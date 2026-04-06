Tabela de Unidades de Conversão

para ofertas licenciadas por gasto, receita ou ativos financeiros

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza
A Tabela de conversão a seguir é usada para converter moedas locais em uma unidade de conversão comum para ofertas licenciadas com base em gastos, receita ou ativos financeiros.

Visão geral

A Tabela de conversão a seguir é usada para converter moedas locais em uma Unidade de Conversão comum. Isso dá ao cliente o benefício da agregação global para licenciamento baseado em moeda, fornecendo preços baseados em volume à medida que o cliente cresce.

Observação: os fatores de conversão listados aqui não estão vinculados a conversões de taxas de câmbio estrangeiras. Estes são valores estáveis baseados em relações históricas entre moedas. Os fatores nesta tabela permanecerão inalterados a menos que exigido por mudanças materiais.

Para informações adicionais, entre em contato com seu representante de vendas IBM.

Instruções

Para utilizar a tabela de conversão:

  1. Localize a moeda do país aplicável para converter na tabela de conversão.
  2. Divida o valor da moeda local pelo fator de conversão.
  3. Repita conforme necessário para múltiplas moedas.

Exemplo

Etapa 1: Localize as moedas dos países aplicáveis para o seguinte:

  • Fator de conversão para euros = 0,92
  • Fator de conversão do dólar dos EUA = 1,00
  • Fator de Conversão da Libra do Reino Unido = 0,79

Etapa 2: Divida as moedas locais pelo fator de conversão:

  • 100.000 euros/0,92 fator de conversão = 108.696 unidades de conversão
  • 75.000 dólares americanos/1,00 fator de conversão = 75.000 unidades de conversão
  • 50.000 libras esterlinas/0,79 fator de conversão = 63.291 unidades de conversão

Resultado: total de 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 unidades de conversão necessárias

Tabela de Unidades de Conversão

A

PaísMoedaCódigoDividir por
A   
ILHAS ALANDEuroEUR0,92
ARGÉLIADinar argelinoDZK134,33
SAMOA AMERICANADólar dos EUAUSD1,00
ANDORRAEuroEUR0,92
ANGOLAKwanzaAOA958,97
ARGENTINAPeso ArgentinoARS1.296,37
AustráliaDólar AustralianoAUD1,58
ÁustriaEuroEUR0,92
AZERBAIJÃOManat AzerbaijanoAZN1,70

B

B   
BAHREINDinar do BahreinBHD0,38
BANGLADESHTakaBDT125,21
BÉLGICAEuroEUR0,92
BOTSUANAPulaBWP13,76
BRASILReal BrasileiroBRL5,70
BULGÁRIALev BúlgaroBGN1,90

C

C   
CAMARÕESFranco CFA da África CentralXAF604,22
CANADÁDólar CanadenseCAD1,47
ChilePeso ChilenoCLF957,09
CHINAYuan RenminbiCNY7,36
ILHA CHRISTMASDólar AustralianoAUD1,58
ILHAS COCOS (KEELING)Dólar AustralianoAUD1,58
COLÔMBIAPeso ColombianoCOP4.292,88
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGOFranco CongolêsCDF2.870,79
ILHAS COOKDólar NeozelandêsNZD1,71
COSTA RICAColón CostarriquenhoCRC505,80
COSTA DO MARFIMFranco CFA OcidentalXOF624,14
CROÁCIAEuroEUR0,92
CHIPREEuroEUR0,92
REPÚBLICA CHECACoroa TchecaCZK23,10

D

D   
DINAMARCACoroa DinamarquesaDKK6,87
REPÚBLICA DOMINICANAPeso DominicanoDOP63,48

E

E   
EQUADORDólar dos EUAUSD1,00
EGITOLibra EgípciaEGP51,25
ESTÔNIAEuroEUR0,92
ETIÓPIABirr EtíopeETB134,61
EUROEuroEUR0,92

F

F   
ILHAS FAROÉCoroa DinamarquesaDKK6,87
FINLÂNDIAEuroEUR0,92
FRANÇAEuroEUR0,92

G

G   
GABÃOFranco CFA da África CentralXAF604,22
ALEMANHAEuroEUR0,92
GANACedi GanêsGHS15,52
GRÉCIAEuroEUR0,92
GROENLÂNDIACoroa DinamarquesaDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNSEYLibra Esterlina GBP0,79

H

H   
ILHA HEARD E ILHAS McDONALDDólar AustralianoAUD1,58
HONG KONGDólar de Hong KongHKD7,78
HUNGRIAFlorim HúngaroHUF377,78

Tabela de Unidades de Conversão (continuação)

