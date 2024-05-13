Esta série de blogs desmistifica a IA generativa (IA gen) empresarial para líderes de negócios e tecnologia. Ela fornece frameworks simples e princípios orientadores para sua jornada de inteligência artificial (IA) transformadora. No blog anterior, discutimos a abordagem diferenciada da IBM para fornecer modelos de nível empresarial. Neste blog, nos aprofundaremos no motivo pelo qual as escolhas de modelos de base são importantes e como elas permitem que as empresas escalem a IA generativa com confiança.
No mundo dinâmico da IA generativa, as abordagens de tamanho único são inadequadas. À medida que as empresas se esforçam para aproveitar o poder da Power, ter um espectro de opções de modelos à sua disposição é necessário para:
Agora que entendemos a importância da seleção de modelos, como lidamos com o problema de sobrecarga de escolha ao selecionar o modelo certo para um caso de uso específico? Podemos dividir esse problema complexo em um conjunto de etapas simples que você pode aplicar hoje mesmo:
Ao buscar uma estratégia multimodelo, a biblioteca do IBM watsonx oferece modelos proprietários, de código aberto e de terceiros, como mostra a imagem:
Isso oferece aos clientes uma variedade de opções, permitindo que selecionem o modelo que melhor se adapte às suas preferências exclusivas de negócios, regionais e de risco.
Além disso, o watsonx permite que os clientes implementem modelos na infraestrutura de sua escolha, com opções de multinuvem híbrida, para evitar o lock-in com fornecedor e reduzir o custo total de propriedade.
As características dos modelos de base podem ser agrupadas em três atributos principais. As organizações devem entender que enfatizar demais um atributo pode comprometer os outros. Equilibrar esses atributos é fundamental para personalizar o modelo de acordo com as necessidades específicas de uma organização:
O IBM Granite é uma série de destaque dos modelos de nível empresarial desenvolvidos pela IBM Research. Esses modelos têm uma funcionalidade ideal desses atributos, com foco na confiança e na confiabilidade, permitindo que as empresas tenham sucesso em suas iniciativas de IA generativa. Lembre-se de que as empresas não podem escalar a IA generativa com modelos de base nos quais não possam confiar.
O IBM watsonx oferece modelos de IA de nível empresarial resultantes de um rigoroso processo de refinamento. Esse processo começa com a inovação do modelo liderada pela IBM Research, envolvendo colaborações abertas e treinamento em conteúdo relevante para empresas sob o Código de Ética de IA da IBM para promover a transparência dos dados.
A IBM Research desenvolveu uma técnica de ajuste de instruções que aprimora os modelos de código aberto desenvolvidos pela IBM e os modelos desenvolvidos pela IBM com recursos essenciais para o uso empresarial. Além de benchmarks acadêmicas, nosso conjunto de dados "FM_EVAL" simula aplicação de IA corporativa do mundo real. Os modelos mais robustos deste pipeline são disponibilizados no IBM watsonx.ai, fornecendo aos clientes modelos de base de IA generativa confiáveis e de nível empresarial, como mostra a imagem:
Experimente nossos modelos de base de nível empresarial no watsonx com nossa nova demonstração de bate-papo do watsonx.ai. Descubra seus recursos em resumo, geração de conteúdo e processamento de documentos por meio de uma interface de bate-papo simples e intuitiva.