As características dos modelos de base podem ser agrupadas em três atributos principais. As organizações devem entender que enfatizar demais um atributo pode comprometer os outros. Equilibrar esses atributos é fundamental para personalizar o modelo de acordo com as necessidades específicas de uma organização:

Confiável: modelos claros, explicáveis e inofensivos. Desempenho: o nível certo de desempenho para domínios de negócios específicos e casos de uso específicos. Econômico: modelos que oferecem IA generativa a um custo total de propriedade e risco reduzidos.

O IBM Granite é uma série de destaque dos modelos de nível empresarial desenvolvidos pela IBM Research. Esses modelos têm uma funcionalidade ideal desses atributos, com foco na confiança e na confiabilidade, permitindo que as empresas tenham sucesso em suas iniciativas de IA generativa. Lembre-se de que as empresas não podem escalar a IA generativa com modelos de base nos quais não possam confiar.

O IBM watsonx oferece modelos de IA de nível empresarial resultantes de um rigoroso processo de refinamento. Esse processo começa com a inovação do modelo liderada pela IBM Research, envolvendo colaborações abertas e treinamento em conteúdo relevante para empresas sob o Código de Ética de IA da IBM para promover a transparência dos dados.

A IBM Research desenvolveu uma técnica de ajuste de instruções que aprimora os modelos de código aberto desenvolvidos pela IBM e os modelos desenvolvidos pela IBM com recursos essenciais para o uso empresarial. Além de benchmarks acadêmicas, nosso conjunto de dados "FM_EVAL" simula aplicação de IA corporativa do mundo real. Os modelos mais robustos deste pipeline são disponibilizados no IBM watsonx.ai, fornecendo aos clientes modelos de base de IA generativa confiáveis e de nível empresarial, como mostra a imagem: