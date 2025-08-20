Em 2009, o governo dos EUA criou um programa de incentivo de US$ 27 bilhões para incentivar os prestadores de serviços de saúde a adotar EHRs. Um dos motivos da mudança foi fornecer aos hospitais dados confiáveis para medições de desempenho na área da saúde, aumentando a eficiência e a qualidade do atendimento ao paciente.

Embora a aceitação do EHR tenha continuado, liderada por um aumento na adoção de software EHR baseado em nuvem, os resultados foram mistos. De acordo com um estudo da Stanford/Harris Poll 2, 40% dos médicos de atenção primária acreditam que há mais desafios de EHR do que benefícios.

Em resposta, os fornecedores de software desenvolveram plataformas avançadas de software de saúde, que podem agilizar o processo EHR e fornecer ferramentas para rastrear mais facilmente os resultados e a satisfação dos pacientes. Usando as ferramentas, as instituições de saúde podem acessar dados de atendimento ao paciente que são fáceis de analisar e de tomar medidas.

Priorizando as medições de desempenho de saúde – quais são mais importantes?

Existem centenas de medidas de desempenho de saúde que uma instituição de saúde pode monitorar. Como uma instituição decide quais medidas são as mais importantes?

Alanna Moriarty da Definitive Healthcare destaca em seu blog 3 que o CMS continua a adicionar e modificar programas de qualidade, tornando difícil para as instituições priorizar métricas. Ela sugere dez medidas essenciais de desempenho no setor de saúde:

Duração da permanência

Mede o tempo entre a admissão e a alta do paciente. Essa métrica fornece a uma instituição dados rígidos ao longo do tempo sobre a eficiência dos cuidados.

Taxas de readmissão

Monitora a porcentagem de pacientes que são readmitidos dentro de 30 dias após a alta. Os hospitais são capazes de quantificar a qualidade dos cuidados recebidos pelos pacientes. Uma grande porcentagem de readmissões pode significar que os pacientes estão recebendo cuidados abaixo do padrão e os prestadores de serviços estão negligenciando complicações ou dados relevantes do paciente.

HCAHPS – satisfação do paciente

A pesquisa Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS) fornece uma extensa medição da satisfação do paciente, da qualidade dos cuidados à limpeza das instalações.

Taxas de mortalidade

Quantos pacientes morrem durante uma internação hospitalar antes de receberem alta? Essa medida indica o quão bem uma instituição pode estabilizar a condição de um paciente após uma cirurgia ou outro procedimento.

Taxa de utilização de leitos (ou taxa de ocupação de leitos)

Mede quantos leitos hospitalares estão sendo usados a qualquer momento. Se houver muitos leitos hospitalares disponíveis, um hospital pode perder dinheiro porque os custos de pessoal e manutenção permanecem relativamente constantes, independentemente do número de pacientes.

Incidentes hospitalares

Mede as consequências dos efeitos colaterais inesperados dos procedimentos hospitalares. A métrica é um indicador importante de se um hospital tem os procedimentos em vigor para fornecer cuidados de alta qualidade sem desencadear um incidente.

Iniciativas de desempenho do programa CMS

O CMS tem muitos programas de medição de desempenho projetados para reduzir custos e melhorar o atendimento ao paciente. Os exemplos incluem o Programa de Poupança Compartilhada do Medicare, o programa Bundled Payments for Care Improvement (BPCI) e o Fee-For-Service Part B.

Custo médio por descarga

Ajuda os hospitais a entender onde pode haver gastos excessivos e onde podem lucrar mais. Os hospitais obtêm dados úteis, para que possam analisar melhor quais custos de atendimento ao paciente melhor melhoraram os resultados dos pacientes.

Margem operacional

Medidores das receitas da instituição após subtrair todos os custos operacionais — embora geralmente, a maioria dos hospitais não tem uma margem positiva. Se uma instalação não conseguir se manter perto do ponto de equilíbrio ou melhor, a capacidade de recrutar funcionários e oferecer serviços de qualidade aos pacientes poderá ser prejudicada.

Inadimplência

A inadimplência é a receita não recebida — total ou parcialmente — pelo atendimento ao paciente. No entanto, a falta de pagamento só é considerada dívida inadimplente se tiver havido um evento na vida do paciente, como desemprego, que o impeça de pagar pelo atendimento.