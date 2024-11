A resolução do sistema de nomes de domínio (DNS) é um processo iterativo em que um resolvedor recursivo tenta buscar um nome de domínio usando uma cadeia de resolução hierárquica. Primeiro, o resolvedor recursivo consulta a raiz (.), que fornece os servidores de nomes para o domínio de nível superior (TLD), por exemplo, .com. Depois, ele consulta os servidores de nomes do TLD, que fornecem os servidores de nomes autoritativos do domínio. Finalmente, o resolvedor recursivo consulta esses servidores de nomes autoritativos.



Em muitos casos, vemos domínios delegados a servidores de nomes dentro do próprio domínio, por exemplo, "example.com." é delegado a "ns01.example.com." Nesses casos, precisamos de glue records nos servidores de nomes do TLD, geralmente no registrador do domínio, para continuar a cadeia de resolução.