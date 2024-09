Repensando a tecnologia do estádio

A IBM tem um longo histórico de fornecimento de experiência digital de última geração para alguns dos locais de esportes e entretenimento mais reverenciados do mundo. O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, não é diferente. Um dos estádios mais tecnologicamente avançados do mundo, a estrutura impressionante é a casa dos Atlanta Falcons, Atlanta United, e uma série constante de eventos de alto nível, desde shows da Taylor Swift até a Copa do Mundo FIFA de 2026. E ele foi concebido e construído tendo em mente um público-alvo: os torcedores.

Projetado e construído desde o início para redefinir a experiência do torcedor, o estádio incorpora uma ampla gama de tecnologias integradas para trabalhar em conjunto como um sistema unificado e contínuo, com 7.700 km de cabos de fibra óptica, 1.800 pontos de acesso Wi-Fi e a maior tela digital do mundo – o icônico Halo Board.

Presente desde o início, a IBM projetou e construiu a infraestrutura digital que ocupa o primeiro lugar no ranking de "Overall Stadium Technology" da pesquisa anual realizada junto aos torcedores da NFL. Além disso, os fundamentos tecnológicos foram projetados para serem "flexíveis para o futuro". Assim, quando a equipe da AMB Sports and Entertainment – que possui e opera o estádio – estava procurando atualizar suas soluções de segurança e armazenamento, a IBM foi uma escolha óbvia.