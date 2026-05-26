A IBM e o Google Cloud aceleram a transformação da nuvem híbrida e da IA por meio da inovação de código aberto para oferecer soluções escaláveis
A parceria entre a IBM e o Google Cloud é uma colaboração estratégica focada em ajudar os clientes a acelerar a adoção da nuvem híbrida empresarial, a transformação orientada por IA e a modernização de cargas de trabalho críticas.
Combinamos os principais recursos de IA e dados do Google Cloud com a expertise confiável da IBM em nuvem híbrida para oferecer soluções seguras e flexíveis. Essa parceria reúne o melhor da IBM e do Google Cloud para ajudar você a ter sucesso, onde quer que esteja em sua jornada de nuvem e IA.
A Red Hat foi nomeada parceira de tecnologia do ano do Google Cloud (2025), em reconhecimento à inovação e ao impacto para o cliente impulsionados pelo Red Hat Enterprise Linux no Google Cloud.
Uma prática global certificada pelo Google Cloud que oferece resultados seguros e escaláveis em nuvem híbrida, dados, IA e modernização para empresas complexas.
Entrega comprovada nos setores mais regulamentados do mundo, com a IBM® Consulting como mecanismo de execução, trazendo expertise alinhada ao setor, governança e escala para transformar transformações complexas em resultados mensuráveis.
A IBM e o Google Cloud estão ampliando a IA empresarial em nuvem híbrida, dados e infraestrutura como código, traduzindo inovação em resultados mensuráveis para cargas de trabalho de missão crítica.
Padronize e automatize a infraestrutura em ambientes híbridos e de multinuvem com o Terraform orientado por políticas, acelerando o provisionamento, melhorando a governança e reduzindo a complexidade operacional.
O IBM watsonx.data é um lakehouse de dados híbrido e aberto para IA e análise de dados, desenvolvido para impulsionar agentes e aplicações de IA confiáveis usando RAG híbrido e controles de acesso em nível de origem. Criado para ambientes híbridos, o watsonx.data simplifica o acesso a dados em todas as plataformas com interoperabilidade aberta, acesso unificado e otimização de cargas de trabalho. Por meio da parceria da IBM com o Google Cloud, as organizações podem executar o watsonx.data no Google Cloud para ativar dados confiáveis para IA, maximizando ao mesmo tempo o valor de seus gastos comprometidos com nuvem. Juntos, a IBM e o Google Cloud ajudam os clientes a simplificar os dados híbridos, otimizar o desempenho e escalar a IA com confiança.
Desenvolvido para empresas que operam em escala, o IBM Vault oferece segurança de identidade de nível empresarial, aplicação centralizada de políticas e operações zero trust em ambientes locais e de nuvem, sem adicionar complexidade operacional.
Ao implementar o IBM Vault no Google Cloud, as organizações podem aplicar seus gastos comprometidos com a plataforma Google Cloud à tecnologia IBM por meio do Google Cloud Marketplace, transformando compromissos de nuvem existentes em valor imediato de segurança. O resultado: aquisição simplificada, tempo mais rápido para gerar valor e uma base de segurança consistente que oferece suporte ao desenvolvimento moderno de aplicações, iniciativas de IA e cargas de trabalho regulamentadas, ao mesmo tempo que maximiza o retorno sobre os investimentos no Google Cloud.
Juntas, a IBM Consulting e o Google capacitam as organizações a passar da experimentação para a produção com IA agêntica. Aproveitando o Gemini e o Vertex AI do Google, juntamente com os fluxos de trabalho comprovados por setor da IBM Consulting, os recursos de integração e a governança responsável de IA, ajudamos as empresas a implementar agentes de IA que simplificam as operações, aprimoram a tomada de decisões e impulsionam a produtividade sustentada, mantendo confiança, segurança e controle
A IBM Consulting e o Google Cloud ajudam as organizações a modernizar suas aplicações e bancos de dados mais críticos, com mais rapidez e confiança. Juntos, combinamos profunda expertise do setor com recursos de descoberta, refatoração e migração orientados por IA, incluindo o IBM Txture, para transformar cargas de trabalho de missão crítica em arquiteturas nativas da nuvem seguras no Google Cloud. O resultado: mais agilidade e resiliência, maior produtividade dos desenvolvedores e sistemas centrais prontos para consumir e incorporar IA em escala, liberando a inovação sem interrupções.
A IBM e o Google oferecem serviços gerenciados de segurança cibernética desenvolvidos para ajudar as organizações a se manterem à frente de ameaças cibernéticas em evolução, simplificando as operações diárias de segurança. Ao combinar a inteligência contra ameaças impulsionada por IA e os recursos de nuvem do Google com a profunda expertise em segurança e a liderança global em serviços gerenciados da IBM, as organizações obtêm detecção e resposta contínuas e proativas a ameaças, sem o ônus de gerenciar tudo isso sozinhas. Esse serviço transforma as operações de segurança, deixando de lado o monitoramento reativo em favor de uma gestão de ameaças inteligente e adaptável, ajudando a reduzir a complexidade operacional, melhorar a resiliência e controlar custos em ambientes de nuvem. Com tecnologia Google. Gerenciado pela IBM.
As parcerias estratégicas da IBM são colaborações entre a IBM e outras organizações para desenvolver e oferecer soluções inovadoras que ajudam os clientes a alcançar seus objetivos empresariais. Essas parcerias frequentemente envolvem esforços de co-desenvolvimento, co-marketing e co-venda, abrangendo diversos setores e tecnologias. Trabalhando juntos, a IBM e seus parceiros podem combinar suas competências, recursos e tecnologias para gerar valor para os clientes e impulsionar o crescimento de ambas as partes.
As parcerias estratégicas da IBM ajudam os clientes ao oferecer acesso a tecnologias de ponta e serviços de consultoria, melhorando a experiência do cliente e impulsionando o crescimento empresarial. Ao colaborar com a IBM e seus parceiros, os clientes podem se beneficiar da expertise, recursos e tecnologias combinados da parceria. Essa colaboração pode levar à criação de soluções inovadoras que são adaptadas às necessidades específicas dos clientes.
Além disso, ajuda os clientes a atingir seus objetivos comerciais de forma mais eficiente e eficaz. Além disso, as parcerias estratégicas da IBM ajudam os clientes a se manterem à frente em tecnologia e setores, proporcionando acesso às inovações mais recentes e às melhores práticas.