Software de produtividade de IA

Aumente a produtividade real com uma IA que trabalhe para você

Transforme a IA fragmentada em valor comercial mensurável em semanas, em vez de anos, com uma camada de orquestração aberta e híbrida que unifica agentes, automação e fluxos de trabalho para estimular a produtividade segura em toda a empresa.​

Solução aberta. Integração sem dificuldades.

Aumente a produtividade em toda a sua empresa com uma orquestração que transforma a complexidade em conhecimento claro, trabalhando com qualquer agente de IA, assistente, fluxo de trabalho ou dados, ou seja, sem precisar substituir nada nem ficar preso a um fornecedor específico.

Acelere os resultados dos negócios com agentes de IA e aplicativos

Orquestração e governança agêntica

Unifique os agentes de IA com seu atual fluxo de trabalho, dados e automação. Observe, avalie e otimize o desempenho com o AgentOps.
Produtividade do funcionário

Libere as equipes do trabalho repetitivo com agentes de IA que se conectam aos atuais fluxos de trabalho em RH, vendas, TI, finanças e atenção ao cliente.
Produtividade do desenvolvedor

Aprimore o ciclo de vida de desenvolvimento de software com a IA agêntica, inteligência contextual e governança desde a concepção.
Otimização do planejamento financeiro

Troque o planejamento lento e manual por decisões rápidas, impulsionadas por IA, automatizando os principais processos de planejamento financeiro.
Otimização do IBM® Z para desenvolvimento moderno

Acelere a modernização de aplicações com suporte completo que melhora o entendimento do código, preserva a lógica dos negócios e reduz a dependência de conhecimentos especializados escassos.
Experiência do cliente

Ofereça suporte rápido e uniforme com conversas fluidas, naturais e semelhantes às humanas, e um agente de IA multimodal em qualquer canal (chat na web, telefone, SMS e aplicativos de rede social) com transferência descomplicada em tempo real e contexto completo.
Menores tempos de provisionamento

Acesso imediato a um repositório de modelos validados e otimizados que os agentes podem utilizar como base para inferências distribuídas mais eficientes. 
Líder de mercado reconhecida*
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 para ferramentas de integração de dados
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 para sistemas de gerenciamento de bancos de dados na nuvem

Explore o software de produtividade com IA da IBM em destaque

IBM watsonx Orchestrate

O IBM watsonx Orchestrate atua como supervisor multiagente e multiferramenta, orquestrando agentes construídos com qualquer tecnologia (IBM, de terceiros ou código aberto) juntamente com fluxos de trabalho, automação e sistemas de dados. ​

70%
ciclos de processamento mais rápidos na consolidação dos fluxos de trabalho
30%
menos intervenções manuais na consolidação dos fluxos de trabalho
IBM Bob

O IBM Bob utiliza fluxos de trabalho agênticos para automatizar a programação, refatoração, testes e verificações de segurança/conformidade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).​

