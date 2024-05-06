Crie a base para a modernização do SAP ERP

Programas bem-sucedidos de modernização do SAP ERP começam com um claro alinhamento organizacional sobre os resultados desejados e o valor comercial esperado, escopo e roteiro de ponta a ponta. Esse alinhamento é crítico para empresas que executam suas operações no SAP ECC há anos. Isso os ajuda a determinar onde iniciar as iniciativas de modernização e como priorizar, organizar e planejar para ver o valor desse investimento.
Para construir esse plano estratégico, as empresas precisam de uma base de fatos que lhes permita migrar com decisões críticas de transformação habilitadas pelo SAP S/4HANA em relação a pessoas, processos, arquitetura empresarial e tecnologia de última geração.
Com centenas de implementações bem-sucedidas de programas S/4HANA que envolveram aplicações SAP ERP e modernização de infraestrutura, a IBM tem uma abordagem bem definida chamada Rapid Discovery. Essa abordagem ajuda a determinar o que, por que e como para a modernização do SAP ERP e é independente de infraestrutura. Não importa se você está executando o SAP ERP no AIX, IBM i, Linux ou Windows, a abordagem permanece a mesma. A equipe de especialistas da IBM usa ferramentas inovadoras e frameworks para construir uma base transformadora composta por seis ingredientes essenciais:
Como parte do Rapid Discovery, também ajudamos os clientes a resolver questões relacionadas aos seguintes facilitadores:
Esse processo de descoberta bem definido para a modernização do SAP ERP ajuda você a avaliar seu cenário atual do SAP ERP, definir o estado futuro e alinhar o caso de negócios, o modelo operacional e a arquitetura empresarial moderna. Se quiser Saiba mais, Explore a modernização do IBM Cloud for SAP ERP.