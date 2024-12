Apresentação do mecanismo de insights do UFC desenvolvido com o IBM watsonx

Uma solução de IA generativa que aumenta a produtividade e envolve os fãs Mais de 700 milhões de fãs acompanham as emoções dos eventos do UFC. Mas por trás de cada confronto entre esses atletas de alto nível, há um grande volume e variedade de dados invisíveis a olho nu. Com a ajuda da IA generativa criada com o IBM® watsonx, o UFC transformará esses dados em análises avançadas, insights estatísticos e histórias atraentes compartilhadas no local, na transmissão e nas redes sociais. O mecanismo de insights do UFC, desenvolvido com o IBM watsonx, escalará os recursos da equipe de conteúdo do UFC e proporcionará um novo nível de entendimento para os fãs do UFC em todo o mundo. Veja o que o IBM watsonx pode fazer por você

Grant Norris-Jones Chefe de parcerias globais, TKO “ Essa parceria com a IBM é um dos marcos mais relevantes para o UFC e é também um divisor de águas na forma como os fãs vivenciarão o nosso esporte. Juntos, somos pioneiros em um produto que revolucionará a análise de dados e informações nos esportes ao vivo. ”

Uma tradição de transformação

Há mais de 30 anos, a IBM é parceira de algumas das organizações esportivas mais emblemáticas do mundo, entre elas Wimbledon, US Open, Masters Tournament e ESPN Fantasy Football. Trabalhando lado a lado, a IBM ajuda a modernizar a infraestrutura digital das empresas e a dar vida a esses eventos marcantes para milhões de fãs em todo o mundo. Essas parcerias são alimentadas pela mesma tecnologia de dados e análise de dados utilizada pelos clientes da IBM em todos os setores para criar uma experiência aprimorada para o cliente, ajudar seus funcionários a atingir novos níveis de produtividade e tomar decisões de negócios mais esclarecidas e baseadas em dados. Saiba mais sobre o IBM Consulting Conheça o Granite 3.0

