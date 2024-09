As informações de segmentação geográfica são perdidas

Como é o servidor autoritativo de example.com que está emitindo as consultas para lb.example.net, qualquer funcionalidade de roteamento inteligente no registro lb.example.net atuará de acordo com a localização do servidor autoritativo, não com base na sua localização. A opção EDNS0 edns-client-subnet não se aplica aqui. Isso significa que você pode ser encaminhado incorretamente: por exemplo, se você estiver em Nova York e o servidor oficial de example.com estiver na Califórnia, lb.example.com acreditará que você está na Califórnia e retornará uma resposta que é nitidamente abaixo do ideal para você em Nova York. No entanto, se você estiver usando um provedor DNS com pops mundiais, é provável que o servidor DNS autoritativo esteja localizado em sua região, mitigando assim esse problema.

É importante observar que o NS1 recolhe os registros CNAME, desde que todos estejam dentro do sistema NS1. Os servidores de nomes do NS1 são confiáveis tanto para o CNAME quanto para o registro de destino. Recolher significa simplesmente que o servidor de nomes NS1 retornará a cadeia completa de registros, do CNAME à resposta final, em uma única resposta. Isso elimina todas as etapas de pesquisa adicionais e permite que você use registros CNAME, mesmo em uma configuração aninhada, sem qualquer penalidade de desempenho.

E melhor ainda, o NS1 oferece suporte a um tipo de registro exclusivo chamado Registro vinculado. Este é basicamente um link simbólico dentro de nossa plataforma que atua como um registro ALIAS, exceto com velocidade de resolução abaixo de microssegundos. Para utilizar um Registro Vinculado, basta criar o registro de destino como faria normalmente (pode ser de qualquer tipo) e, em seguida, criar um segundo registro para apontar para ele e selecionar a opção Registro Vinculado. Observe que os registros vinculados podem cruzar limites de domínio (zona) e até mesmo limites de conta dentro do NS1 e oferecem uma maneira poderosa de organizar e otimizar sua estrutura de registro DNS.