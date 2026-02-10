Veja a certificação de comprovação de direito de uso – visualize os certificados de PoE do seu site
Veja o inventário de direitos e atualize as implementações*
Alocações – veja a alocação atual dos direitos de uso do seu site
Atualize alocações de direitos de uso – atualize a alocação atual de direitos de uso (download de software, solicitações de mídia e/ou suporte técnico) para o seu site
Visualize o inventário de direitos de uso – veja um relatório resumido da quantidade de direitos de uso dos produtos dos seus sites. O relatório pode ser exportado ou impresso
Registre e acompanhe os direitos de uso de produtos implementados – o rastreamento de implementação permite registrar e acompanhar o número de direitos implementados em um determinado site. Implementações podem ser iniciadas, alteradas ou visualizadas por meio do Relatório de alocações de direitos
*Observação: você deve ter acesso ao site do PAO e permissão para visualizar/atualizar os direitos de uso
A IBM não altera os seus dados de implementação.