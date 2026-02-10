Direitos de uso do Passport Advantage Express

Os direitos de uso são essenciais para sua experiência com o Passport Advantage e com a assinatura e o suporte de softwares da IBM.

Para cada "produto elegível" que você adquire, você recebe uma Comprovação de Direito de Uso (“PoE”) da IBM, especificando o nível de uso autorizado. As PoEs (acompanhadas por uma fatura ou recibo de pagamento correspondente) servem como comprovante do nível de uso autorizado do cliente.

Faça login no Passport Advantage Online para:

Veja a certificação de comprovação de direito de uso – visualize os certificados de PoE do seu site

Veja o inventário de direitos e atualize as implementações*

Alocações – veja a alocação atual dos direitos de uso do seu site

Atualize alocações de direitos de uso – atualize a alocação atual de direitos de uso (download de software, solicitações de mídia e/ou suporte técnico) para o seu site

Visualize o inventário de direitos de uso – veja um relatório resumido da quantidade de direitos de uso dos produtos dos seus sites. O relatório pode ser exportado ou impresso

Registre e acompanhe os direitos de uso de produtos implementados – o rastreamento de implementação permite registrar e acompanhar o número de direitos implementados em um determinado site. Implementações podem ser iniciadas, alteradas ou visualizadas por meio do Relatório de alocações de direitos

*Observação: você deve ter acesso ao site do PAO e permissão para visualizar/atualizar os direitos de uso

  • As alocações de direitos de uso não rastreiam as quantidades de implementação
  • Somente o contato principal e usuários autorizados por ele podem criar e atualizar dados de implementação
  • Implementações podem ser iniciadas, alteradas ou visualizadas por meio do Relatório de alocações de direitos.

A IBM não altera os seus dados de implementação.

Precisa de ajuda? Entre em contato com sua equipe local de eCustomer Care.
