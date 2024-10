A IBM ajuda as organizações a atender aos requisitos de rastreabilidade da Seção 204(d) da FSMA por meio de soluções de gerenciamento de conformidade que atendem às necessidades das empresas, independentemente do tamanho. Essas ferramentas usam décadas de experiência no desenvolvimento de software de rastreabilidade de alimentos para que as partes interessadas possam conectar toda a cadeia de suprimentos de alimentos.



Parceria entre iFoodDS e IBM



As soluções abrangentes de gerenciamento de rastreabilidade e conformidade da Seção 204(d) da FSMA da iFoodDS e da IBM também ajudam as organizações com desafios de interoperabilidade e escalabilidade por meio de profundo conhecimento inovador, regulatório e técnico da indústria de alimentos.

Uma rede colaborativa de produtores, processadores, atacadistas, distribuidores, fabricantes e varejistas, a parceria entre a IBM e a iFoodDS aumenta a visibilidade e a responsabilização entre as organizações e seus parceiros da cadeia de suprimentos. Desenvolvida na IBM Blockchain, esta solução conecta os participantes por meio de um registro controlado, imutável e compartilhado em relação à proveniência, dados de transação e detalhes de processamento dos alimentos.

Além disso, a IBM Consulting trabalha em estreita colaboração com as empresas para ajudá-las a modernizar suas cadeias de suprimentos e todo o seu ambiente de dados. Essa abordagem holística ajuda as organizações a atender aos novos requisitos regulatórios, obter economia de custos e criar valor para seus clientes.

Encontre mais informações sobre a parceria IBM e iFoodDS ou sobre a IBM Consulting em IBM.com.