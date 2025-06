Foco no valor: no LPM, os processos de negócios priorizam a entrega de valor aos clientes, em vez de apenas cumprir prazos, como costuma ocorrer no gerenciamento tradicional de portfólios de projetos. O LPM orienta a organização a definir o que significa “valor” para toda a empresa, garantindo que os projetos entreguem exatamente o que clientes e stakeholders precisam.

Entregue de forma incremental: alinhado a outras competências do Scaled Agile Framework (SAFe), o LPM adota entregas incrementais, dividindo os projetos em partes menores que podem ser concluídas e entregues com mais agilidade do que projetos inteiros na gestão tradicional de portfólio. Esses ciclos mais curtos de financiamento e desenvolvimento reduzem os riscos, permitem aplicar com mais frequência o feedback dos clientes e tornam as equipes (e os projetos) mais flexíveis.

Descentralize a tomada de decisão: ao dar mais autonomia às equipes para alcançar os objetivos de negócios, as empresas promovem a produtividade e incentivam soluções criativas. Também ajuda a eliminar gargalos e reduzir atrasos.

Torne-se mais ágil: ao trabalhar com sprints curtos e incentivar a autonomia individual e das equipes, as organizações tornam seus times mais ágeis e preparados para reavaliar e reordenar continuamente os objetivos, a estratégia e o backlog do portfólio.

Use resultados objetivos: os princípios lean destacam a importância de alcançar os resultados desejados (entrega de valor e aprimoramento dos fluxos de valor), em vez de apenas cumprir métricas. Essa abordagem permite que as equipes identifiquem KPIs mais relevantes e alinhem melhor os objetivos estratégicos aos resultados que ampliam o valor entregue ao cliente.

Reavalie e melhore: no gerenciamento tradicional de portfólio, os roteiros e as metas de negócios tendem a se distanciar das necessidades do mercado com o tempo. O LPM destaca a importância de recalibrar regularmente os objetivos com base no input de clientes e stakeholders. Esses ciclos de feedback estabelecem limites claros para as políticas e processos de financiamento, ajudando a alcançar melhor os objetivos estratégicos.