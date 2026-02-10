Relatórios do Passport Advantage Online

Direitos de uso ativos e futuros de software – pesquise seus direitos de uso ativos e futuros. Você pode consultar com base no tipo de direito (ou seja, comprado, renovado, alocado e futuro) e tipo de intervalo de datas de direito (por exemplo, comprado, renovado, alocado).

Cotações de renovação de software ativas - visualize cotações de renovação de software abertas para seu(s) site(s) e consulte com base nos números do contrato, número do site, número do revendedor, número do orçamento e/ou data de vencimento da renovação.

Histórico de pedidos – pesquise pedidos feitos pelos seus sites. Você pode pesquisar por tipo de pedido (ou seja, compras, renovação, mídia, software como serviço) e intervalo de datas do pedido de vendas

Histórico de migrações – pesquise migrações concluídas pelos seus sites por data. (Este relatório é aplicável apenas para transações do Passport Advantage)

Histórico de downloads – visualize os downloads de softwares concluídos pelo(s) seu(s) site(s). Você pode consultar com base no intervalo de datas de download. O relatório de histórico de downloads de software exibe o histórico de acordo com o contrato atual e as informações registradas do site. As migrações de contratos não são consideradas.

Observação: somente usuários autorizados podem consultar, visualizar e baixar os relatórios listados acima