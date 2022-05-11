Como a SWIFT ainda é relevante após cinco décadas?

Muitas pessoas no setor de pagamentos hoje têm o equívoco de que a rede SWIFT é apenas para pagamentos transfronteiriços. Esse foi de fato o caso em 1973, quando 239 bancos de 15 países uniram forças para criar uma rede de pagamentos eficiente, automatizada e segura.
No lançamento, a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) foi construída sobre três pilares: um protocolo de comunicação seguro e confiável, um conjunto de padrões de mensagens e novos serviços contínuos, alinhados às necessidades de seus membros.
Esses pilares permanecem tão relevantes 48 anos depois. Muito mais do que uma "rede de pagamentos transfronteiriços", a SWIFT cresceu para atender a mais de 11.000 membros em mais de 200 países, oferecendo uma ampla gama de serviços de mensagens financeiras e influenciando e inovando os pagamentos em todo o mundo.
A SWIFT reinventou os pagamentos domésticos de alto valor. Mais de 60 infraestruturas de mercado, abrangendo 85 países, dependem da rede SWIFT para compensar e liquidar transações domésticas. O SWIFT FileAct, uma troca de mensagens em massa, permite que os correspondentes enviem e recebam arquivos usados principalmente para trocar extratos bancários ou trocar transações de baixo valor e alto volume.
A SWIFT estendeu a rede a instituições financeiras não bancárias, permitindo a troca de títulos, câmbios e todos os outros tipos de mensagens financeiras necessárias por seus membros. Na verdade, hoje mais de 50% das mensagens na rede SWIFT envolvem transações de negociação de valores mobiliários.
À medida que a rede se expandia para abranger a maioria das instituições financeiras em todo o mundo, a SWIFT abriu suas portas para grandes corporações como a Microsoft e a GE. A SWIFT tornou-se a única conexão padronizada dessas empresas com todos os seus bancos, acrescentando eficiência e economia de custos a tesourarias em todo o mundo.
Desde o seu início, um dos principais pilares da rede SWIFT é o padrão de mensagens, uma linguagem comum compreendida e processada por todos os seus membros.
A norma ISO 15022, mais comumente conhecido como norma SWIFT MT ou de Tipo de Mensagem, foi lançada em 1995. Era semelhante em estrutura à da tecnologia Telex que a rede substituiu. Embora tenha evoluído ao longo dos anos, a norma MT continua sendo o formato de mensagem mais usado na rede SWIFT e chegou a muitas redes domésticas e privadas em todo o mundo.
No final dos anos 90, a SWIFT percebeu que a norma MT, embora muito útil, era restritivo à luz das tecnologias em evolução. A SWIFT MT não seria compatível com os dados que seriam necessários para serem processados com cada transação. Em 1999, a SWIFT decidiu adotar o XML e desenvolver uma norma de mensagens que reconheceria a riqueza dos dados. A ISO 20022 é frequentemente chamada de "nova norma". Mas, na verdade, foi lançado em 2004 em colaboração com membros da SWIFT. A nova norma enfrentou alguns problemas, já que a adoção era voluntária e exigia grandes investimentos em sistemas de back-end. Mas, logo após o mandato de 2019, a ISO 20022 está sendo implementada em todas as principais redes do mundo, e é a base da interoperabilidade.
Dada a sua proeminência no setor financeiro, a SWIFT tornou-se o principal alvo dos hackers. Na verdade, vários grupos de hackers têm como alvo a rede SWIFT na tentativa de desviar fundos. Em 2016, hackers roubaram mais de US$ 80 milhões de um grande banco, dinheiro que hoje permanece não recuperado. Embora a rede em si não tenha sido violada, a SWIFT rapidamente percebeu que cada um de seus 11.000 membros não atendia aos níveis de segurança padrão do setor.
Para nivelar o campo de jogo, a SWIFT lançou o Programa de Segurança do Cliente, um conjunto de 27 controles de segurança que forçam cada membro a reavaliar completamente sua infraestrutura, protegendo assim a rede geral. No primeiro ano, 91% dos membros da SWIFT (cobrindo mais de 99% do volume) confirmaram sua conformidade com os controles. Isso mostra a influência que a organização SWIFT desenvolveu ao longo dos anos para garantir a conformidade em um setor normalmente lento.
A SWIFT não descansou sobre os louros. A rede está continuamente focada na inovação para melhorar a experiência do membro.
A inovação de pagamento global SWIFT (SWIFT gPI) foi lançada em 2017 com o objetivo de fornecer pagamentos transfronteiriços de forma mais rápida, barata e com total transparência e rastreabilidade. Após uma adoção em massa bem-sucedida do SWIFT gpi, mais de 90% das transações bancárias foram creditadas dentro de 24 horas, incluindo 40% creditadas em 30 minutos. O SWIFT gPI está agora ampliando seus recursos para reduzir o número de transações rejeitadas por meio de pré-validação e para agregar valor às empresas que buscam transparência nas taxas e melhor rastreabilidade nos pagamentos de tesouraria de entrada e saída. Com o lançamento do SWIFT Go, o item básico para pagamentos transfronteiriços em tempo real, o modelo gpi também é aplicado a pagamentos de baixo valor.
Somente nos últimos cinco anos, a SWIFT lançou vários serviços novos e concluiu várias provas de conceito, desde o lançamento do primeiro pagamento transfronteiriço em tempo real até a avaliação do uso da tecnologia blockchain como parte da rede SWIFT e a implementação de serviços de crimes financeiros e análise de dados.
Se você ainda acha que a SWIFT é "apenas para pagamentos transfronteiriços", talvez seja necessário dar uma segunda olhada. A SWIFT é o coração e a alma dos pagamentos em todo o mundo e, sem acesso a ele, qualquer economia pode entrar em colapso facilmente.
Como resultado de eventos globais recentes, o interesse na SWIFT e em suas funções em serviços financeiros certamente cresceu. Bancos e grandes corporações contam com a SWIFT para mensagens seguras desde 1973, mas ele nem sempre obtém visibilidade pública. Entregando pagamentos eficientes e seguros de forma consistente, a SWIFT conquistou a confiança de mais de 11.000 membros. Enquanto continuar a ouvir suas necessidades e a colaborar e inovar para fornecer novo valor, a SWIFT continuará crescendo e dominando os pagamentos em todo o mundo.
