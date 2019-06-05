Uso de blockchain como dispositivo de gerenciamento de projetos

Tendo ganhado destaque por meio das criptomoedas, a blockchain está preparada para revolucionar setores desde os tradicionais, como o imobiliário, até os emergentes, como o de carros de aplicativo.
Uma peça importante para cada história potencial de disrupção é como a tecnologia blockchain pode alterar fluxos de trabalho e processos existentes, como gerenciamento de projetos.
Sim, ainda é teórico, mas os criptoempresários já estão trabalhando em maneiras de posicionar o livro-razão imutável, um componente-chave de futuros fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Neste post, discutimos como a blockchain transformará o espaço de gerenciamento de projetos.
O benefício mais óbvio da blockchain é a capacidade de manter um registro imutável de eventos usando tecnologia de livro-razão distribuído (DLT).
Nos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos de amanhã, sua equipe poderia confiar no DLT para várias funções críticas, como manter uma fonte inalterável da verdade.
Em um livro-razão distribuído, cada nó ou computador hospedará dados do projeto de forma independente. Cada nó também atualizará esses dados. Em outras palavras, nenhuma parte única nesse sistema pode alterar ou mudar esses dados e, por sua vez, toda a equipe do projeto fará referência a uma fonte única da verdade.
Isso será útil na investigação de discrepâncias e disputas, especialmente com um stakeholder externo do projeto, como um cliente ou subcontratado. Por exemplo, se você tiver programado seu empreiteiro de construção para enviar pessoas em uma determinada data e ele enviar seus funcionários muito tarde ou muito cedo, todos no livro-razão poderão verificar se o prestador de serviços cometeu um erro ou não.
Internamente, você também pode confiar nos dados do livro-razão ao analisar as operações comerciais para ver quanto tempo é gasto em tarefas, identificar oportunidades de eficiências e outros benefícios.
Sim, você pode fazer o mesmo hoje com um pacote centralizado de gerenciamento de projetos baseado em nuvem. Mas há uma chance de perder alguns desses dados devido ao downtime do host em nuvem ou a adulterações.
Com a DLT, você pode confiar que o conjunto de dados da sua equipe está completo e inalterado. Nesse aspecto, você também obtém redundância de dados graças à disponibilidade de vários nós — caso seu nó fique temporariamente inativo como resultado da transição de seu software e dados.
Um contrato inteligente é basicamente um código executado sobre uma blockchain. Ele contém regras específicas com as quais ambas as partes desse contrato devem concordar. Quando essas condições forem atendidas, o contrato inteligente será executado ou implementado automaticamente.
Em fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos complexos, você poderia usar contratos inteligentes como um meio de gerenciar tarefas interdependentes.
Por exemplo, no setor de construção, o uso de construção, informações e modelagem (BIM) está crescendo. A ideia básica do BIM é facilitar a colaboração entre os diversos stakeholders no projeto de construção, como o escritório de arquitetura, os engenheiros civis, os fornecedores e outros.
Vamos imaginar um projeto de construção de edifícios envolvendo o fornecedor de concreto, a equipe de construção e o proprietário do projeto de construção. O proprietário do projeto pode definir contratos inteligentes que só notificarão a equipe de construção para vir na data programada após a entrega do concreto no local.
Se o concreto não for entregue, o subcontratado da equipe não precisará se comprometer com essa data programada. Isso poderia evitar o risco de mão de obra ociosa e, por sua vez, ajudar a controlar o orçamento do projeto. Da mesma forma, o subcontratado da equipe poderia enviar livremente seu pessoal para outro projeto no lugar do projeto original sem precisar notificar o proprietário do projeto — eles podem apenas consultar as informações mostradas no software BIM.
Da mesma forma, você pode ter contratos inteligentes para liberar pedidos específicos para fornecedores, como a quantidade e o grau de aço de que precisa, somente quando o engenheiro civil der luz verde para o projeto. Se o engenheiro detectar um conflito, os fornecedores não serão notificados até que os designers resolvam o conflito.
Mas quando isso for feito, os fornecedores só receberão pedidos com base no design atualizado, poupando o proprietário do projeto de excessos de custos resultantes de materiais incompatíveis. Você pode aplicar isso à aviação, manufatura de automóveis, manufatura de eletrônicos e outros tipos de projeto também.
Um pacote BIM baseado em blockchain também forneceria a cada stakeholder uma fonte imutável para os metadados do projeto. Eles podem usar esses metadados como prova para arbitragem, disputas e razões regulatórias, bem como para fins de credenciamento, como normas de construção LEED e WELL.
O potencial existe, mas implementar a blockchain no gerenciamento de projetos será um desafio.
Por exemplo, a blockchain depende de seus nós, mas se os nós forem inundados com muitos dados, eles podem se tornar muito lentos. Em projetos com quantidades significativas de metadados, como a construção, o dimensionamento da DLT pode ser um desafio. Da mesma forma, incorporar a blockchain também pode exigir que os gerentes de projetos e as empresas repensem a forma como abordam os processos.