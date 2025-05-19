IBM e Scuderia Ferrari aperfeiçoam uma nova fórmula para o engajamento de fãs.

Você já viu uma máquina de processamento de dados com injeção de combustível que viaja a 370 km/h? Os carros de Fórmula 1 da Scuderia Ferrari de hoje geram mais de um milhão de pontos de dados por segundo, graças a sensores que monitoram calor, pressão, atrito e combustível. No mundo da Fórmula 1, onde milissegundos fazem toda a diferença, a IBM e a Scuderia Ferrari HP estão unindo forças para garantir que a experiência digital dos fãs esteja à altura da velocidade, da paixão e da precisão do esporte. "Com a IA, estamos criando um novo blueprint para o engajamento digital dos fãs, que os aproxima ainda mais da ação, seja em fim de semana de corrida ou não", afirma Jonathan Adashek, vice-presidente sênior de marketing e comunicações da IBM.
A tempo do Grande Prêmio de Miami deste ano, a Scuderia Ferrari HP e IBM lançaram um novo aplicativo para os fãs, desenvolvido em parte na plataforma watsonx da IBM. Usando IA generativa, a plataforma transforma o fluxo constante de dados da pista e de diversas outras fontes em uma experiência de aplicativo móvel personalizada e interativa para os 396 milhões de fãs da Scuderia Ferrari HP em todo o mundo, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Os fãs mais fervorosos da Scuderia Ferrari, os "tifosi", são um grupo especial. Eles têm "muito mais paixão e muito mais emoção", explicou Frédéric Vasseur, diretor da equipe da Ferrari Scuderia HP, em uma conversa animada com o presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, no IBM Think. Essa base de fãs tem crescido em um ritmo acelerado, triplicando apenas nos últimos 3 anos, e sua composição também evoluiu.
"Não são mais apenas os fãs históricos", disse Vasseur. Alguns novos fãs estão "mais focados no nome da namorada do motorista do que nos tempos de volta." Com a multiplicação dos tipos e do número total de fãs da Ferrari, entender o que esses novos fãs desejam, bem como atender aos fiéis tifosi e proprietários de Ferraris, torna-se cada vez mais importante.
Os dados gerados pelas voltas do Ferrari SF25 na pista alimentam o novo Race Center e o Racing Insights, permitindo que a Ferrari personalize a experiência para os fãs, afirma Fred Baker, líder de esportes da IBM . Esta é a primeira vez que a Scuderia Ferrari reúne essa quantidade de dados críticos em um só lugar e a primeira vez que usa IA generativa para oferecer aos fãs funcionalidades totalmente novas, como resumos de corridas, estatísticas históricas, análises pós-corrida, enquetes interativas, mensagens dos fãs e momentos icônicos das corridas.
Os LLMs no watsonx transformam os dados complexos de corrida da equipe em narrativas envolventes que incluem reflexões dos motoristas do Scuderia Ferrari HP e do chefe da equipe. A tecnologia do watsonx também cria visualizações dinâmicas que permitem aos fãs interagir e ver dados pós-corrida do motorista e do carro, incluindo telemetria, clima e condições
da pista, resultados da sessão, estratégia dos carros e dos pneus. Esses resumos pós-corrida do desempenho da equipe do Scuderia Ferrari HP agora estão disponíveis para os fãs poucas horas após o término da prova.
Tudo isso significa que "podemos obter um engajamento muito mais significativo com os fãs da Ferrari com esse conteúdo mais rico e mais interativo, que é possível graças à nova arquitetura por trás: a nuvem híbrida", afirma Baker, da IBM. O aplicativo Scuderia Ferrari HP foi desenvolvido em uma plataforma de nuvem escalável e segura, centralizando dados de múltiplas fontes e reunindo serviços de parceiros como AWS e Adobe.
Embora o antigo aplicativo para fãs do Scuderia Ferrari estivesse repleto de conteúdos ricos e icônicos da Ferrari, ele era, de maneira geral estático, o que significa que os fãs não podiam interagir com ele. Por meio do novo aplicativo reformulado, os fãs podem enviar mensagens diretamente para a equipe do Scuderia Ferrari HP e ter a chance de aparecer em comunicações importantes da equipe, como publicações em redes sociais e blogs oficiais. Nas enquetes frequentes, os fãs podem interagir uns com os outros votando em diversos tópicos sobre o Scuderia Ferrari HP, incluindo classificação, desempenho nas corridas e momentos históricos e favoritos da equipe. Posteriormente, em 2025, a Team Radio levará conversas quase em tempo real entre os motoristas e seus diretores de prova para os milhões de fãs durante a corrida, compartilhando momentos importantes entre o motorista e a equipe nos boxes.
"Com a tecnologia de ponta de IA da IBM e nosso compromisso compartilhado com a inovação e a excelência, estamos criando uma experiência digital digna do nome Ferrari", afirma Lorenzo Giorgetti, diretor de receitas de corridas da Ferrari.
A IBM trabalhou em estreita colaboração com a Ferrari para encontrar um equilíbrio entre projetar uma experiência móvel que ultrapasse os limites da inovação e, ao mesmo tempo, permanecer fiel aos princípios de design, à voz distinta e à história consagrada da Ferrari.
"A beleza do aplicativo precisava estar à altura do luxo da marca", explicou Shannon Miller, sócio sênior da IBM, em sua conversa no Think com o CEO da IBM, Arvind Krishna. "O segundo ponto fundamental que queríamos fazer era disponibilizar conteúdo aos fãs de forma mais fácil e rápida."
Na prática, isso significava que o grande modelo de linguagem que alimenta o novo aplicativo do Scuderia Ferrari HP precisava ser treinado para se alinhar estreitamente "à maneira como a Ferrari fala sobre uma corrida", diz Baker, da IBM . Isso inclui a ordem dos tópicos ao cobrir uma corrida, a estratégia e, principalmente, "garantir que estamos trabalhando dentro das restrições do ecossistema da Fórmula 1 e nos concentrando em não fazer comparações entre motoristas, com outras equipes e seus dados, e não criticar ou compartilhar considerações estratégicas importantes."
Por fim, talvez óbvio, mas crucial, o LLM não poderia ter alucinações nem cometer erros. A IBM não é novata em lidar com questões de precisão, segurança e governança. “O aplicativo é desenvolvido com a mesma tecnologia de dados e análise de dados usada pelos clientes IBM em todos os setores”, diz Adashek, da IBM. Em setores altamente regulamentados, como o financeiro ou o da saúde, não existe uma margem de erro aceitável; milhões de dólares ou vidas estão sempre em jogo. Neste caso, a equipe usou uma importante etapa de avaliação com o LLM como avaliador dentro do componente watsonx.governance da solução, para testar todo o conteúdo gerado em relação ao tom da estrutura histórica da Ferrari e outras diretrizes acordadas.
Os fãs continuarão sendo o foco, afirma Baker. Existem muitas personas diferentes dentro dessa base de fãs crescente. Com o aplicativo Scuderia Ferrari HP no watsonx,
"podemos, por exemplo, personalizar facilmente o resumo da corrida para que seja altamente técnico, escrito para uma criança ou em um tom mais informal." Segundo Baker, outras áreas a serem expandidas incluem maior interatividade e gamificação do aplicativo. "Haverá novas enquetes regularmente para que os fãs possam votar em dados interessantes, marcos importantes ou previsões."
O que os motoristas do Scuderia Ferrari, como Lewis Hamilton, acha do novo aplicativo IBM para fãs da Ferrari? "De outro nível", disse Hamilton aos seus 39,5 milhões de seguidores em um story do Instagram.
Saiba mais