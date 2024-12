Em breve: uma nova plataforma de engajamento de fãs da Ferrari na F1

Insights baseados em dados na palma da sua mão Cada corrida de Fórmula 1 é uma experiência acelerada e dramática, que proporciona uma descarga de adrenalina nas equipes e também nos fãs. Elas são também a fonte de um grande volume e variedade de dados, com cada veículo produzindo até 10 mil pontos de dados a cada segundo. São esses dados que podem levar a equipe à vitória. E com a ajuda da tecnologia de ponta e das soluções baseadas em dados da IBM, a Ferrari transformará esses mesmos dados em uma experiência digital de alto nível para milhões de fãs da Ferrari F1 em 2025. Então, prepare-se, porque vai ser uma aventura e tanto!

Lorenzo Giorgetti Diretor executivo de receita de corridas, Ferrari “ Temos o prazer de lançar essa parceria com a IBM, uma das empresas mais conceituadas do mundo com experiência em tecnologia e consultoria. A colaboração com a IBM nos permitirá proporcionar aos fãs da Scuderia Ferrari HP uma experiência sem precedentes que abrirá as portas da Scuderia para o mundo externo. ”

Uma tradição de transformação

Por mais de 30 anos, a IBM tem firmado parcerias com algumas das organizações esportivas mais emblemáticas do mundo, entre elas Wimbledon, US Open, Masters Tournament e ESPN Fantasy Football, trabalhando lado a lado para modernizar a infraestrutura digital dessas organizações e dar vida a esses eventos marcantes para milhões de fãs em todo o mundo. Essas parcerias são alimentadas pela mesma tecnologia de dados e análise de dados utilizada pelos clientes da IBM em todos os setores para criar uma experiência aprimorada ao cliente, ajudar seus funcionários a atingir novos níveis de produtividade e tomar decisões de negócios mais esclarecidas e baseadas em dados.

Aceleração do desenvolvimento

A equipe da IBM® Consulting utiliza o watsonx Code Assistant para aumentar a eficiência e a precisão de sua programação. O IBM® watsonx Code Assistant utiliza um modelo do IBM® Granite criado especificamente para acelerar o desenvolvimento do software, ajudando os desenvolvedores a gerar códigos com base em prompts de linguagem natural. A equipe utiliza essa ferramenta para analisar e explicar trechos de código, comentar os códigos para viabilizar e melhorar a colaboração entre desenvolvedores e completar automaticamente trechos de códigos analisados.

