Sabemos que entender os problemas técnicos dos clientes é fundamental para prestar um serviço de suporte eficaz. As empresas exigem soluções rápidas e precisas para seus problemas técnicos, exigindo que as equipes de suporte tenham profundo conhecimento técnico e comuniquem planos de ação com clareza. Ferramentas de suporte online ou integradas ao produto, como assistentes virtuais, podem gerar interações de suporte mais informadas e eficientes com autoatendimento do cliente.

2. 85% dos executivos dizem que a IA generativa estará interagindo diretamente com os clientes nos próximos dois anos. Quem implementa a pesquisa de autoatendimento em seus sites e ferramentas pode se tornar exponencialmente mais poderoso com a IA generativa. A IA generativa pode aprender com vastos conjuntos de dados e produzir respostas diferenciadas e personalizadas. A capacidade de entender o contexto subjacente de uma pergunta (considerando variáveis como tom, sentimento e contexto) capacita a IA a fornecer respostas que se alinham com as necessidades específicas do usuário e, com a automação, pode executar tarefas, como abrir um ticket para solicitar um de reposição.

Mesmo quando surgem questões que os assistentes virtuais não podem resolver sozinhos, a automação pode facilmente conectar os clientes a um agente em tempo real que possa ajudar. Nesse caso, pode ser gerado um resumo do histórico da conversa gerado por IA para que o agente retome sem dificuldades de onde o assistente virtual parou.

Como desenvolvedora de IA, a IBM trabalha com milhares de clientes para ajudá-los a integrar a tecnologia em toda a empresa para obter novos níveis de insights e eficiência. Grande parte da nossa experiência vem da implementação da IA nos nossos próprios processos e ferramentas, que podemos então trazer para os projetos dos clientes.

Nossos clientes nos dizem que seus negócios precisam de processos de suporte proativo que possam antecipar as necessidades dos usuários, levando a respostas mais rápidas, downtime minimizado e problemas futuros.