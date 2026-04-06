Tabela de Unidades de Conversão

para ofertas licenciadas por gasto, receita ou ativos financeiros
A Tabela de conversão a seguir é usada para converter moedas locais em uma Unidade de Conversão comum. Isso dá ao cliente o benefício da agregação global para licenciamento baseado em moeda, fornecendo preços baseados em volume à medida que o cliente cresce.
Observação: os fatores de conversão listados aqui não estão vinculados a conversões de taxas de câmbio estrangeiras. Estes são valores estáveis baseados em relações históricas entre moedas. Os fatores nesta tabela permanecerão inalterados a menos que exigido por mudanças materiais.
Para informações adicionais, entre em contato com seu representante de vendas IBM.
Para utilizar a tabela de conversão:
Exemplo
Etapa 1: Localize as moedas dos países aplicáveis para o seguinte:
Etapa 2: Divida as moedas locais pelo fator de conversão:
Resultado: total de 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 unidades de conversão necessárias
|País
|Moeda
|Código
|Dividir por
|B
|BAHREIN
|Dinar do Bahrein
|BHD
|0,38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125,21
|BÉLGICA
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSUANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRASIL
|Real Brasileiro
|BRL
|5,70
|BULGÁRIA
|Lev Búlgaro
|BGN
|1,90
|C
|CAMARÕES
|Franco CFA da África Central
|XAF
|604,22
|CANADÁ
|Dólar Canadense
|CAD
|1,47
|Chile
|Peso Chileno
|CLF
|957,09
|CHINA
|Yuan Renminbi
|CNY
|7,36
|ILHA CHRISTMAS
|Dólar Australiano
|AUD
|1,58
|ILHAS COCOS (KEELING)
|Dólar Australiano
|AUD
|1,58
|COLÔMBIA
|Peso Colombiano
|COP
|4.292,88
|REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
|Franco Congolês
|CDF
|2.870,79
|ILHAS COOK
|Dólar Neozelandês
|NZD
|1,71
|COSTA RICA
|Colón Costarriquenho
|CRC
|505,80
|COSTA DO MARFIM
|Franco CFA Ocidental
|XOF
|624,14
|CROÁCIA
|Euro
|EUR
|0,92
|CHIPRE
|Euro
|EUR
|0,92
|REPÚBLICA CHECA
|Coroa Tcheca
|CZK
|23,10
|D
|DINAMARCA
|Coroa Dinamarquesa
|DKK
|6,87
|REPÚBLICA DOMINICANA
|Peso Dominicano
|DOP
|63,48
|E
|EQUADOR
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|EGITO
|Libra Egípcia
|EGP
|51,25
|ESTÔNIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ETIÓPIA
|Birr Etíope
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|F
|ILHAS FAROÉ
|Coroa Dinamarquesa
|DKK
|6,87
|FINLÂNDIA
|Euro
|EUR
|0,92
|FRANÇA
|Euro
|EUR
|0,92
|G
|GABÃO
|Franco CFA da África Central
|XAF
|604,22
|ALEMANHA
|Euro
|EUR
|0,92
|GANA
|Cedi Ganês
|GHS
|15,52
|GRÉCIA
|Euro
|EUR
|0,92
|GROENLÂNDIA
|Coroa Dinamarquesa
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNSEY
|Libra Esterlina
|GBP
|0,79
|H
|ILHA HEARD E ILHAS McDONALD
|Dólar Australiano
|AUD
|1,58
|HONG KONG
|Dólar de Hong Kong
|HKD
|7,78
|HUNGRIA
|Florim Húngaro
|HUF
|377,78
|I
|ISLÂNDIA
|Coroa Islandesa
|ISK
|140,51
|ÍNDIA
|Rúpia Indiana
|INR
|87,36
|INDONÉSIA
|Rupia
|IDR
|16.170,14
|IRAQUE
|Dinar Iraquiano
|IQD
|1.305,00
|IRLANDA
|Euro
|EUR
|0,92
|ILHA DE MAN
|Libra Esterlina
|GBP
|0,79
|ISRAEL
|Novo Shekel Israelense
|ILS
|3,66
|ITÁLIA
|Euro
|EUR
|0,92
|J
|JAPÃO
|Yen
|JPY
|146,02
|JERSEY
|Libra Esterlina
|GBP
|0,79
|K
|CAZAQUISTÃO
|Tenge
|KZT
|519,32
|QUÊNIA
|Xelim Queniano
|KES
|130,22
|COREIA, (Coreia do Sul)
|Won
|KRW
|1.445,50
|KUWAIT
