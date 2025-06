O que é orçamento lean?

No orçamento tradicional, a liderança se reúne para definir o orçamento do ano seguinte com base nas despesas do ano atual. Embora seja uma prática comum em muitas empresas, essa abordagem pode ser prejudicial e imprecisa.

Os processos de orçamento tradicionais não se adaptam com facilidade às mudanças do mercado ou da organização. Além disso, esse modelo pode impor um limite financeiro à inovação e às mudanças necessárias para acompanhar a concorrência.

Agora, vamos analisar o orçamento lean. O conceito é o mesmo da gestão lean que as empresas usam em suas operações: ele é adaptado para caber nos orçamentos.

Com uma abordagem de orçamento lean, projetos e sistemas são avaliados para determinar onde o dinheiro é orçado. O objetivo é criar um framework financeiro sustentável para garantir o sucesso da empresa, incentivando ao mesmo tempo o crescimento e a inovação.