Perguntas Frequentes sobre Subcapacidade Termos e Condições

1. O cliente ainda precisa aceitar os termos de licenciamento de subcapacidade antes de solicitar licenças para a implementação de subcapacidade?

Desde 18 de julho de 2011, os termos de subcapacidade estão incluídos no acordo básico IBM Passport Advantage. Os clientes podem encontrar os termos relacionados na versão Full Capacity and Virtualization

Seção Requisitos.

2. Como e quando o número de ambientes elegíveis será expandido?

Desde o lançamento da oferta de Subcapacidade do Passport Advantage, a IBM vem ampliando continuamente a elegibilidade de novas tecnologias de virtualização para essa modalidade de licenciamento flexível. Consulte a aba Anúncios deste site de FAQ para mais histórico. A IBM continuará essa estratégia, anunciando ambientes de virtualização elegíveis adicionais por meio de diversos meios. Quando possível, tais anúncios serão feitos pelo processo normal de carta de anúncio. Mas, dado o mercado de tecnologias de servidores virtualizados em rápida mudança, para serem notificados quando o suporte à IBM License Metric Tool para tecnologias de virtualização elegíveis adicionais estiver disponível, os clientes precisarão assinar o "Minhas Notificações" (as instruções estão em um FAQ separado abaixo). Eles também devem monitorar o anexo Tecnologia de Virtualização Elegível (PDF, 40KB) para acréscimos.

3. A IBM está trabalhando com outros fornecedores de hardware e software para estender a elegibilidade da subcapacidade e suporte pela ILMT?

Sim, continuamos aprimorando nossa oferta de subcapacidade, tornando elegíveis ambientes de virtualização adicionais, quando podemos garantir que temos a capacidade de monitorar esses ambientes e articular as regras de contagem de licenças de virtualização. A IBM continuará avaliando tecnologias adicionais de virtualização de servidores com base na demanda dos clientes e na presença de mercado.

4. Por quanto tempo os clientes têm para instalar o ILMT?

Os novos clientes em regime de subcapacidade são obrigados a implementar o IBM License Metric Tool (ILMT) no prazo de 90 dias após a disponibilização do seu primeiro produto elegível de subcapacidade em um ambiente de virtualização elegível.

Os clientes existentes em regime de subcapacidade devem atualizar prontamente para novas versões, releases ou modificações assim que estas forem disponibilizadas, conforme a seção de Requisitos de Capacidade Total e Virtualização do IPAA.

Observe que a IBM intencionalmente não prescreve um período específico para esse termo para acomodar clientes de vários tamanhos. A intenção é que os clientes interajam o quanto antes, devido ao seu framework específico de TI.

5. Quais são as exceções à exigência de usar o ILMT para licenciamento de subcapacidade?

O uso do IBM License Metric Tool é recomendado para ambientes baseados em núcleo de capacidade total e é obrigatório para uso com licenciamento de subcapacidade. A partir de 1.º de maio de 2023, não serão mais aceitas exceções a esse requisito. Os clientes que anteriormente relataram manualmente devido às exceções oferecidas nas versões anteriores da IPPA serão respeitados. Essas exceções foram:

﻿﻿﻿quando o ILMT ainda não oferece suporte para o Ambiente de Virtualização Elegível

Observação: para serem notificados quando o suporte ILMT para tecnologias de virtualização elegíveis estiver disponível, os clientes precisam assinar o "Minhas Notificações"

Observação: para serem notificados quando o suporte ILMT para tecnologias de virtualização elegíveis estiver disponível, os clientes precisam assinar o "Minhas Notificações" ﻿﻿﻿se a sua Empresa tiver menos de 1.000 funcionários e prestadores de serviços, não for um Provedor de Serviços (uma entidade que fornece serviços de tecnologia da informação para clientes usuários finais, direta ou indiretamente por meio de um revendedor), não tiver contratado um Provedor de Serviços para gerenciar seu ambiente e a capacidade física total dos servidores da sua Empresa, medida com base em capacidade total, mas licenciada nos termos de Licenciamento de Subcapacidade, for inferior a 1.000 PVUs.

se seus servidores estiverem licenciados para capacidade máxima.



