Trabalhando em conjunto com o Google Cloud para acelerar a IA empresarial e a modernização da nuvem híbrida

Parceria entre a IBM e o Google Cloud

A IBM e o Google Cloud aceleram a transformação da nuvem híbrida e da IA por meio da inovação de código aberto para oferecer soluções escaláveis

Uma parceria única

A parceria entre a IBM e o Google Cloud é uma colaboração estratégica focada em ajudar os clientes a acelerar a adoção da nuvem híbrida empresarial, a transformação orientada por IA e a modernização de cargas de trabalho críticas.

Combinamos os principais recursos de IA e dados do Google Cloud com a expertise confiável da IBM em nuvem híbrida para oferecer soluções seguras e flexíveis. Essa parceria reúne o melhor da IBM e do Google Cloud para ajudar você a ter sucesso, onde quer que esteja em sua jornada de nuvem e IA.

Destaques da parceria

Red Hat e Google Cloud

A Red Hat foi nomeada parceira de tecnologia do ano do Google Cloud (2025), em reconhecimento à inovação e ao impacto para o cliente impulsionados pelo Red Hat Enterprise Linux no Google Cloud.

 Leia mais
Mais de 4.000 profissionais certificados pelo Google Cloud

Uma prática global certificada pelo Google Cloud que oferece resultados seguros e escaláveis em nuvem híbrida, dados, IA e modernização para empresas complexas.
Entrega comprovada em vários setores

Entrega comprovada nos setores mais regulamentados do mundo, com a IBM® Consulting como mecanismo de execução, trazendo expertise alinhada ao setor, governança e escala para transformar transformações complexas em resultados mensuráveis.
Mais de 100 projetos conjuntos com clientes

A IBM e o Google Cloud estão ampliando a IA empresarial em nuvem híbrida, dados e infraestrutura como código, traduzindo inovação em resultados mensuráveis para cargas de trabalho de missão crítica.

 Leia mais

Valor conjunto

Terraform no Google Cloud

Padronize e automatize a infraestrutura em ambientes híbridos e de multinuvem com o Terraform orientado por políticas, acelerando o provisionamento, melhorando a governança e reduzindo a complexidade operacional.

Leia o resumo Explore o Terraform no Google Cloud Marketplace
Representação digital de um bloco do kit de ferramentas de automação. Apresenta um bloco em forma de arena com quatro entradas. No centro há quadrados organizados. Cada quadrado é um aplicativo ou API em uso que cria conexões que simbolizam a integração do sistema.

watsonx.data no Google Cloud

O IBM watsonx.data é um lakehouse de dados híbrido e aberto para IA e análise de dados, desenvolvido para impulsionar agentes e aplicações de IA confiáveis usando RAG híbrido e controles de acesso em nível de origem. Criado para ambientes híbridos, o watsonx.data simplifica o acesso a dados em todas as plataformas com interoperabilidade aberta, acesso unificado e otimização de cargas de trabalho. Por meio da parceria da IBM com o Google Cloud, as organizações podem executar o watsonx.data no Google Cloud para ativar dados confiáveis para IA, maximizando ao mesmo tempo o valor de seus gastos comprometidos com nuvem. Juntos, a IBM e o Google Cloud ajudam os clientes a simplificar os dados híbridos, otimizar o desempenho e escalar a IA com confiança.

Leia o resumo Explore o watsonx.data no Google Cloud Marketplace
Ilustração técnica para representar a melhor forma de escalar e acelerar o impacto da IA por meio do watsonx.data

Vault no Google Cloud

Desenvolvido para empresas que operam em escala, o IBM Vault oferece segurança de identidade de nível empresarial, aplicação centralizada de políticas e operações zero trust em ambientes locais e de nuvem, sem adicionar complexidade operacional.
Ao implementar o IBM Vault no Google Cloud, as organizações podem aplicar seus gastos comprometidos com a plataforma Google Cloud à tecnologia IBM por meio do Google Cloud Marketplace, transformando compromissos de nuvem existentes em valor imediato de segurança. O resultado: aquisição simplificada, tempo mais rápido para gerar valor e uma base de segurança consistente que oferece suporte ao desenvolvimento moderno de aplicações, iniciativas de IA e cargas de trabalho regulamentadas, ao mesmo tempo que maximiza o retorno sobre os investimentos no Google Cloud.

