Garanta dados e IA confiáveis, seguros e em conformidade 

Incorpore confiança, segurança e transparência em todas as partes das suas operações, em dados, aplicações e IA, para inovar com rapidez e confiança.​ Garanta que todas as camadas (dados, modelos e acesso) sejam governadas e protegidas para que as empresas possam escalar a IA com confiança, sem comprometer a conformidade nem o controle.

Rastreamento e transparência

O IBM watsonx.governance é um toolkit automático completo, desenvolvido para controlar os modelos de IA generativa e de aprendizado de máquina (ML) na plataforma IBM watsonx. 

Inove com confiança por meio da IA responsável

Descoberta, governança e segurança da IA

Evite retrabalho, reduza ciclos de aprovação, alinhe um único conjunto de métricas e acelere a implementação segura de qualquer modelo em qualquer plataforma​.
Conformidade, gestão de riscos e mitigação de riscos

Automatize o mapeamento de conformidade com frameworks líderes, com governança em tempo real entre identidade, dados e IA.
Gerenciamento de acesso e identidade

Adote uma base aberta e unificada para a gestão de identidades e segredos implementando o conceito zero trust sem comprometer a agilidade.
Prontidão segura contra ataques quânticos

Passe a ter visibilidade sobre algoritmos vulneráveis, reduzindo a exposição a ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”.​
Explore o software de segurança e governança em destaque da IBM

IBM® watsonx.governance

O IBM watsonx.governance ajuda a governar, monitorar e proteger a IA corporativa durante todo o seu ciclo de vida, proporcionando visibilidade sobre riscos, segurança e conformidade para que a IA seja implementada de forma responsável e gradativa em todos os modelos e agentes, a partir de qualquer plataforma.

150%
de aumento na eficiência operacional
58%
de redução no tempo de processamento das solicitações de liberação de dados
Captura de tela do IBM watsonx.governance
Captura de tela do IBM Vault

IBM Vault

O IBM® Vault oferece gerenciamento de identidades de máquinas criptografando dados confidenciais e controlando o acesso com base em identidade.Com o Vault, você pode definir identidades confiáveis de maneira centralizada, aplicar políticas e proteger segredos, certificados, chaves e dados.

87,5%
redução no tempo do help desk com questões de senha
99%
de redução nas horas perdidas com rotação de segredos

IBM Verify

O IBM® Verify resolve os desafios híbridos com um IAM seguro e sem atrito que simplifica a identidade e fortalece a estrutura da identidade, sem sobrecarregar os administradores.

80%
adoção da plataforma de identidade de autoatendimento por grande parte da equipe
75%
redução no tempo do help desk com questões de senha
Captura de tela do IBM Security Verify
Captura de tela do IBM Guardium

IBM Guardium

O IBM Guardium protege os dados críticos da empresa contra riscos atuais e emergentes, onde quer que estejam.

<1 dia
acesso de novos colaboradores e transferências de funcionários, reduzido de uma semana ou mais
8.000
funcionários com gerenciamento de identidade seguro e transparente
