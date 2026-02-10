Veja a certificação de comprovação de direito de uso – visualize os certificados de PoE do seu site

Veja o inventário de direitos e atualize as implementações*

Alocações – veja a alocação atual dos direitos de uso do seu site

Atualize alocações de direitos de uso – atualize a alocação atual de direitos de uso (download de software, solicitações de mídia e/ou suporte técnico) para o seu site

Visualize o inventário de direitos de uso – veja um relatório resumido da quantidade de direitos de uso dos produtos dos seus sites. O relatório pode ser exportado ou impresso

Registre e acompanhe os direitos de uso de produtos implementados – o rastreamento de implementação permite registrar e acompanhar o número de direitos implementados em um determinado site. Implementações podem ser iniciadas, alteradas ou visualizadas por meio do Relatório de alocações de direitos

*Observação: você deve ter acesso ao site do PAO e permissão para visualizar/atualizar os direitos de uso

As alocações de direitos de uso não rastreiam as quantidades de implementação

Somente o contato principal e usuários autorizados por ele podem criar e atualizar dados de implementação

Implementações podem ser iniciadas, alteradas ou visualizadas por meio do Relatório de alocações de direitos.

A IBM não altera os seus dados de implementação.