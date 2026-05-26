A parceria entre a IBM e o Google Cloud é uma colaboração estratégica focada em ajudar os clientes a acelerar a adoção da nuvem híbrida empresarial, a transformação orientada por IA e a modernização de cargas de trabalho críticas.

Combinamos os principais recursos de IA e dados do Google Cloud com a expertise confiável da IBM em nuvem híbrida para oferecer soluções seguras e flexíveis. Essa parceria reúne o melhor da IBM e do Google Cloud para ajudar você a ter sucesso, onde quer que esteja em sua jornada de nuvem e IA.