6. E se o ILMT não for compatível com minha tecnologia de virtualização?

Com o lançamento do IPPA v11, as exceções manuais não são mais aceitas. As tecnologias não suportadas devem ser contabilizadas por meio do licenciamento de capacidade total. Se quiser aproveitar as vantagens do licenciamento de subcapacidade, você deve usar uma tecnologia de virtualização compatível. Se você anteriormente estava qualificado para gerar relatórios manualmente, até 1º de janeiro de 2024 poderá consultar as orientações referentes à sua tecnologia de virtualização elegível e o exemplo de planilha de acompanhamento manual disponível na página de Subcapacidade.

7. A utilização da ferramenta ILMT continua sendo obrigatória se eu ampliar a implementação de produtos elegíveis à subcapacidade até atingir a capacidade total do servidor, em conformidade com as disposições da seção 4 do anexo de subcapacidade?

Se o aumento da capacidade total for de natureza temporária, o ILMT deverá continuar a monitorar esse servidor e suas partições. Se o aumento para capacidade total for permanente, o ILMT não será obrigatório; no entanto, a IBM recomenda que o servidor e suas partições continuem sendo monitorados pelo ILMT, especialmente se esse servidor utilizar uma tecnologia de virtualização elegível, uma vez que até mesmo configurações “permanentes” podem ser alteradas, possivelmente sem o conhecimento do responsável pela gestão de ativos.

8. O licenciamento de subcapacidade está disponível para os clientes do Passport Advantage e do Passport Advantage Express?

Sim.

9. Se um cliente diminuir a capacidade de uma partição, os direitos de licença PVU excedentes podem ser reimplementados em outro lugar?

Sim.

10. O licenciamento por subcapacidade está disponível para provedores de serviços?

Sim.

11. Por que o período de relatório padrão da ILMT é definido como mensal quando os termos permitem relatórios trimestrais?

Os termos de subcapacidade refletem o relatório trimestral como o tempo máximo permitido antes de ter que analisar, conciliar e assinar os relatórios ILMT. A maioria dos clientes provavelmente precisará realizar esse esforço mensalmente, daí a configuração padrão. Alguns clientes, com ambientes de servidores muito dinâmicos, onde as partições são redimensionadas/migradas com frequência e/ou com alterações em seu inventário de software, podem precisar criar relatórios semanais para acompanhar o volume de alterações. Somente os clientes com os ambientes de servidores virtualizados mais estáveis seriam capazes de manter a conformidade com os termos de licenciamento da IBM, realizando relatórios trimestrais.



12. Por que os termos de subcapitalização e o ILMT exigem relatórios periódicos (semanais, mensais, trimestrais)?

Em comparação com ambientes de servidores relativamente mais estáveis, licenciados em capacidade total, a IBM assume um risco muito maior ao permitir a flexibilidade de licenciar seu software com base em Subcapacidade em ambientes de servidores virtualizados, nos quais a capacidade de núcleos de processador pode ser alterada dinamicamente. A IBM exige ILMT para a oferta sub-limite para ajudar os clientes a manter a conformidade com os termos de licenciamento da IBM.

No entanto, o ILMT se limita ao fornecimento dos dados; cabe ao cliente, então, analisar e reconciliar essas informações e, em seguida, gerar os relatórios que documentam sua conformidade contínua. O Gerenciamento de Ativos de TI é uma disciplina financeira, e o processo de criação desses relatórios é conceitualmente muito semelhante à análise, reconciliação e elaboração de relatórios financeiros para os livros contábeis de um cliente. Por exemplo, os relatórios iniciais gerados pela ILMT durante o esforço de análise/reconciliação podem ser considerados semelhantes ao esforço para criar um "balanceamento balanceado".

