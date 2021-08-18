No Microsoft Windows, os programas podem definir quais bibliotecas são carregadas no tempo de execução especificando um caminho completo ou usando outro mecanismo, como um manifesto. Um manifesto de programa é um arquivo externo ou recurso embutido dentro de uma aplicação usado para gerenciar os nomes e versões de assemblies compartilhados lado a lado, para os quais a aplicação deve ser carregada durante a execução. Um manifesto de programa pode incluir redirecionamentos de DLL, nomes de arquivos ou caminhos completos. Se um manifesto se referir apenas a um nome de arquivo de biblioteca, ele será considerado uma referência fraca e estará vulnerável a um ataque de carregamento lateral de DLL.

Se uma referência fraca for feita a uma biblioteca, o Windows tentará localizar a DLL por meio de uma ordem de pesquisa predefinida. O primeiro local que o Windows pesquisará é o diretório no qual a aplicação é carregada.

Um ataque de carregamento lateral de DLL é uma técnica adversária que visa aproveitar as referências de biblioteca fracas e a ordem de pesquisa padrão do Windows, inserindo um arquivo DLL malicioso que se passa por uma DLL legítima no sistema, que será carregada automaticamente por um programa legítimo.

Para obter mais informações sobre o carregamento lateral de DLL, consulte MITRE ATT& CK Technique T1574.00.