Software de produtividade de IA

Automatize o trabalho e tome decisões mais inteligentes com agentes e aplicações inteligentes
Transforme a IA fragmentada em valor comercial mensurável em semanas, em vez de anos, com uma camada de orquestração aberta e híbrida que unifica agentes, automação e fluxos de trabalho para estimular a produtividade segura em toda a empresa.
Aumente a produtividade em toda a sua empresa com uma orquestração que transforma a complexidade em conhecimento claro, trabalhando com qualquer agente de IA, assistente, fluxo de trabalho ou dados, ou seja, sem precisar substituir nada nem ficar preso a um fornecedor específico.
Unifique os agentes de IA com seu atual fluxo de trabalho, dados e automação. Observe, avalie e otimize o desempenho com o AgentOps.
Libere as equipes do trabalho repetitivo com agentes de IA que se conectam aos atuais fluxos de trabalho em RH, vendas, TI, finanças e atenção ao cliente.
Aprimore o ciclo de vida de desenvolvimento de software com a IA agêntica, inteligência contextual e governança desde a concepção.
Troque o planejamento lento e manual por decisões rápidas, impulsionadas por IA, automatizando os principais processos de planejamento financeiro.
Acelere a modernização de aplicações com suporte completo que melhora o entendimento do código, preserva a lógica dos negócios e reduz a dependência de conhecimentos especializados escassos.
Ofereça suporte rápido e uniforme com conversas fluidas, naturais e semelhantes às humanas, e um agente de IA multimodal em qualquer canal (chat na web, telefone, SMS e aplicativos de rede social) com transferência descomplicada em tempo real e contexto completo.
Acesso imediato a um repositório de modelos validados e otimizados que os agentes podem utilizar como base para inferências distribuídas mais eficientes.
O IBM watsonx Orchestrate atua como supervisor multiagente e multiferramenta, orquestrando agentes construídos com qualquer tecnologia (IBM, de terceiros ou código aberto) juntamente com fluxos de trabalho, automação e sistemas de dados.
O IBM Bob utiliza fluxos de trabalho agênticos para automatizar a programação, refatoração, testes e verificações de segurança/conformidade em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