A má gestão de ativos de TI pode resultar em despesas subestimadas e lucros exagerados, uma preocupação para a alta administração de qualquer empresa.

13. Um IBM Business Partner ou prestador de serviços da IBM pode ajudar um cliente a alcançar a conformidade de licenças?

Sim, um Parceiro de Negócios ou prestador de serviços pode ajudar o cliente na conformidade com a licença. Muitos revendedores Passport Advantage oferecem gerenciamento de licenças como um serviço de valor agregado.

No entanto, a entidade que detém o direito de licença (os clientes usuários finais, neste exemplo) é, em última instância, responsável por garantir a conformidade com os termos de subcapacidade. Em outras palavras, os clientes podem delegar, mas não podem abdicar dessa responsabilidade.

14. A IBM tem o direito de auditar um cliente?

Sim, de acordo com a Verificação de Licença dos Contratos Passport Advantage ou Passport Advantage Express, a IBM tem o direito de auditar os clientes.



15. Como a IBM determina se o cliente está em conformidade com os termos e condições de subcapacidade?

É responsabilidade do cliente manter a conformidade com os termos e condições de subcapacidade. A IBM mantém o direito de auditar o uso de produtos de software da IBM por um cliente para verificar a conformidade. A situação de cada cliente é única, e a abordagem de auditoria será adaptada para avaliar a conformidade específica para esses ambientes.

16. Qual é a política de licenciamento se a capacidade do núcleo do processador da partição for aumentada temporariamente devido a uma carga de trabalho adicional?

Um aumento na capacidade máxima ou de pico de núcleos de processador, medida em número de núcleos, disponível para o software IBM exige direitos de licença adicionais. Os termos de licenciamento da IBM exigem que os clientes obtenham direitos adicionais antes de aumentar a capacidade do núcleo do processador disponível para o software. O ILMT monitora mudanças na capacidade dos núcleos do processador e as reporta para que os clientes possam garantir que obtiveram direitos suficientes para cobrir esses "pontos altos". Os termos de licenciamento da IBM não permitem a média da capacidade dos núcleos do processador, nem oferecem períodos de graça para picos temporários na carga de trabalho.



17. O licenciamento da IBM permite um período de carência e/ou “ajustes” periódicos para obter conformidade?

Não, os termos de licenciamento da IBM não prevêem um período de carência para “comprovação”. Não. Os termos de licenciamento da IBM não preveem um período de carência para realizar o “true-up”. Tanto os termos de licenciamento de capacidade total quanto os de Subcapacidade exigem a capacidade máxima (de pico) de núcleos de processador para o servidor (capacidade total) ou para a partição (Subcapacidade) antes da implantação ou de um aumento dessa capacidade. A IBM License Metric Tool monitora continuamente o ambiente de servidor virtualizado do cliente e reporta essa “marca d'água alta” em núcleos (por métrica licenciada) por produto de software, por partição. Isso permite que o cliente compare os totais do produto de saída do relatório ILMT com seu inventário de PoEs de licença para confirmar sua conformidade.

18. O que realmente significa um “aumento da Capacidade de Virtualização de um Produto Elegível de Subcapacidade”?

Esse aumento ocorre sempre que você aumenta a capacidade máxima do núcleo do processador (medida em núcleos) disponível para o software, quando o número de núcleos do processador que executam a máquina ou a partição é aumentado além dos direitos ou quando você disponibiliza o software para (ou seja, para instalar em) outra partição no servidor.

19. Qual seleção eu faço em Minhas Notificações da IBM para ser notificado quando as atualizações de ILMT estiverem disponíveis?

Após fazer login em Minhas notificações com seu IBM ID, digite “License Metric” na barra de pesquisa de produtos; em seguida, localize “IBM License Metric Tool” entre os produtos listados e marque o botão de inscrição. Se você não tiver um ID IBM, acesse O perfil da minha conta.