|Dinar Kuwaitiano
|KWD
|0,31
|L
|LETÔNIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LÍBANO
|Libra Libanesa
|LBP
|92.129,17
|LIECHTENSTEIN
|Franco Suíço
|CHF
|0,86
|LITUÂNIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LUXEMBURGO
|Euro
|EUR
|0,92
|M
|MALÁSIA
|Ringgit Malaio
|MYR
|4,48
|MALI
|Franco CFA Ocidental
|XOF
|624,14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0,92
|ILHAS MARSHALL
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|MARTINICA
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MÉXICO
|Peso Mexicano
|MXN
|20,72
|MÔNACO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MARROCOS
|Dirham Marroquino
|MAD
|9,73
|MOÇAMBIQUE
|Metical Moçambicano
|MZN
|64,54
|N
|NAMÍBIA
|Dólar Namibiano
|NAD
|18,48
|PAÍSES BAIXOS
|Euro
|EUR
|0,92
|NOVA ZELÂNDIA
|Dólar Neozelandês
|NZD
|1,71
|NIGÉRIA
|Naira
|NGN
|1,620.54
|NIUE
|Dólar Neozelandês
|NZD
|1,71
|ILHA NORFOLK
|Dólar Australiano
|AUD
|1,58
|NORUEGA
|Coroa Norueguesa
|NOK
|10,63
|O
|OMÃ
|Rial Omanense
|OMR
|0,38
|P
|PAQUISTÃO
|Rúpia Paquistanesa
|PKR
|284,31
|PANAMÁ
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAI
|Guarani
|PYG
|7.910,25
|PERU
|Novo Sol Peruano
|PEN
|3.71
|FILIPINAS
|Peso Filipino
|PHP
|57,17
|POLÔNIA
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTUGAL
|Euro
|EUR
|0,92
|PORTO RICO
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|Q
|CATAR
|Rial Catariano
|QAR
|3,64
|R
|ILHA DA REUNIÃO
|Euro
|EUR
|0,92
|ROMÊNIA
|Novo Leu Romeno
|RON
|4,63
|FEDERAÇÃO RUSSA
|Rublo Russo
|RUB
|88,84
|S
|SÃO BARTOLOMEU
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT MARTIN (PARTE FRANCESA)
|Euro
|EUR
|0,92
|SÃO PEDRO E MIQUELÃO
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0,92
|ARÁBIA SAUDITA
|Riyal Saudita
|SAR
|3,75
|SENEGAL
|Franco CFA Ocidental
|XOF
|604,22
|SÉRVIA
|Dinar sérvio
|RSD
|107,78
|SINGAPURA
|Dólar Singapuriano
|SGD
|1,37
|ESLOVÁQUIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ESLOVÊNIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ÁFRICA DO SUL
|Rand
|ZAR
|18,58
|ESPANHA
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Rupia do Sri Lanka
|LKR
|299,58
|SVALBARDAND E JAN MAYEN
|Coroa Norueguesa
|NOK
|10,63
|SUÉCIA
|Coroa Sueca
|SEK
|10,24
|SUÍÇA
|Franco Suíço
|CHE
|0,86
|T
|TAIWAN, PROVÍNCIA DA CHINA
|Novo Dólar Taiwanês
|TWD
|32,77
|REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIA
|Xelim Tanzaniano
|TZS
|2.654,06
|TAILÂNDIA
|Baht Tailandês
|THB
|34,65
|TIMOR-LESTE
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|TOQUELAU
|Dólar Neozelandês
|NZD
|1,71
|TUNÍSIA
|Dinar Tunisiano
|TND
|3,20
|TURQUIA
|Lira Turca
|TRY
|38,52
|U
|UGANDA
|Xelim Ugandês
|UGX
|3,685.37
|UCRÂNIA
|Hryvnia Ucraniano
|UAH
|42,44
|EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
|Dirham dos Emirados Árabes Unidos
|AED
|3,67
|REINO UNIDO
|Libra Esterlina
|GBP
|0,79
|Estados Unidos
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|ILHAS MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOS
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|URUGUAI
|Peso Uruguaio
|UYI
|43,94
|V
|REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA
|Bolívar Venezuelano
|VEF
|89,35
|VIETNÃ
|Dong Vietnamita
|VND
|24.658,90
|ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|ILHAS VIRGENS AMERICANAS
|Dólar dos EUA
|USD
|1,00
|Z
|ZÂMBIA
|Kwacha Zambiano
|ZMW
|28,49