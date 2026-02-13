Software de segurança e governança

Unifique a segurança, a conformidade a resiliência para proteger seus dados mais importantes e escalar com confiança
Incorpore confiança, segurança e transparência em todas as partes das suas operações, em dados, aplicações e IA, para inovar com rapidez e confiança. Garanta que todas as camadas (dados, modelos e acesso) sejam governadas e protegidas para que as empresas possam escalar a IA com confiança, sem comprometer a conformidade nem o controle.
O IBM watsonx.governance é um toolkit automático completo, desenvolvido para controlar os modelos de IA generativa e de aprendizado de máquina (ML) na plataforma IBM watsonx.
Evite retrabalho, reduza ciclos de aprovação, alinhe um único conjunto de métricas e acelere a implementação segura de qualquer modelo em qualquer plataforma.
Automatize o mapeamento de conformidade com frameworks líderes, com governança em tempo real entre identidade, dados e IA.
Adote uma base aberta e unificada para a gestão de identidades e segredos implementando o conceito zero trust sem comprometer a agilidade.
Passe a ter visibilidade sobre algoritmos vulneráveis, reduzindo a exposição a ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”.
O IBM watsonx.governance ajuda a governar, monitorar e proteger a IA corporativa durante todo o seu ciclo de vida, proporcionando visibilidade sobre riscos, segurança e conformidade para que a IA seja implementada de forma responsável e gradativa em todos os modelos e agentes, a partir de qualquer plataforma.
O IBM® Vault oferece gerenciamento de identidades de máquinas criptografando dados confidenciais e controlando o acesso com base em identidade.Com o Vault, você pode definir identidades confiáveis de maneira centralizada, aplicar políticas e proteger segredos, certificados, chaves e dados.
O IBM® Verify resolve os desafios híbridos com um IAM seguro e sem atrito que simplifica a identidade e fortalece a estrutura da identidade, sem sobrecarregar os administradores.
O IBM Guardium protege os dados críticos da empresa contra riscos atuais e emergentes, onde quer que estejam.
