A arquitetura de referência da malha de dados do IBM z Systems é uma especialização do padrão arquitetônico mais amplo da malha de dados e análises da IBM, que é voltada para ampliar o uso dos dados em uma organização, independentemente do tipo de formato dos dados, fontes dos dados, localização dos dados e uso dos dados. Os vários aspectos do ciclo de vida dos dados, do acesso aos dados ao consumo, são cobertos pela malha de dados: descoberta dos dados, gestão dos dados, qualidade dos dados, classificação dos dados, associação de contexto de negócios, linhagem dos dados, autoatendimento e operacionalização dos dados para disponibilizar os dados certos no lugar e na hora certos. Consulte orientações adicionais:



A especialização no padrão arquitetônico mais amplo da malha de dados em relação ao IBM Z systems detalha dois aspectos:



• Lidar com governança e acesso a várias fontes de dados nos sistemas IBM Z (por exemplo, VSAM, IMS, Db2, …)

• Linux no IBM Z ou LinuxONE (MongoDB,...) e

• Implementação de componentes da arquitetura de malha de dados em toda a empresa no IBM Z Systems e Linux no IBM Z/LinuxONE. A solução inclui componentes que são executados no zSystems / LinuxONE e/ou em sistemas externos.



A arquitetura de referência para malha de dados é um modelo que pode ser usado por empresas como um guia para ajudá-las a implementar vários componentes da malha de dados em seus respectivos ambientes. A arquitetura de referência da malha de dados possui cinco módulos principais , a saber: Importação de Metadados, Enriquecimento de Metadados, Catalogação de Metadados, Curadoria e Transformação de dados e Consumo de dados. Esses módulos são fundamentais para obter os benefícios da malha de dados mencionados anteriormente.



A arquitetura de referência abrange os principais componentes, as etapas envolvidas e as decisões de arquitetura para cada módulo, o que pode auxiliar na concretização do objetivo dos cinco módulos. Ela também abrange as diversas opções de tecnologia disponíveis no cenário de tecnologia da IBM para implementar os componentes e as etapas. Para o módulo de consumo de dados, o padrão de consumo genérico é abordado, partindo-se do pressuposto de que os detalhes de cada caso de uso de consumo seriam cobertos pela respectiva arquitetura de referência de cada caso de uso.



A modernização de aplicação para o IBM Z architecture detalha ainda mais os padrões arquitetônicos para um acesso moderno e mais fácil aos dados do sistema de registro (SOR) no IBM Z e no LinuxONE, bem como vários padrões centrados na integração de dados. Isso é essencial para obter insights sobre valor de negócios baseado em dados, já que as aplicações compartilham os dados do sistema de registro (SOR) por meio de acesso direto, replicação, cache ou conceitos de virtualização de dados que combinam os ativos de dados em toda a empresa.



Também deve ser de interesse a arquitetura geral de referência de dados, análises e IA:



