X-Force

Como o X-Force Red testa seus funcionários: o X-Force Red emprega muitas táticas para testar os trabalhadores. Elas incluem estratégias digitais mais básicas, como distribuir e-mails com links e anexos maliciosos ou ligar para os funcionários e induzi-los a divulgar informações confidenciais por telefone. As táticas vão além do mundo digital e incluem o uso de disfarces, clonagem de crachás, burlar a proteção e outras técnicas para obter acesso físico a edifícios e identificar falhas de segurança. Por fim, os cenários podem incluir pretextos personalizados que não utilizam modelos definidos nem recursos do cliente. Conheça a equipe do X-Force Red Veja o X-Force Red Portal com seus próprios olhos