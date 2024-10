Há um risco de segurança envolvido em qualquer transferência de informações, inclusive na migração de dados de e para plataformas de nuvem. Os dados e aplicações hospedados na nuvem devem seguir o mesmo protocolo de segurança que os locais. Uma migração para a nuvem bem-sucedida inclui essas medidas de segurança como parte de sua refatoração.

Solução: para lidar com esse risco, escolha um provedor de serviços de nuvem com recursos de segurança robustos e um histórico comprovado de segurança na plataforma. Certifique-se de que as conexões de rede são adequadas para a tarefa em questão. Por exemplo, opte sempre por uma conexão privada segura para lidar com dados confidenciais. Além disso, certifique-se de que os provedores de nuvem tenham as ferramentas, as práticas e as políticas em vigor para atender aos requisitos de segurança relevantes.