Como a SWIFT ainda é relevante após cinco décadas?

AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL amarelo 2 IA generativa

Autora

Abdulah El Tarazi

Abdulah El Tarazi

Partner, IBM Payment Center/CBDO, Expertus, an IBM company

Muitas pessoas no setor de pagamentos hoje têm o equívoco de que a rede SWIFT é apenas para pagamentos transfronteiriços. Esse foi de fato o caso em 1973, quando 239 bancos de 15 países uniram forças para criar uma rede de pagamentos eficiente, automatizada e segura.

No lançamento, a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) foi construída sobre três pilares: um protocolo de comunicação seguro e confiável, um conjunto de padrões de mensagens e novos serviços contínuos, alinhados às necessidades de seus membros.

Uma rede global com alcance global

Esses pilares permanecem tão relevantes 48 anos depois. Muito mais do que uma "rede de pagamentos transfronteiriços", a SWIFT cresceu para atender a mais de 11.000 membros em mais de 200 países, oferecendo uma ampla gama de serviços de mensagens financeiras e influenciando e inovando os pagamentos em todo o mundo.

A SWIFT reinventou os pagamentos domésticos de alto valor. Mais de 60 infraestruturas de mercado, abrangendo 85 países, dependem da rede SWIFT para compensar e liquidar transações domésticas. O SWIFT FileAct, uma troca de mensagens em massa, permite que os correspondentes enviem e recebam arquivos usados principalmente para trocar extratos bancários ou trocar transações de baixo valor e alto volume.

A SWIFT estendeu a rede a instituições financeiras não bancárias, permitindo a troca de títulos, câmbios e todos os outros tipos de mensagens financeiras necessárias por seus membros. Na verdade, hoje mais de 50% das mensagens na rede SWIFT envolvem transações de negociação de valores mobiliários.

À medida que a rede se expandia para abranger a maioria das instituições financeiras em todo o mundo, a SWIFT abriu suas portas para grandes corporações como a Microsoft e a GE. A SWIFT tornou-se a única conexão padronizada dessas empresas com todos os seus bancos, acrescentando eficiência e economia de custos a tesourarias em todo o mundo.

Padrões de mensagens e influência mundial

Desde o seu início, um dos principais pilares da rede SWIFT é o padrão de mensagens, uma linguagem comum compreendida e processada por todos os seus membros.

A norma ISO 15022, mais comumente conhecido como norma SWIFT MT ou de Tipo de Mensagem, foi lançada em 1995. Era semelhante em estrutura à da tecnologia Telex que a rede substituiu. Embora tenha evoluído ao longo dos anos, a norma MT continua sendo o formato de mensagem mais usado na rede SWIFT e chegou a muitas redes domésticas e privadas em todo o mundo.

No final dos anos 90, a SWIFT percebeu que a norma MT, embora muito útil, era restritivo à luz das tecnologias em evolução. A SWIFT MT não seria compatível com os dados que seriam necessários para serem processados com cada transação. Em 1999, a SWIFT decidiu adotar o XML e desenvolver uma norma de mensagens que reconheceria a riqueza dos dados. A ISO 20022 é frequentemente chamada de "nova norma". Mas, na verdade, foi lançado em 2004 em colaboração com membros da SWIFT. A nova norma enfrentou alguns problemas, já que a adoção era voluntária e exigia grandes investimentos em sistemas de back-end. Mas, logo após o mandato de 2019, a ISO 20022 está sendo implementada em todas as principais redes do mundo, e é a base da interoperabilidade.

Segurança

Dada a sua proeminência no setor financeiro, a SWIFT tornou-se o principal alvo dos hackers. Na verdade, vários grupos de hackers têm como alvo a rede SWIFT na tentativa de desviar fundos. Em 2016, hackers roubaram mais de US$ 80 milhões de um grande banco, dinheiro que hoje permanece não recuperado. Embora a rede em si não tenha sido violada, a SWIFT rapidamente percebeu que cada um de seus 11.000 membros não atendia aos níveis de segurança padrão do setor.

Para nivelar o campo de jogo, a SWIFT lançou o Programa de Segurança do Cliente, um conjunto de 27 controles de segurança que forçam cada membro a reavaliar completamente sua infraestrutura, protegendo assim a rede geral. No primeiro ano, 91% dos membros da SWIFT (cobrindo mais de 99% do volume) confirmaram sua conformidade com os controles. Isso mostra a influência que a organização SWIFT desenvolveu ao longo dos anos para garantir a conformidade em um setor normalmente lento.

Inovação

A SWIFT não descansou sobre os louros. A rede está continuamente focada na inovação para melhorar a experiência do membro.

A inovação de pagamento global SWIFT (SWIFT gPI) foi lançada em 2017 com o objetivo de fornecer pagamentos transfronteiriços de forma mais rápida, barata e com total transparência e rastreabilidade. Após uma adoção em massa bem-sucedida do SWIFT gpi, mais de 90% das transações bancárias foram creditadas dentro de 24 horas, incluindo 40% creditadas em 30 minutos. O SWIFT gPI está agora ampliando seus recursos para reduzir o número de transações rejeitadas por meio de pré-validação e para agregar valor às empresas que buscam transparência nas taxas e melhor rastreabilidade nos pagamentos de tesouraria de entrada e saída. Com o lançamento do SWIFT Go, o item básico para pagamentos transfronteiriços em tempo real, o modelo gpi também é aplicado a pagamentos de baixo valor.

Somente nos últimos cinco anos, a SWIFT lançou vários serviços novos e concluiu várias provas de conceito, desde o lançamento do primeiro pagamento transfronteiriço em tempo real até a avaliação do uso da tecnologia blockchain como parte da rede SWIFT e a implementação de serviços de crimes financeiros e análise de dados.

O futuro da SWIFT

Se você ainda acha que a SWIFT é "apenas para pagamentos transfronteiriços", talvez seja necessário dar uma segunda olhada. A SWIFT é o coração e a alma dos pagamentos em todo o mundo e, sem acesso a ele, qualquer economia pode entrar em colapso facilmente.

Como resultado de eventos globais recentes, o interesse na SWIFT e em suas funções em serviços financeiros certamente cresceu. Bancos e grandes corporações contam com a SWIFT para mensagens seguras desde 1973, mas ele nem sempre obtém visibilidade pública. Entregando pagamentos eficientes e seguros de forma consistente, a SWIFT conquistou a confiança de mais de 11.000 membros. Enquanto continuar a ouvir suas necessidades e a colaborar e inovar para fornecer novo valor, a SWIFT continuará crescendo e dominando os pagamentos em todo o mundo.

 