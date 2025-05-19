IBM e Scuderia Ferrari aperfeiçoam uma nova fórmula para o engajamento de fãs.

A IBM trabalhou em estreita colaboração com a Ferrari para encontrar um equilíbrio entre projetar uma experiência móvel que ultrapasse os limites da inovação e, ao mesmo tempo, permanecer fiel aos princípios de design, à voz distinta e à história consagrada da Ferrari.



"A beleza do aplicativo precisava estar à altura do luxo da marca", explicou Shannon Miller, sócio sênior da IBM, em sua conversa no Think com o CEO da IBM, Arvind Krishna. "O segundo ponto fundamental que queríamos fazer era disponibilizar conteúdo aos fãs de forma mais fácil e rápida."



Na prática, isso significava que o grande modelo de linguagem que alimenta o novo aplicativo do Scuderia Ferrari HP precisava ser treinado para se alinhar estreitamente "à maneira como a Ferrari fala sobre uma corrida", diz Baker, da IBM . Isso inclui a ordem dos tópicos ao cobrir uma corrida, a estratégia e, principalmente, "garantir que estamos trabalhando dentro das restrições do ecossistema da Fórmula 1 e nos concentrando em não fazer comparações entre motoristas, com outras equipes e seus dados, e não criticar ou compartilhar considerações estratégicas importantes."



Por fim, talvez óbvio, mas crucial, o LLM não poderia ter alucinações nem cometer erros. A IBM não é novata em lidar com questões de precisão, segurança e governança. “O aplicativo é desenvolvido com a mesma tecnologia de dados e análise de dados usada pelos clientes IBM em todos os setores”, diz Adashek, da IBM. Em setores altamente regulamentados, como o financeiro ou o da saúde, não existe uma margem de erro aceitável; milhões de dólares ou vidas estão sempre em jogo. Neste caso, a equipe usou uma importante etapa de avaliação com o LLM como avaliador dentro do componente watsonx.governance da solução, para testar todo o conteúdo gerado em relação ao tom da estrutura histórica da Ferrari e outras diretrizes acordadas.



Os fãs continuarão sendo o foco, afirma Baker. Existem muitas personas diferentes dentro dessa base de fãs crescente. Com o aplicativo Scuderia Ferrari HP no watsonx,

"podemos, por exemplo, personalizar facilmente o resumo da corrida para que seja altamente técnico, escrito para uma criança ou em um tom mais informal." Segundo Baker, outras áreas a serem expandidas incluem maior interatividade e gamificação do aplicativo. "Haverá novas enquetes regularmente para que os fãs possam votar em dados interessantes, marcos importantes ou previsões."



O que os motoristas do Scuderia Ferrari, como Lewis Hamilton, acha do novo aplicativo IBM para fãs da Ferrari? "De outro nível", disse Hamilton aos seus 39,5 milhões de seguidores em um story do Instagram.



Saiba mais