I

I   
ISLÂNDIACoroa IslandesaISK140,51
ÍNDIARúpia IndianaINR87,36
INDONÉSIARupiaIDR16.170,14
IRAQUEDinar IraquianoIQD1.305,00
IRLANDAEuroEUR0,92
ILHA DE MANLibra EsterlinaGBP0,79
ISRAELNovo Shekel IsraelenseILS3,66
ITÁLIAEuroEUR0,92

J

J   
JAPÃOYenJPY146,02
JERSEYLibra EsterlinaGBP0,79

K

K   
CAZAQUISTÃOTengeKZT519,32
QUÊNIAXelim QuenianoKES130,22
COREIA, (Coreia do Sul)WonKRW1.445,50
KUWAITDinar KuwaitianoKWD0,31

L

L   
LETÔNIAEuroEUR0,92
LÍBANOLibra LibanesaLBP92.129,17
LIECHTENSTEINFranco SuíçoCHF0,86
LITUÂNIAEuroEUR0,92
LUXEMBURGOEuroEUR0,92

M

M   
MALÁSIARinggit MalaioMYR4,48
MALIFranco CFA OcidentalXOF624,14
MALTAEuroEUR0,92
ILHAS MARSHALLDólar dos EUAUSD1,00
MARTINICAEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MÉXICOPeso MexicanoMXN20,72
MÔNACOEuroEUR0,92
MONTENEGROEuroEUR0,92
MARROCOSDirham MarroquinoMAD9,73
MOÇAMBIQUEMetical MoçambicanoMZN64,54

N

N   
NAMÍBIADólar NamibianoNAD18,48
PAÍSES BAIXOSEuroEUR0,92
NOVA ZELÂNDIADólar NeozelandêsNZD1,71
NIGÉRIANairaNGN1,620.54
NIUEDólar NeozelandêsNZD1,71
ILHA NORFOLKDólar AustralianoAUD1,58
NORUEGACoroa NorueguesaNOK10,63

O

O   
OMÃRial OmanenseOMR0,38

P

P   
PAQUISTÃORúpia PaquistanesaPKR284,31
PANAMÁBalboaPAB1,00
PARAGUAIGuaraniPYG7.910,25
PERUNovo Sol PeruanoPEN3.71
FILIPINASPeso FilipinoPHP57,17
POLÔNIAZlotyPLN3,91
PORTUGALEuroEUR0,92
PORTO RICODólar dos EUAUSD1,00

Tabela de Unidades de Conversão (continuação)

Q

Q   
CATARRial CatarianoQAR3,64

R

R   
ILHA DA REUNIÃOEuroEUR0,92
ROMÊNIANovo Leu RomenoRON4,63
FEDERAÇÃO RUSSARublo RussoRUB88,84

S

S   
SÃO BARTOLOMEUEuroEUR0,92
SAINT MARTIN (PARTE FRANCESA)EuroEUR0,92
SÃO PEDRO E MIQUELÃOEuroEUR0,92
SAN MARINOEuroEUR0,92
ARÁBIA SAUDITARiyal SauditaSAR3,75
SENEGALFranco CFA OcidentalXOF604,22
SÉRVIADinar sérvioRSD107,78
SINGAPURADólar SingapurianoSGD1,37
ESLOVÁQUIAEuroEUR0,92
ESLOVÊNIAEuroEUR0,92
ÁFRICA DO SULRandZAR18,58
ESPANHAEuroEUR0,92
SRI LANKARupia do Sri LankaLKR299,58
SVALBARDAND E JAN MAYENCoroa NorueguesaNOK10,63
SUÉCIACoroa SuecaSEK10,24
SUÍÇAFranco SuíçoCHE0,86

T

T   
TAIWAN, PROVÍNCIA DA CHINANovo Dólar TaiwanêsTWD32,77
REPÚBLICA UNIDA DA TANZÂNIAXelim TanzanianoTZS2.654,06
TAILÂNDIABaht TailandêsTHB34,65
TIMOR-LESTEDólar dos EUAUSD1,00
TOQUELAUDólar NeozelandêsNZD1,71
TUNÍSIADinar TunisianoTND3,20
TURQUIALira TurcaTRY38,52

U

U   
UGANDAXelim UgandêsUGX3,685.37
UCRÂNIAHryvnia UcranianoUAH42,44
EMIRADOS ÁRABES UNIDOSDirham dos Emirados Árabes UnidosAED3,67
REINO UNIDOLibra EsterlinaGBP0,79
Estados UnidosDólar dos EUAUSD1,00
ILHAS MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOSDólar dos EUAUSD1,00
URUGUAIPeso UruguaioUYI43,94

V

V   
REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELABolívar VenezuelanoVEF89,35
VIETNÃDong VietnamitaVND24.658,90
ILHAS VIRGENS BRITÂNICASDólar dos EUAUSD1,00
ILHAS VIRGENS AMERICANASDólar dos EUAUSD1,00

Z

Z   
ZÂMBIAKwacha ZambianoZMW28,49