do .NET para operações pós-invasão.

O módulo execute-assembly do Cobalt Strike usa a técnica fork and run, que consiste em gerar um novo processo sacrificial, injetar o código malicioso pós-invasão nesse novo processo, executar o código malicioso e, quando terminar, eliminar o novo processo. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem do método fork and run é que a execução ocorre fora do nosso processo de implantação do Beacon. Isso significa que, se algo em nossa ação pós-invasão der errado ou for detectado, há uma chance muito maior de nosso implante sobreviver. Para simplificar, isso realmente ajuda na estabilidade geral do implante. No entanto, à medida que os fornecedores de segurança passaram a identificar esse comportamento de fork and run, isso acabou introduzindo, como o próprio Cobalt Strike admite, um padrão caro em termos de OPSEC.

A partir da versão 4.1 lançada em junho de 2020, o Cobalt Strike introduziu uma nova funcionalidade para tentar ajudar a lidar com esse problema com a introdução dos Beacon Object Files (BOFs). Os BOFs permitem que os operadores evitem os padrões de execução bem conhecidos como descritos acima ou outras falhas de OPSEC, como o uso de cmd.exe/powershell.exe executando arquivos objeto na memória dentro do mesmo processo do nosso implante beacon. Embora eu não vá me aprofundar no funcionamento interno dos BOFs, aqui estão algumas postagens do blog que achei interessantes:

Se você leu os blogs acima, já deve ter percebido que os BOFs não foram exatamente a salvação que esperávamos e, se você sonhava em reescrever todas aquelas ferramentas incríveis do .NET e transformá-las em BOFs, esses sonhos foram por água abaixo. Desculpe. A esperança, porém, não está perdida, pois, na minha opinião, os BOFs têm muito a oferecer, e recentemente me diverti bastante (e também me frustrei um pouco) explorando os limites do que é possível fazer com eles. A primeira foi a criação do CredBandit, que realiza um despejo completo na memória de um processo como o LSASS e o envia de volta por meio do canal de comunicação do Beacon existente. Hoje estou lançando o InlineExecute-Assembly, que pode ser usado para executar assemblies do .NET dentro do processo do beacon sem nenhuma modificação em suas ferramentas favoritas do .NET. Vamos ver por que escrevi o BOF, algumas de suas características principais, ressalvas e como ele pode ser útil ao conduzir simulações de adversários/red teams.