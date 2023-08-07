Alerta aos bancos de dados: explorando o Microsoft SQL Server com SQLRecon.

Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade privilegiada de conhecer o funcionamento interno de algumas das maiores organizações do mundo. Na minha experiência, a maioria dos setores verticais depende de redes Windows corporativas. Na verdade, posso contar nos dedos de uma mão o número de vezes que vi uma rede descentralizada zero trust, Enterprise Linux, rede macOS ou a alternativa Active Directory (FreeIPA).

Ao navegar por essas redes corporativas grandes e frequentemente complexas, é comum encontrar Microsoft SQL Server, que normalmente é implementado para dar suporte a uma função de negócios. Para leitores que não estão familiarizados com o SQL Server, a verdade é que ele é um software de banco de dados relacional geralmente instalado em um servidor Windows. A finalidade principal do SQL Server é armazenar e fornecer dados às aplicações ou aos usuários.