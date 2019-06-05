Uso de blockchain como dispositivo de gerenciamento de projetos

O benefício mais óbvio da blockchain é a capacidade de manter um registro imutável de eventos usando tecnologia de livro-razão distribuído (DLT).

Nos fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos de amanhã, sua equipe poderia confiar no DLT para várias funções críticas, como manter uma fonte inalterável da verdade.

Em um livro-razão distribuído, cada nó ou computador hospedará dados do projeto de forma independente. Cada nó também atualizará esses dados. Em outras palavras, nenhuma parte única nesse sistema pode alterar ou mudar esses dados e, por sua vez, toda a equipe do projeto fará referência a uma fonte única da verdade.

Isso será útil na investigação de discrepâncias e disputas, especialmente com um stakeholder externo do projeto, como um cliente ou subcontratado. Por exemplo, se você tiver programado seu empreiteiro de construção para enviar pessoas em uma determinada data e ele enviar seus funcionários muito tarde ou muito cedo, todos no livro-razão poderão verificar se o prestador de serviços cometeu um erro ou não.

Internamente, você também pode confiar nos dados do livro-razão ao analisar as operações comerciais para ver quanto tempo é gasto em tarefas, identificar oportunidades de eficiências e outros benefícios.

Sim, você pode fazer o mesmo hoje com um pacote centralizado de gerenciamento de projetos baseado em nuvem. Mas há uma chance de perder alguns desses dados devido ao downtime do host em nuvem ou a adulterações.

Com a DLT, você pode confiar que o conjunto de dados da sua equipe está completo e inalterado. Nesse aspecto, você também obtém redundância de dados graças à disponibilidade de vários nós — caso seu nó fique temporariamente inativo como resultado da transição de seu software e dados.