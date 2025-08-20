O que é Django?

Torne o gerenciamento de banco de dados mais semelhante ao Python

Iniciar um projeto Django permite que você construa todo o modelo de dados do seu aplicativo em Python sem precisar usar SQL. Usando um mapeador relacional de objeto (ORM), o Django converte a estrutura de banco de dados tradicional em classes Python para facilitar o trabalho em um ambiente totalmente Python. Django-MySQL suporta o tipo de dados JSON e funções relacionadas.

No Django, suas tabelas de banco de dados se tornam classes Python. Os aplicativos da Web acessam e gerenciam dados por meio de modelos Django. Os campos do banco de dados são simplesmente convertidos em atributos de classe. Se você estiver familiarizado com a definição de atributo de classe em Python, poderá projetar e gerenciar facilmente um banco de dados Django.

O framework da Web Django oferece um atalho para integração total com o banco de dados do seu aplicativo. Ele fornece funcionalidade CRUD (criar, ler, atualizar, excluir), HttpResponse e cross-site scripting, fornece recursos de gerenciamento de usuários, oferece recursos de administração de software e muito mais. Você importa os pacotes, conecta-se ao seu banco de dados e volta ao trabalho desenvolvendo as partes de seu aplicativo que tornam seu produto único.

Crie páginas dinâmicas com modelos

Como o Django foi projetado para ser usado no desenvolvimento de aplicativos da Web, ele precisa de uma maneira fácil de criar um HTML dinâmico que exiba os dados exclusivos do usuário. O aplicativo Django produz esse HTML dinâmico com um mecanismo de modelagem integrado chamado Django template language (DTL).

Um modelo HTML permite que os desenvolvedores do Django combinem elementos estáticos (incluindo elementos de design, como cores, logotipos ou texto) com dados (como nomes de usuário ou locais) para criar uma nova página da Web em tempo real. Com o model-view-controller (MVC), se você deseja que seu aplicativo cumprimente um usuário pelo nome quando ele fizer login, é possível criar um modelo que exiba o texto estático ("Bem-vindo ao site, X") e usar um espaço reservado dinâmico para exibir automaticamente o primeiro nome do usuário de seu banco de dados. Quando a página for renderizada, ela combinará os elementos dinâmicos com os estáticos para criar uma experiência de usuário perfeita.

Aprimore a segurança

Ao responder "O que é o Django", devemos falar sobre quais recursos especiais o Django oferece para segurança. Aplicativos da Web são alvos frequentes de hackers, especialmente aplicativos que armazenam informações de login do usuário ou dados financeiros. O Django oferece recursos para ajudar a proteger seu aplicativo e seus usuários.

Um dos maiores riscos para sites que aceitam dados inseridos pelo usuário é que um usuário mal-intencionado injete um código com seus dados que pode ter um efeito desastroso em seu sistema. Para se proteger contra ataques como esses, os modelos Django escapam automaticamente de caracteres HTML comuns em qualquer campo inserido pelo usuário. Por exemplo, ele converterá automaticamente ‘<’ em ‘<’ para dificultar a injeção de código malicioso em seu programa. O Django protege contra injeção de SQL de maneira semelhante, reinterpretando comandos não autorizados para que os usuários não consigam inserir seu próprio código em seu banco de dados.

Os desenvolvedores da Web também podem contar com as APIs do Django para usar automaticamente proteção contra falsificação de solicitação entre sites (CSRF) para inserir tokens secretos específicos do usuário em solicitações POST. Como resultado, os desenvolvedores da Web podem impedir que usuários mal-intencionados dupliquem outras solicitações POST para se fazer passar por usuários autorizados.

A proteção do Django vai além de seus recursos de segurança explícitos: os esforços de segurança são aprimorados pela ampla experiência e especialização da base de usuários do Django. Se você criar todo o seu aplicativo da Web do zero, correrá o risco de introduzir acidentalmente uma vulnerabilidade de segurança em seu módulo. Os pacotes Django são amplamente usados, de software livre e bem revisados por desenvolvedores da Web, então você pode ter mais certeza de que eles protegerão seus dados.