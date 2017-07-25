Nesta série de seis partes sobre o desenvolvimento de aplicações de microsserviços, fornecemos um contexto para a definição de um projeto piloto baseado na nuvem que melhor se adapte às necessidades atuais e se prepare para uma decisão de adoção da nuvem em longo prazo.

Aqui, na parte 3: fornecemos um método para implementar seus próprios projetos de microsserviço.

Evolução de uma aplicação existente

Agora, nos aprofundamos em como traçar um caminho para jornadas específicas de desenvolvimento de aplicativos de microsserviços de diferentes escalas e com vista a uma possível progressão de transformações de menores para maiores escalas de aplicações existentes.

Embora a criação de projetos de microsserviços sem uma aplicação prévia seja relevante ou importante, concordamos com uma abordagem de "prioridade no monólito" na construção de microsserviços. Resumindo, isso significa que você constrói sua aplicação da maneira que puder para validar sua ideia primeiro. Em seguida, você aplica os princípios desta série do blog para escalar e evoluir seu monólito inicial para um projeto de microsserviço. Não há valor na criação de microsserviços arquitetonicamente puros que não agregam valor ao negócio.

Existem três áreas que você precisa conhecer para implementar um projeto de microsserviços bem-sucedido: sua empresa, sua cultura e conjunto de habilidades e sua tecnologia.

Entenda e defina suas necessidades de negócios

Por que você está pensando em migrar para microsserviços? Muitas empresas precisam de práticas mais eficientes no desenvolvimento e na operação de software para agregar valor ao negócio de forma mais rápida e oferecer melhores experiências ao usuário.

Antes de compreender o impacto de um projeto de microsserviço em suas aplicações e infraestrutura existentes, você precisa compreender quais partes de sua empresa estão avançando lentamente para produzirem resultados satisfatórios. Em muitos casos, os sistemas de engajamento (SOE) da organização estão causando a desaceleração. Esses sistemas estão disponíveis por meio de muitos canais: web, dispositivos móveis, APIs etc. A falta de velocidade é o principal motivo para migrar para uma arquitetura baseada em microsserviços.

Antes de adotar uma abordagem orientada a microsserviços, você e os stakeholders de sua empresa precisam saber o que não está chegando ao mercado rápido o suficiente. Quais partes da aplicação precisam de melhorias e modificações para torná-las mais rápidas? A resposta a essa pergunta envolve quais partes do monólito existente devem ser direcionadas para a evolução de microsserviços.

Use fluxos de experiência do usuário ou diagramas de arquitetura para ajudar a equipe a criar rapidamente seções do monólito existente por meio de anotações no estilo de mapa de calor. Por exemplo, usando a escala Vermelho-Amarelo-Verde para prioridade de pontos problemáticos, aqui está um arquivo de aplicação web para uma loja: