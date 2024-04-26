Sabemos que entender os problemas técnicos dos clientes é fundamental para prestar um serviço de suporte eficaz. As empresas exigem soluções rápidas e precisas para seus problemas técnicos, exigindo que as equipes de suporte tenham profundo conhecimento técnico e comuniquem planos de ação com clareza. Ferramentas de suporte online ou integradas ao produto, como assistentes virtuais, podem gerar interações de suporte mais informadas e eficientes com autoatendimento do cliente.
2. 85% dos executivos dizem que a IA generativa estará interagindo diretamente com os clientes nos próximos dois anos. Quem implementa a pesquisa de autoatendimento em seus sites e ferramentas pode se tornar exponencialmente mais poderoso com a IA generativa. A IA generativa pode aprender com vastos conjuntos de dados e produzir respostas diferenciadas e personalizadas. A capacidade de entender o contexto subjacente de uma pergunta (considerando variáveis como tom, sentimento e contexto) capacita a IA a fornecer respostas que se alinham com as necessidades específicas do usuário e, com a automação, pode executar tarefas, como abrir um ticket para solicitar um de reposição.
Mesmo quando surgem questões que os assistentes virtuais não podem resolver sozinhos, a automação pode facilmente conectar os clientes a um agente em tempo real que possa ajudar. Nesse caso, pode ser gerado um resumo do histórico da conversa gerado por IA para que o agente retome sem dificuldades de onde o assistente virtual parou.
Como desenvolvedora de IA, a IBM trabalha com milhares de clientes para ajudá-los a integrar a tecnologia em toda a empresa para obter novos níveis de insights e eficiência. Grande parte da nossa experiência vem da implementação da IA nos nossos próprios processos e ferramentas, que podemos então trazer para os projetos dos clientes.
Nossos clientes nos dizem que seus negócios precisam de processos de suporte proativo que possam antecipar as necessidades dos usuários, levando a respostas mais rápidas, downtime minimizado e problemas futuros.
O IBM Technology Lifecycle Services (TLS) aproveita os recursos de IA e automação para oferecer serviços de suporte simplificados aos clientes IBM por meio de vários canais, como chat, e-mail, telefone e web. Integrar IA e automação às nossas ferramentas e operações de suporte ao cliente foi fundamental para aumentar a eficiência e elevar a experiência do cliente:
A IA generativa oferece outra vantagem ao discernir padrões e insights a partir dos dados que coleta, projetados para ajudar os agentes de suporte a resolver problemas complexos com maior facilidade. Esse recurso oferece aos agentes uma visibilidade abrangente da situação e do histórico dos clientes, capacitando-os a oferecer assistência mais informada. Além disso, a IA pode produzir resumos automatizados, comunicações personalizadas e recomendações, como ensinar os clientes sobre o melhor uso dos produtos, e oferecer insights valiosos para o desenvolvimento de novos serviços.
No IBM TLS, tendo acesso à tecnologia watsonx e às ferramentas de automação, desenvolvemos serviços para ajudar nossos engenheiros de suporte a trabalhar de forma mais produtiva e eficiente. Eles incluem:
Atender às necessidades e expectativas dos clientes no suporte técnico envolve uma combinação coordenada de conhecimento técnico, boa comunicação, uso eficaz de ferramentas e resolução proativa de problemas. A IA generativa transforma o atendimento ao cliente por meio de conversas dinâmicas e cientes do contexto que vão além das interações de perguntas e respostas. Isso leva a uma interação refinada e centrada no usuário. Além disso, ela pode automatizar tarefas, analisar dados para identificar padrões e insights e facilitar a resolução mais rápida de problemas dos clientes.