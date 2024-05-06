Crie a base para a modernização do SAP ERP

Com centenas de implementações bem-sucedidas de programas S/4HANA que envolveram aplicações SAP ERP e modernização de infraestrutura, a IBM tem uma abordagem bem definida chamada Rapid Discovery. Essa abordagem ajuda a determinar o que, por que e como para a modernização do SAP ERP e é independente de infraestrutura. Não importa se você está executando o SAP ERP no AIX, IBM i, Linux ou Windows, a abordagem permanece a mesma. A equipe de especialistas da IBM usa ferramentas inovadoras e frameworks para construir uma base transformadora composta por seis ingredientes essenciais:

Modelo de Recursos Empresariais — acordo sobre a hierarquia do processo de negócios que define o escopo da implementação do ERP e, ao mesmo tempo, define os requisitos de negócios nos processos de negócios futuros Modelo de Governança — estrutura, framework e modelo operacional claros para supervisão e implementação de programas, incluindo principais funções, responsabilidades e autoridade de decisão Valor do negócio — caso financeiro para mudança na transformação que quantifica os benefícios tangíveis do programa e os compara aos custos de implementação Roteiro de implementação — a articulação clara das principais decisões de arquitetura, escopo de serviços, estratégia de dados e roteiro de implementação para transformação Alinhamento Executivo — alinhamento de executivos em toda a empresa sobre o propósito, prioridades, caminho a seguir, responsabilidades e benefícios comerciais da transformação Estrutura de Sustentabilidade — alinhamento de metas sustentáveis na estratégia geral de ERP para permitir acesso a dados de fonte única da verdade para requisitos regulatórios

Como parte do Rapid Discovery, também ajudamos os clientes a resolver questões relacionadas aos seguintes facilitadores:

Arquitetura Empresarial Moderna — projete a arquitetura empresarial do estado futuro, incluindo a direção estratégica para racionalização de aplicação e estratégia de nuvem RISE ou não RISE.

Dados e análise de dados — determine as realidades do estado atual da prontidão de dados e desenvolva uma estratégia otimizada de dados e análise de dados para dar suporte e migrar para o SAP S/4HANA.

Segurança e controles — defina a arquitetura de segurança e controles depois de analisar os níveis de maturidade atuais.

Gestão de mudanças — descubra e entenda as oportunidades e impactos de gestão de mudanças organizacionais relacionados à transformação de ERP e desenvolva uma abordagem de alto nível para liberar a adoção pelo usuário e a realização de valor.

Esse processo de descoberta bem definido para a modernização do SAP ERP ajuda você a avaliar seu cenário atual do SAP ERP, definir o estado futuro e alinhar o caso de negócios, o modelo operacional e a arquitetura empresarial moderna. Se quiser Saiba mais, Explore a modernização do IBM Cloud for SAP ERP.