Como a IA está tornando os veículos elétricos mais seguros e eficientes

Mais de 250.000 veículos elétricos (EVs) foram vendidos todas as semanas no ano passado em todo o mundo, de acordo com uma pesquisa recente da Agência Internacional de Energia. A pesquisa também descobriu que a adoção do consumidor está em um momento decisivo, com executivos do setor esperando que os VEs representem 40% das vendas de carros até 2030, em grande parte devido ao fato de os VEs se tornarem mais baratos.

A bateria é o item que mais contribui para o custo dos veículos elétricos e um foco de preocupações com segurança e desempenho.

Mas uma nova pesquisa da University of Arizona mostra que o aprendizado de máquina pode ajudar a evitar que as baterias de veículos elétricos explodam. Os fabricantes de automóveis também podem utilizar algoritmos avançados para determinar a química, o tamanho e a forma específicos que levam ao melhor desempenho e aos carros mais sustentáveis.

"Desenvolver e aperfeiçoar essas baterias hipotéticas poderia liberar uma oportunidade de um bilhão de dólares", disse Benjamin Boeser, diretor de inovação da Mercedes-Benz, um IBM Partner.

Embora ainda esteja em seus primeiros dias, espera-se que a IA aumente o valor percebido dos veículos elétricos em mais de 20%, de acordo com uma recente pesquisa de campo do Institute for Business Value da IBM.