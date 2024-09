Histórias de IA com o IBM watsonx

IBM watsonx A Recording Academy está trabalhando em estreita colaboração com a IBM Consulting para aproveitar o poder da IA para empresas, com modelos de IA generativa que criam instantaneamente narrativas sobre centenas de artistas indicados ao Grammy. Essas "histórias de IA com o IBM watsonx" incluem manchetes envolventes, detalhes essenciais e resumos concisos das carreiras dos artistas que podem ser compartilhados no Grammy.com ou nos canais de mídias sociais. Elas fazem parte de uma nova cadeia de suprimentos de conteúdo inteligente que utiliza dados fidedignos e modelos de IA confiáveis do watsonx, ampliando os recursos da equipe editorial da RA e aproximando os fãs de música dos artistas que eles amam.