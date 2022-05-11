Como a SWIFT ainda é relevante após cinco décadas?

Esses pilares permanecem tão relevantes 48 anos depois. Muito mais do que uma "rede de pagamentos transfronteiriços", a SWIFT cresceu para atender a mais de 11.000 membros em mais de 200 países, oferecendo uma ampla gama de serviços de mensagens financeiras e influenciando e inovando os pagamentos em todo o mundo.

A SWIFT reinventou os pagamentos domésticos de alto valor. Mais de 60 infraestruturas de mercado, abrangendo 85 países, dependem da rede SWIFT para compensar e liquidar transações domésticas. O SWIFT FileAct, uma troca de mensagens em massa, permite que os correspondentes enviem e recebam arquivos usados principalmente para trocar extratos bancários ou trocar transações de baixo valor e alto volume.

A SWIFT estendeu a rede a instituições financeiras não bancárias, permitindo a troca de títulos, câmbios e todos os outros tipos de mensagens financeiras necessárias por seus membros. Na verdade, hoje mais de 50% das mensagens na rede SWIFT envolvem transações de negociação de valores mobiliários.

À medida que a rede se expandia para abranger a maioria das instituições financeiras em todo o mundo, a SWIFT abriu suas portas para grandes corporações como a Microsoft e a GE. A SWIFT tornou-se a única conexão padronizada dessas empresas com todos os seus bancos, acrescentando eficiência e economia de custos a tesourarias em todo o mundo.