Proximidade: por estar perto da fonte de informações, o edge captura as principais informações para análise e processamento, reduzindo assim a necessidade de enviar dados para os principais locais.

por estar perto da fonte de informações, o edge captura as principais informações para análise e processamento, reduzindo assim a necessidade de enviar dados para os principais locais. Tempo real: os aplicativos que se beneficiam da MEC são aqueles que exigem processamento e resultados de decisões quase reais ou em tempo real.

aplicativos que se beneficiam da MEC são aqueles que exigem processamento e resultados de decisões quase reais ou em tempo real. Baixa latência: normalmente caracterizada por latência de menos de 20 milissegundos. Isso proporciona uma resposta mais rápida e melhor experiência do usuário.

normalmente caracterizada por latência de menos de 20 milissegundos. Isso proporciona uma resposta mais rápida e melhor experiência do usuário. Operações contínuas: aplicações de borda são localizadas, o que significa que podem ser executadas de forma independente do restante da rede, até mesmo de forma autônoma se desconectadas do núcleo.

aplicações de borda são localizadas, o que significa que podem ser executadas de forma independente do restante da rede, até mesmo de forma autônoma se desconectadas do núcleo. Interoperabilidade: a MEC não exige adoção ou migração de aplicativos para o novo ambiente, o que torna o desenvolvimento e a implantação mais eficientes.

Para o Provedor de Serviços de Comunicações (CSP), novos aplicativos cientes do contexto local em que operam (condições de RAN e vRAN, localidade, informações de assinantes etc.) podem abrir novas categorias de serviços inteiras. Por exemplo, as operadoras móveis que agora estão introduzindo o 5G podem aproveitar a mesma infraestrutura nativa da nuvem para executar MEC e vRANs no mesmo hardware COTs.

Colocar aplicativos relevantes na estação base ou próximo a ela não só oferece vantagens para consumidores e usuários finais corporativos, como também reduz o volume de tráfego transferido para a rede central e minimiza os custos operacionais (OPEX) e ajuda a resolver problemas de segurança e governança de dados

Finalmente, MEC significa ser capaz de implementar rapidamente novos serviços para segmentos de negócios de consumidores e empresas, o que pode ajudá-los a diferenciar seu portfólio de serviços e aumentar novos fluxos de receita.