Disponibilização de histórias de jogadores com o watsonx Este ano, algumas das histórias mais interessantes do torneio serão contadas com a ajuda do IBM watsonx, a plataforma de IA generativa pronta para empresas. Disponível na aplicação oficial e em Wimbledon.com, os cartões dos jogadores fornecerão resumos pré-partida e análises pós-partida para todos os jogadores. Usando um modelo treinado e ajustado no IBM watsonx.ai, a aplicação de IA generativa extrai e resume dados relevantes e gera histórias em linguagem natural, ajustadas ao estilo e ao vocabulário de Wimbledon. Leia o blog