Leia o resumo Explore o Vault no Google Cloud Marketplace
Ilustração da segurança do cofre cibernético

Serviços de agentes de IA

Juntas, a IBM Consulting e o Google capacitam as organizações a passar da experimentação para a produção com IA agêntica. Aproveitando o Gemini e o Vertex AI do Google, juntamente com os fluxos de trabalho comprovados por setor da IBM Consulting, os recursos de integração e a governança responsável de IA, ajudamos as empresas a implementar agentes de IA que simplificam as operações, aprimoram a tomada de decisões e impulsionam a produtividade sustentada, mantendo confiança, segurança e controle 

Representação abstrata de um agente de IA, exibido em vista isométrica, atuando como ponte entre dois sistemas

Serviços de modernização de aplicações e bancos de dados

A IBM Consulting e o Google Cloud ajudam as organizações a modernizar suas aplicações e bancos de dados mais críticos, com mais rapidez e confiança. Juntos, combinamos profunda expertise do setor com recursos de descoberta, refatoração e migração orientados por IA, incluindo o IBM Txture, para transformar cargas de trabalho de missão crítica em arquiteturas nativas da nuvem seguras no Google Cloud. O resultado: mais agilidade e resiliência, maior produtividade dos desenvolvedores e sistemas centrais prontos para consumir e incorporar IA em escala, liberando a inovação sem interrupções.

Leia o resumo
Ilustração com nuvens conectadas por linhas

Serviços de modernização do gerenciamento de ameaças cibernéticas e proteção da nuvem

A IBM e o Google oferecem serviços gerenciados de segurança cibernética desenvolvidos para ajudar as organizações a se manterem à frente de ameaças cibernéticas em evolução, simplificando as operações diárias de segurança. Ao combinar a inteligência contra ameaças impulsionada por IA e os recursos de nuvem do Google com a profunda expertise em segurança e a liderança global em serviços gerenciados da IBM, as organizações obtêm detecção e resposta contínuas e proativas a ameaças, sem o ônus de gerenciar tudo isso sozinhas. Esse serviço transforma as operações de segurança, deixando de lado o monitoramento reativo em favor de uma gestão de ameaças inteligente e adaptável, ajudando a reduzir a complexidade operacional, melhorar a resiliência e controlar custos em ambientes de nuvem. Com tecnologia Google. Gerenciado pela IBM.

 

Leia o resumo
Padrão de contornos circulares repetidos com arcos coloridos e pequenos pontos em azul, roxo e vermelho sobre um fundo branco.
avião da Airbus
Nosso sucesso com clientes Fechamentos financeiros mensais 40% mais rápidos: o Airbus A220 decola com a IBM para migrar cargas de trabalho críticas para a plataforma Google Cloud (GCP) Leia o estudo de caso Leia o estudo de caso

IBM no Google Cloud Marketplace

A IBM e o Google Cloud oferecem aos clientes a capacidade de gerar mais valor com a escolha de comprar e implementar tecnologia IBM no Google Cloud.

Com acesso ao Google Cloud Marketplace e a possibilidade de usar seus gastos comprometidos em ofertas da IBM, você tem mais opções, mais valor e resultados mais rápidos. IBM watsonx.data agora está disponível no Google Cloud Marketplace, unificando e governando dados empresariais em todos os ambientes para reduzir os custos de análise de dados e viabilizar a IA em escala.
Uma renderização digital que interpreta a transformação por meio de formas e padrões geométricos da CATK Renders Collection.
Explore as ofertas da IBM no Google Cloud Marketplace
Próxima etapas

Veja como a IBM Consulting pode ajudar você a ter sucesso, onde quer que esteja em sua jornada de nuvem e IA.

  1. Explore a IBM Consulting para Google Cloud
  2. Veja as listagens da IBM no Google Cloud Marketplace

As parcerias estratégicas da IBM são colaborações entre a IBM e outras organizações para desenvolver e oferecer soluções inovadoras que ajudam os clientes a alcançar seus objetivos empresariais. Essas parcerias frequentemente envolvem esforços de co-desenvolvimento, co-marketing e co-venda, abrangendo diversos setores e tecnologias. Trabalhando juntos, a IBM e seus parceiros podem combinar suas competências, recursos e tecnologias para gerar valor para os clientes e impulsionar o crescimento de ambas as partes.

As parcerias estratégicas da IBM ajudam os clientes ao oferecer acesso a tecnologias de ponta e serviços de consultoria, melhorando a experiência do cliente e impulsionando o crescimento empresarial. Ao colaborar com a IBM e seus parceiros, os clientes podem se beneficiar da expertise, recursos e tecnologias combinados da parceria. Essa colaboração pode levar à criação de soluções inovadoras que são adaptadas às necessidades específicas dos clientes.

Além disso, ajuda os clientes a atingir seus objetivos comerciais de forma mais eficiente e eficaz. Além disso, as parcerias estratégicas da IBM ajudam os clientes a se manterem à frente em tecnologia e setores, proporcionando acesso às inovações mais recentes e às melhores práticas.

Junte-se ao IBM Partner Plus para começar.