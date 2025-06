Trek10 destaca-se como parceira de segurança da IBM trabalhando com AWS e IBM.

Agora o Trek10 conta com uma publicação no AWS Marketplace com uma avaliação de conformidade de vulnerabilidades, impulsionada pela solução IBM Guardium Data Security Posture Management. Os casos de uso específicos são descoberta e classificação de dados, proteção e monitoramento de dados, criptografia e gerenciamento de chaves e conformidade regulatória.

Trek10 AWS Marketplace apresentando o IBM Security →