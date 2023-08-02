A vulnerabilidade de acesso à memória fora dos limites introduz uma primitiva de exploração que permite que um

cliente malicioso para screva um OnDiskExtensionHeader além dos limites da memória

alocados para o pacote.

Ao avaliar uma vulnerabilidade que permite escrever valores em um deslocamento, algumas propriedades

devem ser consideradas:

A compensação pode ser controlada

Os valores escritos podem ser controlados

No caso das vulnerabilidades do QueueJumper, o deslocamento do buffer alocado para a escrita OOB é controlável porque é calculado usando dados controlados pelo invasor. O conteúdo da escrita OOB, no entanto, tem controle limitado.

Aqui, Address representa o ponteiro corrompido para o final da mensagem do pacote, onde o cabeçalho OnDiskExtension será gravado. A sequência de operações que ocorrem é a seguinte:

O valor 0x000000000000000C é gravado Address

é gravado O valor 0x00000000 é gravado em Address+0x2

é gravado em O valor 0x0000000000000000 é gravado em Address+0x12

é gravado em O valor 0x0000000000000000 é gravado em Address+0x1A

é gravado em O valor 0x00000094 é gravado em Address+0xE

é gravado em O valor 0x0000 é gravado Address+0x22

é gravado O valor 0x0000 é gravado em Address+0x62

é gravado em memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

O Source usado na chamada para o memcpy acima se refere a um objeto TA_ADDRESS . A estrutura TA_ADDRESS define um único endereço de transporte de um tipo específico (por exemplo, NetBIOS). A definição é a seguinte:

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressType; Info;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

Especifica o número de bytes em um endereço do AddressType especificado.

AddressType

Especifica o tipo de endereço de transporte.

Address

Especifica uma matriz de tamanho variável contendo o endereço de transporte.

Em uma sessão de depuração abaixo, TA_ADDRESS contém dados influenciados pelo invasor na forma de um endereço IP:

rax=0000014e1d110180 rbx=0000014e1d110180 rcx=0000014e1d110184

rdx=0000014e1ce86b10 rsi=0000014e1d110001 rdi=0000000545d7fa50

rip=00007ff843208074 rsp=0000000545d7f940 rbp=0000000545d7f980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



Acima, o objeto TA_ADDRESS tem o comprimento de 4 , um tipo de 1 e um valor de 0x8620a8c0 . A conversão de cada byte em um octeto IPv4 resulta no endereço 192.168.32.134 , que é o endereço de origem IPv4 do cliente.

Esse cenário permite a escrita de dados controlados pelo atacante por meio de um endereço de origem para um deslocamento controlado a partir da alocação do pacote na memória. Embora extremamente restritivo e possivelmente inviável na prática, isso poderia, teoricamente, ser usado para controlar com precisão os valores escritos na memória ao fazer múltiplas requisições a partir de endereços de origem variados, usando deslocamentos de pacote decrementais.