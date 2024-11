A melhor aposta das empresas para o futuro: garantir a segurança da IA generativa

Hoje, o IBM Institute for Business Value lançou o estudo Protegendo a IA generativa: o que importa agora, coautorado pela IBM e AWS, apresentando novos dados, práticas e recomendações sobre a proteção de implementações de IA generativa. De acordo com o estudo da IBM, 82% dos executivos entrevistados afirmaram que uma IA segura e confiável é essencial para o sucesso de suas empresas. Embora isso pareça promissor, 69% dos líderes entrevistados também indicaram que, quando se trata de IA generativa, a inovação tem prioridade sobre a segurança.

Priorizar entre inovação e segurança pode parecer uma escolha, mas na verdade é um teste. Há uma clara tensão aqui; as organizações reconhecem que os riscos são maiores do que nunca com a IA generativa, mas não estão aplicando as lições aprendidas com as disrupções tecnológicas anteriores. Assim como na transição para nuvem híbrida, desenvolvimento ágil de software ou zero trust, a segurança da IA generativa pode ser deixada em segundo plano. Mais de 50% dos entrevistados estão preocupados com riscos imprevisíveis que impactam iniciativas de IA generativa e temem que possam aumentar o potencial de interrupção dos negócios. No entanto, eles relatam que apenas 24% dos projetos atuais de IA generativa estão sendo protegidos. Por que existe essa desconexão?

A indecisão em relação à segurança pode ser tanto um indicador quanto um resultado de uma lacuna mais ampla de conhecimento sobre IA generativa. Quase metade dos entrevistados (47%) afirmou estar incerta sobre onde e quanto investir quando se trata de IA generativa. Mesmo enquanto as equipes testam novos recursos, os líderes ainda estão definindo quais casos de uso de IA generativa fazem mais sentido e como escalá-los para seus ambientes de produção.